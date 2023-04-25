«Это не ребрендинг, а возвращение к основам». В столице на месте KFC вновь открывается «Ростикс»

Чуть позже в Россию пришел и KFC. И надо понимать, что обосновалась и закрепилась компания здесь не потому, что купила «Ростикс». «Появившись в конце 1990-х годов, компании существовали на рынке России параллельно. KFC развивалась ни шатко, ни валко, — говорит Дмитрий Грозный. — Так часто бывает — когда иностранный бизнес недостаточно знаком с особенностями местного рынка, что-то у него не получается. В такой ситуации рациональный бизнесмен ищет сильного местного партнера. И компания Yum! Brands, владелица KFC, стала искать такого партнера и нашла его в лице Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. В 2005 году возник гибридный бренд под названием "Ростикс-KFC". Тогда изменился фирменный цыпленок, который был на бренде "Ростикс", а через некоторое время в названии осталось только KFC. И на смену цыпленку пришел всем теперь известный и привычный полковник Сандерс».

И вот теперь, следом за другими иностранными брендами фастфуда, сменил вывеску и KFC.

Рынок примет, глобальных изменений не будет

«Потребитель понимает ситуацию, которая сложилась на рынке, и скорее всего примет это изменение достаточно спокойно, — объясняет Ирина Авруцкая, руководитель международной консалтинговой компании Like4Like, автор бестселлеров по ресторанному маркетингу «Битва за гостя» и «Битва за гостя на районе». — И очень многие гости даже в последние годы называли KFC "Ростиксами" по привычке. Так что возвращение к первоначальному названию, которое было у компании «Росинтер» до продажи бизнеса KFC, — это абсолютно логичное, понятное решение, которое будет воспринято рынком с минимальными сложностями.