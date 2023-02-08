«Есть такая традиция: цены на квартиры повышать». Как москвичи покупают жилье и почему оно стоит так дорого

«Все изменилось, когда пришел рынок»

История московского рынка недвижимости началась в 1991-1992 годах. Именно в это время, когда страна из советского строя переходила в капиталистический, заработал закон о приватизации.

Конечно, некие механизмы, напоминающие привычное право собственности, работали и в СССР. Например, подобие этого права распространялось на так называемые кооперативные квартиры или деревенские дома. Но механизмы были весьма оригинальными. Например, если у тебя есть дом в деревне и в твоих руках оказывался второй, один из них надо было срочно продать. Два дома в одни руки — недопустимая роскошь.

После развала Союза все получили право как свободно закрепить за собой свои квартиры, так и продавать или покупать их в неограниченном количестве. Насколько денег хватит.