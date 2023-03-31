Среда обитания
14:15, 31 марта 2023
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Куда пойти на свидание в Москве: самые необычные идеи.

Романтические места столицы, куда можно пригласить любимую девушку

Есть мнение, что Москва — город финансов и бизнеса, а не романтики. Но это всего лишь миф, имеющий с действительностью очень мало общего. В этом городе в любое время года множество необычных мест для свиданий и есть возможность сделать предложение руки и сердца так, чтобы этот момент запомнился навсегда. «Мослента» предлагает пройтись по, возможно, самым интересным местам города, каждое из которых идеально подходит для романтического свидания.

Куда пойти на свидание в Москве: самые необычные идеи.
Фото: Tibor Papai / Unsplash

Посмотреть на город с высоты птичьего полета

Подняться как можно выше и увидеть город будто на ладони — отличная идея для романтического ужина. Для необычных свиданий в столице найдется множество мест, которые расположены высоко над землей. С крыш некоторых зданий или из окон подготовленных специально для влюбленных апартаментов открывается отличный вид на город. Впечатлений от такой встречи будет множество, а стоит все это относительно недорого.

В любое время года влюбленные пары могут провести незабываемый вечер на одном из верхних этажей комплекса Москва-Сити. Здесь на несколько часов или сразу на сутки можно снять апартаменты с панорамным видом на центр Москвы. Такое место идеально подходит для романтических свиданий, к тому же комнаты будут убраны и украшены специально для вас. Вы можете даже влиять на элементы декора. Например, если вам хочется, чтобы повсюду парили шары в форме сердца или апартаменты были украшены свечами и лепестками роз, это запросто можно устроить.

Люди на крыше смотровой площадки «Выше только любовь» небоскреба «Око» в Московском международном деловом центре Москва-Сити

Люди на крыше смотровой площадки «Выше только любовь» небоскреба «Око» в Московском международном деловом центре Москва-Сити

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Владельцы этого необычного места для свиданий не только предоставят вам возможность побыть на высоте более 200 метров только вдвоем, но и предложат небольшую фотосессию, угостят фруктами, бокалом игристого вина и шоколадом.

Здесь можно не только утроить свидание или отметить важную для вас дату. Предложение руки и сердца — это очень романтично и по-настоящему незабываемо.

Цены, кстати, очень демократичные. В среднем час в таких апартаментах стоит 3300 рублей.

Еще одно романтичное место, подходящее для свидания, — кафе на крышах города. Так, одно из них предлагает провести вечер в прозрачном куполе в самом центре Москвы. Оттуда открывается обзор на все 360 градусов. И это стоит того.

Если хочется не просто подняться над городом, чтобы увидеть его с высоты птичьего полета, а еще и прочувствовать эту высоту, можно отправиться в романтическое путешествие на воздушном шаре. Но стоит быть морально готовыми к такому полету — под самым небом придется провести около трех или четырех часов.

Удовольствие, конечно, не из дешевых. Парный полет на воздушном шаре будет стоить в среднем 24 тысячи рублей, зато появится возможность побыть наедине с любимым человеком, вдохнуть воздух полной грудью и полюбоваться видами Подмосковья с высоты птичьего полета.

Над столицей воздушные шары, как и любые другие частные воздушные суда, не летают. Москва — особая зона, над ней, увы, плыть по воздуху не разрешается. Так что для того чтобы подняться в небо, придется приехать в Дмитровский район Московской области. Организаторы полетов на воздушном шаре встретят вас и проводят до места взлета. Уже на борту вам предложат отметить это событие бокалом игристого. А если заранее предупредить организаторов, любимую девушку будет ждать большой букет цветов.

Куда пойти на свидание в Москве: самые необычные идеи.

Фото: Guilherme Garcia / Unsplash

Кстати, там же вы сможете пройти и официальный обряд посвящения в воздухоплаватели.

Наверное, сделать предложение руки и сердца в небе над столичным регионом — одна из самых романтичных идей, какая только может прийти в голову.

Как устроить пикник на природе в центре города

Классика столичного романтического жанра — прогулки по московским паркам. Такой вариант особенно подходит для романтического свидания, если вы совсем молоды или ваши отношения только начинаются. И когда в этом случае встает вопрос, куда пойти с девушкой в Москве, нужно просто выбрать подходящий парк или усадьбу.

Самыми романтичными среди них часто называют музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское». Несмотря на то что они очень популярны у москвичей, складывается ощущение, что эти места созданы специально для влюбленных. В каждом из них множество мест, где можно почувствовать себя уединенно, несмотря на большое число гуляющих неподалеку горожан

Кстати, в Царицыно и Коломенском постоянно празднуют свадьбы, отмечают помолвки и делают предложения руки и сердца. Для кого-то столичная классика в разы важнее любой оригинальности.

Еще один парк, в котором москвичи любят назначать свидания, — Нескучный сад. Пусть его нельзя назвать необычным местом для свидания, зато он подходит для тех, кому важны традиции. У этого места своя романтическая мифология. Например, говорят: если поцеловаться на Малом мостике, ваши судьбы переплетутся, и вы никогда не расстанетесь.

Сегодня во всех парках столицы можно найти место, чтобы удобно расположиться и отдохнуть. Фактически ваше свидание может превратиться в пикник на природе и одновременно в центре большого города. Ощущения могут быть довольно необычными.

Куда пойти на свидание в Москве: самые необычные идеи.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

А если вы любите животных, отправляйтесь в Сокольники. Именно там, где-то в чаще скрывается одно из мест для самых необычных свиданий в Москве — Хаски-парк. От главного входа до него, конечно, придется прогуляться, но это того стоит. Вы попадете в настоящую северную деревню, где вас встретят представители народов, живущих в тундре и за полярным кругом. Вы сможете узнать, как живут люди севера, почему чукча никогда не сидел в чуме и никакого рассвета не ждал, кого на Чукотке называют шаманом и можно ли услышать полярных духов в Москве.

