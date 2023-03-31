Куда пойти на свидание в Москве: самые необычные идеи.

Посмотреть на город с высоты птичьего полета

Подняться как можно выше и увидеть город будто на ладони — отличная идея для романтического ужина. Для необычных свиданий в столице найдется множество мест, которые расположены высоко над землей. С крыш некоторых зданий или из окон подготовленных специально для влюбленных апартаментов открывается отличный вид на город. Впечатлений от такой встречи будет множество, а стоит все это относительно недорого.

В любое время года влюбленные пары могут провести незабываемый вечер на одном из верхних этажей комплекса Москва-Сити. Здесь на несколько часов или сразу на сутки можно снять апартаменты с панорамным видом на центр Москвы. Такое место идеально подходит для романтических свиданий, к тому же комнаты будут убраны и украшены специально для вас. Вы можете даже влиять на элементы декора. Например, если вам хочется, чтобы повсюду парили шары в форме сердца или апартаменты были украшены свечами и лепестками роз, это запросто можно устроить.