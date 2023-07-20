«Крыши с шезлонгами здесь не приживаются». Где в Москве можно найти обитаемые крыши и какие из них — у нас под ногами
Еще десять лет назад открытые крыши были в Москве редкостью. Например, кровля торгового комплекса на Манежной площади долго оставалась чуть ли не единственным примером такого пространства. Теперь при строительстве новых зданий доступные крыши создают все чаще. Главный архитектор проектного бюро «Дельта-А» Юлия Солдатенкова рассказала «Мосленте», почему в России их чаще всего проектируют поверх подземных гаражей, по каким знаменитым московским крышам мы ходим почти каждый день и почему доступное пространство на высоте — слишком сложная история для столицы. Ниже — ее монолог.
Кровля как пятый фасад
Сейчас эксплуатируемые кровли создаются все чаще, в последнее время это становится модным. Лет восемь-десять назад подобное было скорее исключением, а сейчас стало повсеместной практикой.
Причина — элементарная нехватка места, потому что городская застройка достаточно плотная. Если мы говорим про жилые комплексы, то застройщики часто пытаются предложить хотя бы какие-то кусочки эксплуатируемых крыш в своих объектах. Это востребовано и всегда благодушно воспринимается покупателями, они рады иметь у себя это дополнительное пространство.
Использоваться оно может по-разному — начиная от установки джакузи, бассейна, веранд на высотных частях этих кровель и заканчивая хорошим, крупным благоустройством, если речь идет о кровле паркинга.
Еще одна причина появления большого количества новых эксплуатируемых кровель — это строительство большого количества подземных сооружений. В наши дни практически ни один объект не строится без подземных паркингов
И часто эта парковка в меру своих технологических особенностей занимает не только пятно под зданием, но еще и выходит за его пределы. Соответственно, хотим мы того или нет, получаем эксплуатируемую кровлю, которую надо как-то обустроить и отдать жителям в виде двора. И не только жителям, но еще и пользователям, если это не ЖК, а городские пространства.
Крыша торгового центра на Манежной площади
Один из первых примеров общедоступной эксплуатируемой кровли в Москве — крыша подземного торгового центра на Манежной площади. Все эти пространства с фонтанами и прогулочными террасами появились вместе с ним, потому что до этого площадь закатывали в асфальт, там было широкое транспортное движение.
Теперь подобные инженерные сооружения появляются в больших количествах. Почти в каждом жилом комплексе — подземная парковка, а наверху делается пространство по аналогии с Манежной площадью. Там создают парки, места для отдыха — в тех случаях, когда это городские пространства. Это ведь очень дорогая технология, и содержать такое может себе позволить разве что сам город.
В случае с жилыми кварталами, когда эксплуатируемая кровля отдается на баланс жителям, все делается поскромнее, потому что содержится потом за их счет.
В нашем климате террасы остекляют
Конечно, погода в столице, сам наш климат накладывает на такие пространства определенные ограничения. Если говорить об эксплуатируемых кровлях на парковках, то они рассчитываются под круглогодичное использование, там чаще всего устраивают дворы.
Кровли наверху, на террасах и на основной крыше здания эксплуатируются гораздо хуже. Всегда есть проблема с уборкой снега, сбрасывать вниз нельзя, так что возникает множество технических проблем со снегоплавилками
Поэтому эксплуатируемые кровли на террасах должны закрываться на зиму.
Я несколько раз пыталась сделать для заказчиков такие эксплуатируемые террасы и дворы на разных объектах. Опыт показывает, что в итоге все это потом застекляется. Хозяин эксплуатирует здание год-два, убеждается, что не вытягивает зимнюю эксплуатацию. Пространство семь-восемь месяцев в году у него простаивает неиспользуемым. И заказчик в какой-то момент решает — лучше я эти пространства застеклю и буду их использовать круглогодично. Это удобнее и дешевле.
Оборудование на крышах
К сожалению, крыши с шезлонгами, где можно принимать солнечные ванны, в московских условиях не приживаются. Можно вспомнить дом Наркомфина, где была такая обитаемая крыша. Но надо понимать, что это — невысокое здание, построенное в 1920-е годы, когда была совершенно другая инженерия. Сейчас кровля любого здания забита оборудованием.
