Куда сходить с подростком в Москве: самые интересные места развлечений

Здесь посетители могут узнать историю самых известных научных открытий и изобретений, получают представление о том, как наш мир вообще устроен и по каким законам работает, будь то законы физики, биологии, химии или математики. Специалисты музея знают, как донести информацию до подростков максимально простым и эффективным путем. Посещение «Экспериментариума» — своего рода игра, в которой можно выиграть обновленную картину мира.

В Музее занимательных наук более трех сотен экспонатов, каждый из которых предлагает свой вариант интерактивного взаимодействия с посетителями. При этом часть из них созданы прямо здесь, в «Экспериментариуме». Например, в зале «Механика» подростки и их родители могут познакомиться с основными физическими законами, узнать, как и почему именно так они работают, а еще — как обойти некоторые из них. Также в музее есть зал «Оптика», где можно узнать все про так называемый обман зрения и познакомиться с самыми разными оптическими эффектами, а в зале «Магнетизм» происходит то, что с легкостью можно спутать с магией. Но, конечно же, у любого фокуса будет свое объяснение и полное разоблачение.