Но самое главное — вы сумеете пообщаться с дружелюбными хаски, лайками, маламутами и другими северными ездовыми собаками, которые живут в Хаски-парке. В теплое время года их можно погладить и поиграть с ними, а зимой у вас есть возможность прокатиться на настоящей собачьей упряжке.

Места для необычных свиданий на воде

Если вам хочется чего-то более оригинального, чем комната, украшенная свечами и лепестками роз, или ужин на крыше, а на полет на воздушном шаре или гонки на собачьих упряжках вы еще не решились, вода может отлично подойти для романтического свидания.

Вообще воды в Москве мало, горожан к ней тянет. Говорят, рядом с ней человек расслабляется и начинает больше доверять окружающему миру. И если в теплое время года все относительно просто, например, можно вместе отправиться в Серебряный бор или в любое другое разрешенное для купания место и переждать столичную жару, то зимой ситуация сложнее. Но ненамного.

Касатка выступает во время шоу «Сон в летнюю ночь» на водной сцене «Москвариума»

Касатка выступает во время шоу «Сон в летнюю ночь» на водной сцене «Москвариума»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве есть множество аквапарков и даже пара океанариумов. Крупнейший из них — центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Если вы думаете, куда сходить с девушкой в Москве, то это отличное место для необычного свидания. Здесь обитает 12 тысяч видов рыб и морских животных, в том числе дельфины и касатки. Можно не только понаблюдать за океанскими жителями за плотным стеклом.

В «Москвариуме» регулярно проходят водные шоу. Можно выбрать один из шести вариантов представлений, а можно организовать себе марафон и в течение какого-то времени попасть на все

Но самое главное — в «Москвариуме» можно поплавать вместе с дельфинами. Стоит это, кстати, не так уж дорого. Один сеанс — 8000 рублей. Можно хоть раз себе позволить.

В другом крупном столичном океанариуме, расположенном в Крокус-Сити, морских обитателей поменьше — «всего» 5000 видов. Зато здесь можно заняться дайвингом, если вы любите погружаться под воду, или научиться плавать с аквалангом, если вы еще никогда ничего подобного не пробовали. Новички тренируются в бассейне, но те, кто знает, что делать и как себя вести, могут поплавать со скатами и даже некоторыми акулами, не опасными для человека.

Попасть в «Москвариум» и океанариум можно в любое время года. Только представьте, насколько романтично сделать предложение любимому человеку во время плавания с дельфинами или вообще в акваланге в присутствии глубоководных обитателей. Правда, в последнем случае объясняться придется жестами.

Куда пойти на свидание в Москве: самые необычные идеи.

Фото: Алексей Лебедев / РИА Новости

Отлично подходит для романтического свидания и речная прогулка на теплоходе. Конечно, проще всего отправиться в небольшой городской круиз по Москве-реке в теплое время года, но есть возможность поступить более оригинально. В столице есть небольшая флотилия, организующая речные прогулки на теплоходе даже зимой. Корабликам помогают ледоколы, так что замерзшая река не становится преградой для путешествия. На каждом теплоходе есть закрытые теплые палубы с панорамным остеклением. Там же расположены и рестораны, в которых можно заказать романтический ужин на воде. Стоимость одного рейса варьируется от 1 000 до 2 000 рублей на человека в зависимости от класса обслуживания.

Свидание в клубе виртуальной реальности

Один из самых оригинальных способов провести свидание или сделать предложение руки и сердца — пройти квест или поучаствовать в игре в клубе виртуальной реальности. Сегодня в столице работают несколько подобных заведений, и каждое из них — отличное место для необычного свидания.

Концепции похожи. В клубе виртуальной реальности вам предложат надеть на себя VR-очки и попасть в обновленную, улучшенную и дополненную версию действительности. Можно стать персонажем одного из любимых фильмов и пройти захватывающий квест, а можно выбрать одну из нескольких сотен игр, разработанных специально для VR-технологий. В клубе виртуальной реальности некоторые проводят пару часов, другие остаются на всю ночь. В любом случае опыт будет незабываемым.

Такие варианты романтических вечеров отлично подходят для людей, увлеченных технологиями и компьютерными играми. Так что если ваша избранница или избранник — геймер, скорее всего, он оценит это место для необычных свиданий по достоинству.

Куда пойти на свидание в Москве: самые необычные идеи.

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

Цены, как правило, не кусаются. Простенький квест, длящийся всего 15 минут, можно пройти за 500 рублей. Средняя цена парного билета на час — 1600 рублей.

Куда еще сходить с девушкой в Москве

Вариантов множество. Вы можете отправиться в один из частных кинотеатров или в антикинотеатр, работающий по принципу антикафе, к которым уже привыкли москвичи. Зимой, а иногда и в теплое время года можно покататься на коньках на одном из многочисленных столичных катков.

Вы можете отправиться в Музей советских игровых автоматов и попробовать поиграть в игры, которые были знакомы нашим родителям, а то и вообще бабушкам и дедушкам. А с недавнего времени можете подняться не только на столичную крышу, но посмотреть на город с высоты колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

Подходит для свиданий и Московский планетарий, и зоопарк, и самые разные культурные пространства, встречающиеся в городе на каждом шагу. Все зависит только от вас, ваших интересов, финансовых возможностей и желания получить новые впечатления. А вот возможности столицы практически не ограничены. Сегодня даже церемонии бракосочетания чаще проводят не в привычных ЗАГСах, а в самых разных и необычных местах, например, на Северном речном вокзале или некоторых станциях метро.

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