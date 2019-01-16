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Снегопад в Москве приблизился к абсолютному рекорду

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Высота снежного покрова в некоторых районах Москвы отличается от рекордных показателей 1956 и 1994 годов всего на сантиметр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалиста Росгидромета Людмилу Паршину.

«Мы приближаемся к рекорду 1995 года за 27 января, когда выпало 10,6 мм суточных осадков», — сказала она. Паршина отметила, что в районе ВДНХ снежный покров превысил норму в полтора раза и достиг 44 сантиметров.

Отмечается, что самый высокий снежный покров зафиксирован в районе Павловского Посада — 56 сантиметров при абсолютном максимуме 57 сантиметров. Специалист сообщила, что более точные данные на 27 января станут известны позднее.

Ранее синоптики прогнозировали усиление снегопада в воскресенье, 27 января. При этом сообщалось, что в городе потеплеет с минус 11 до минус 3-5 градусов, а ветер ослабеет до 4-9 метров в секунду.

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