Если посмотреть на стандартный современный жилой дом, что у него на крыше? Вышла лестница, вышло машинное отделение лифтов. Вышли все вытяжные отверстия вентиляции из санузлов и кухонь, вентиляции дымоудаления. Если дом побогаче инженерным насыщением, там встают еще вытяжные установки.
То есть крыша современного здания заполнена, и остается очень немного места, куда можно выпускать постороннего человека. К тому же надо понимать, что давать посторонним людям доступ к инженерному оборудованию как минимум небезопасно.
Когда на высоте слишком ветрено...
Многие ограничения связаны с высотностью. Выше 75 метров всегда сильный ветер, и это небезопасно.
Недаром есть нормы, которые запрещают даже открывать окна на высоте от 65 метров — сила ветра такая, что вырывает створки
Соответственно, для организации общедоступной площадки на таком здании нужны высокие ограждения. Если они глухие, людям это неинтересно, значит, надо ставить ударопрочное стекло, как это делают во всем мире. Такие решения — довольно дорогие. Когда архитектор их предлагает, сразу встает вопрос, кто будет это оплачивать? В итоге в большинстве случаев мы получаем в Москве стандартное резюме: идея, конечно, красивая, но не очень реализуемая.
Московские примеры
Из общедоступных эксплуатируемых кровель в Москве есть Манежная площадь и парк «Зарядье», крыша павильона «Рабочий и колхозница» и крыша входной арки парка Горького. В этом году к ним добавилась крыша здания Южного речного вокзала. А необщедоступные эксплуатируемые кровли — это современные жилые корпуса. У любого девелопера, который занимается строительством жилья бизнес-класса, вы найдете такие решения.
Я сама участвовала в проектировании Wellton Towers, 75-го квартала в районе Хорошево-Мневники, — там огромная эксплуатируемая кровля, на которой расположен весь двор. В жилом комплексе «Невский» эксплуатируемая кровля находится над парковкой.
Если в комплексе внизу есть несколько корпусов, которые объединены наземным стилобатом, на его крыше часто делают эксплуатируемые кровли. Это обычно небольшая высота в несколько этажей, и здесь нет неудобного сильного ветра. Пример такого решения — жилой комплекс «Легенда №18», которым я тоже занималась.
Примеры Америки и Азии
В Европе практически каждое не высотное общественное здание предлагает посетителям эксплуатируемую кровлю, на которую можно выйти. Обычно там ставят кафе.
При этом надо понимать, что в жилом доме, например, заведение прогорит, если его посетителями будут только жильцы. Чтобы сделать наверху здания кафе, нужен отдельный лифт, которым смогут пользоваться посетители. Это технологически сложная история, такие пути подъема «съедают» много метров самого здания. Поэтому чаще смотровые площадки и кафе на верхних террасах делают на крышах гостиниц и общественных зданий.
Много таких пространств я видела в Америке, в Чикаго, например. В их известном комплексе «Акватауэр» есть большая стилобатная зона с низко расположенной эксплуатируемой кровлей, которая отдана жителям под использование. Там стоит уличная мебель, устроена зона барбекю.
Если говорить про Чикаго, там вообще весь центр города расположен на платформе, и все транспортное движение убрано вниз на несколько уровней, вплоть до речного. Находишься внутри города, а ощущение, что транспорта нет, все пространство максимально открытое, почти пешеходное. И это еще один пример эксплуатируемых кровель, которые в данном случае позволяют убрать городскую инфраструктуру под землю. Там, в более теплом климате, у них это прекрасно работает.
Много примеров и в Азии, самый узнаваемый — это сингапурский бассейн на крыше гостиницы Marina Bay Sands. Там климат располагает к подобному использованию крыш
Естественно, все это оправдано, когда используется 12 месяцев в году и имеет выгодную коммерческую составляющую. Люди выбирают номер именно в этом отеле, где есть доступ к такой необыкновенной точке.
Разумеется, чтобы кровля была полностью отдана людям, здание сразу проектируется с мыслью о том, что надо сделать технический уровень, в котором разместится все инженерное оборудование. При этом сильна коммерческая составляющая — ведь в таком случае нужно оплатить строительство еще одного этажа. В московских условиях это сразу вызывает вопрос: «А зачем?» А в Сингапуре или Гонконге на том же этапе люди радуются, что у них есть такая возможность, и с удовольствием закладывают эксплуатируемую кровлю в проект.