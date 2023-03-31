Куда пойти на свидание в Москве: самые необычные идеи.Романтические места столицы, куда можно пригласить любимую девушку
Есть мнение, что Москва — город финансов и бизнеса, а не романтики. Но это всего лишь миф, имеющий с действительностью очень мало общего. В этом городе в любое время года множество необычных мест для свиданий и есть возможность сделать предложение руки и сердца так, чтобы этот момент запомнился навсегда. «Мослента» предлагает пройтись по, возможно, самым интересным местам города, каждое из которых идеально подходит для романтического свидания.
Посмотреть на город с высоты птичьего полета
Подняться как можно выше и увидеть город будто на ладони — отличная идея для романтического ужина. Для необычных свиданий в столице найдется множество мест, которые расположены высоко над землей. С крыш некоторых зданий или из окон подготовленных специально для влюбленных апартаментов открывается отличный вид на город. Впечатлений от такой встречи будет множество, а стоит все это относительно недорого.
В любое время года влюбленные пары могут провести незабываемый вечер на одном из верхних этажей комплекса Москва-Сити. Здесь на несколько часов или сразу на сутки можно снять апартаменты с панорамным видом на центр Москвы. Такое место идеально подходит для романтических свиданий, к тому же комнаты будут убраны и украшены специально для вас. Вы можете даже влиять на элементы декора. Например, если вам хочется, чтобы повсюду парили шары в форме сердца или апартаменты были украшены свечами и лепестками роз, это запросто можно устроить.
Владельцы этого необычного места для свиданий не только предоставят вам возможность побыть на высоте более 200 метров только вдвоем, но и предложат небольшую фотосессию, угостят фруктами, бокалом игристого вина и шоколадом.
Здесь можно не только утроить свидание или отметить важную для вас дату. Предложение руки и сердца — это очень романтично и по-настоящему незабываемо.
Цены, кстати, очень демократичные. В среднем час в таких апартаментах стоит 3300 рублей.
Еще одно романтичное место, подходящее для свидания, — кафе на крышах города. Так, одно из них предлагает провести вечер в прозрачном куполе в самом центре Москвы. Оттуда открывается обзор на все 360 градусов. И это стоит того.
Если хочется не просто подняться над городом, чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, а еще и прочувствовать эту высоту, можно отправиться в романтическое путешествие на воздушном шаре. Но стоит быть морально готовыми к такому полету — под самым небом придется провести около трех или четырех часов.
Удовольствие, конечно, не из дешевых. Парный полет на воздушном шаре будет стоить в среднем 24 тысячи рублей, зато появится возможность побыть наедине с любимым человеком, вдохнуть воздух полной грудью и полюбоваться видами Подмосковья с высоты птичьего полета.
Над столицей воздушные шары, как и любые другие частные воздушные суда, не летают. Москва — особая зона, над ней, увы, плыть по воздуху не разрешается. Так что для того чтобы подняться в небо, придется приехать в Дмитровский район Московской области. Организаторы полетов на воздушном шаре встретят вас и проводят до места взлета. Уже на борту вам предложат отметить это событие бокалом игристого. А если заранее предупредить организаторов, любимую девушку будет ждать большой букет цветов.
Кстати, там же вы сможете пройти и официальный обряд посвящения в воздухоплаватели.
Наверное, сделать предложение руки и сердца в небе над столичным регионом — одна из самых романтичных идей, какая только может прийти в голову.
Как устроить пикник на природе в центре города
Классика столичного романтического жанра — прогулки по московским паркам. Такой вариант особенно подходит для романтического свидания, если вы совсем молоды или ваши отношения только начинаются. И когда в этом случае встает вопрос, куда пойти с девушкой в Москве, нужно просто выбрать подходящий парк или усадьбу.
Самыми романтичными среди них часто называют музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское». Несмотря на то что они очень популярны у москвичей, складывается ощущение, что эти места созданы специально для влюбленных. В каждом из них множество мест, где можно почувствовать себя уединенно, несмотря на большое число гуляющих неподалеку горожан
Кстати, в Царицыно и Коломенском постоянно празднуют свадьбы, отмечают помолвки и делают предложения руки и сердца. Для кого-то столичная классика в разы важнее любой оригинальности.
Еще один парк, в котором москвичи любят назначать свидания, — Нескучный сад. Пусть его нельзя назвать необычным местом для свидания, зато он подходит для тех, кому важны традиции. У этого места своя романтическая мифология. Например, говорят: если поцеловаться на Малом мостике, ваши судьбы переплетутся, и вы никогда не расстанетесь.
Сегодня во всех парках столицы можно найти место, чтобы удобно расположиться и отдохнуть. Фактически ваше свидание может превратиться в пикник на природе и одновременно в центре большого города. Ощущения могут быть довольно необычными.
А если вы любите животных, отправляйтесь в Сокольники. Именно там, где-то в чаще скрывается одно из мест для самых необычных свиданий в Москве — Хаски-парк. От главного входа до него, конечно, придется прогуляться, но это того стоит. Вы попадете в настоящую северную деревню, где вас встретят представители народов, живущих в тундре и за полярным кругом. Вы сможете узнать, как живут люди севера, почему чукча никогда не сидел в чуме и никакого рассвета не ждал, кого на Чукотке называют шаманом и можно ли услышать полярных духов в Москве.
