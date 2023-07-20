«Крыши с шезлонгами здесь не приживаются». Где в Москве можно найти обитаемые крыши и какие из них — у нас под ногами

Кровля как пятый фасад

Сейчас эксплуатируемые кровли создаются все чаще, в последнее время это становится модным. Лет восемь-десять назад подобное было скорее исключением, а сейчас стало повсеместной практикой.

Причина — элементарная нехватка места, потому что городская застройка достаточно плотная. Если мы говорим про жилые комплексы, то застройщики часто пытаются предложить хотя бы какие-то кусочки эксплуатируемых крыш в своих объектах. Это востребовано и всегда благодушно воспринимается покупателями, они рады иметь у себя это дополнительное пространство.