Но самое главное — вы сумеете пообщаться с дружелюбными хаски, лайками, маламутами и другими северными ездовыми собаками, которые живут в Хаски-парке. В теплое время года их можно погладить и поиграть с ними, а зимой у вас есть возможность прокатиться на настоящей собачьей упряжке.
Места для необычных свиданий на воде
Если вам хочется чего-то более оригинального, чем комната, украшенная свечами и лепестками роз, или ужин на крыше, а на полет на воздушном шаре или гонки на собачьих упряжках вы еще не решились, вода может отлично подойти для романтического свидания.
Вообще воды в Москве мало, горожан к ней тянет. Говорят, рядом с ней человек расслабляется и начинает больше доверять окружающему миру. И если в теплое время года все относительно просто, например, можно вместе отправиться в Серебряный бор или в любое другое разрешенное для купания место и переждать столичную жару, то зимой ситуация сложнее. Но ненамного.
В Москве есть множество аквапарков и даже пара океанариумов. Крупнейший из них — центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Если вы думаете, куда сходить с девушкой в Москве, то это отличное место для необычного свидания. Здесь обитает 12 тысяч видов рыб и морских животных, в том числе дельфины и касатки. Можно не только понаблюдать за океанскими жителями за плотным стеклом.
В «Москвариуме» регулярно проходят водные шоу. Можно выбрать один из шести вариантов представлений, а можно организовать себе марафон и в течение какого-то времени попасть на все
Но самое главное — в «Москвариуме» можно поплавать вместе с дельфинами. Стоит это, кстати, не так уж дорого. Один сеанс — 8000 рублей. Можно хоть раз себе позволить.
В другом крупном столичном океанариуме, расположенном в Крокус-Сити, морских обитателей поменьше — «всего» 5000 видов. Зато здесь можно заняться дайвингом, если вы любите погружаться под воду, или научиться плавать с аквалангом, если вы еще никогда ничего подобного не пробовали. Новички тренируются в бассейне, но те, кто знает, что делать и как себя вести, могут поплавать со скатами и даже некоторыми акулами, не опасными для человека.
Попасть в «Москвариум» и океанариум можно в любое время года. Только представьте, насколько романтично сделать предложение любимому человеку во время плавания с дельфинами или вообще в акваланге в присутствии глубоководных обитателей. Правда, в последнем случае объясняться придется жестами.
Отлично подходит для романтического свидания и речная прогулка на теплоходе. Конечно, проще всего отправиться в небольшой городской круиз по Москве-реке в теплое время года, но есть возможность поступить более оригинально. В столице есть небольшая флотилия, организующая речные прогулки на теплоходе даже зимой. Корабликам помогают ледоколы, так что замерзшая река не становится преградой для путешествия. На каждом теплоходе есть закрытые теплые палубы с панорамным остеклением. Там же расположены и рестораны, в которых можно заказать романтический ужин на воде. Стоимость одного рейса варьируется от 1 000 до 2 000 рублей на человека в зависимости от класса обслуживания.
Свидание в клубе виртуальной реальности
Один из самых оригинальных способов провести свидание или сделать предложение руки и сердца — пройти квест или поучаствовать в игре в клубе виртуальной реальности. Сегодня в столице работают несколько подобных заведений, и каждое из них — отличное место для необычного свидания.
Концепции похожи. В клубе виртуальной реальности вам предложат надеть на себя VR-очки и попасть в обновленную, улучшенную и дополненную версию действительности. Можно стать персонажем одного из любимых фильмов и пройти захватывающий квест, а можно выбрать одну из нескольких сотен игр, разработанных специально для VR-технологий. В клубе виртуальной реальности некоторые проводят пару часов, другие остаются на всю ночь. В любом случае опыт будет незабываемым.
Такие варианты романтических вечеров отлично подходят для людей, увлеченных технологиями и компьютерными играми. Так что если ваша избранница или избранник — геймер, скорее всего, он оценит это место для необычных свиданий по достоинству.
Цены, как правило, не кусаются. Простенький квест, длящийся всего 15 минут, можно пройти за 500 рублей. Средняя цена парного билета на час — 1600 рублей.
Куда еще сходить с девушкой в Москве
Вариантов множество. Вы можете отправиться в один из частных кинотеатров или в антикинотеатр, работающий по принципу антикафе, к которым уже привыкли москвичи. Зимой, а иногда и в теплое время года можно покататься на коньках на одном из многочисленных столичных катков.
Вы можете отправиться в Музей советских игровых автоматов и попробовать поиграть в игры, которые были знакомы нашим родителям, а то и вообще бабушкам и дедушкам. А с недавнего времени можете подняться не только на столичную крышу, но посмотреть на город с высоты колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.
Подходит для свиданий и Московский планетарий, и зоопарк, и самые разные культурные пространства, встречающиеся в городе на каждом шагу. Все зависит только от вас, ваших интересов, финансовых возможностей и желания получить новые впечатления. А вот возможности столицы практически не ограничены. Сегодня даже церемонии бракосочетания чаще проводят не в привычных ЗАГСах, а в самых разных и необычных местах, например, на Северном речном вокзале или некоторых станциях метро.