Куда сходить с подростком в Москве: самые интересные места развлечений

Куда сходить с подростком в Москве: самые интересные места развлеченийСамые необычные мета столицы для семейного отдыха
Куда сходить с подростком в выходные или во время каникул? Этим вопросом задаются практически все родители. При этом в столице есть много возможностей провести время со своим ребенком не только интересно и разнообразно, но еще и познавательно. Экскурсии в новейших интерактивных музеях, возможность пообщаться с животными и научиться ухаживать за ними, шанс провести свои первые научные эксперименты, поплавать в бассейнах с морской водой или прокатиться на канатной дороге над городом — все это и даже больше возможно в Москве. «Мослента» собрала самые интересные места, куда сходить с подростком, если у вас появилось свободное время.
Музей занимательных наук «Экспериментариум»
Если ваш ребенок всегда проявлял интерес к тому, как все в этом мире устроено, например как работает привычная всем техника, откуда берется электричество или почему вокруг происходят самые удивительные химические процессы, то московский «Экспериментариум» — отличное место, куда можно сходить с подростком, проявляющим талант юного исследователя.
Музей занимательных наук — особое пространство, порядки в котором заметно отличаются от классических музейных. Во-первых, к экспонатам здесь можно и нужно прикасаться. Фактически в «Экспериментариуме» подросткам предлагают войти с наукой в тесный контакт, узнать, какова она на ощупь.
Здесь посетители могут узнать историю самых известных научных открытий и изобретений, получают представление о том, как наш мир вообще устроен и по каким законам работает, будь то законы физики, биологии, химии или математики. Специалисты музея знают, как донести информацию до подростков максимально простым и эффективным путем. Посещение «Экспериментариума» — своего рода игра, в которой можно выиграть обновленную картину мира.
В Музее занимательных наук более трех сотен экспонатов, каждый из которых предлагает свой вариант интерактивного взаимодействия с посетителями. При этом часть из них созданы прямо здесь, в «Экспериментариуме». Например, в зале «Механика» подростки и их родители могут познакомиться с основными физическими законами, узнать, как и почему именно так они работают, а еще — как обойти некоторые из них. Также в музее есть зал «Оптика», где можно узнать все про так называемый обман зрения и познакомиться с самыми разными оптическими эффектами, а в зале «Магнетизм» происходит то, что с легкостью можно спутать с магией. Но, конечно же, у любого фокуса будет свое объяснение и полное разоблачение.
А из чего состоит наша Вселенная, можно узнать в зале «Космос». Здесь же специалисты расскажут о самых интересных космических объектах, о которых постоянно говорят в научном сообществе. Вы сможете, к примеру, узнать все о кометах, планетах, где предполагают присутствие воды или жизни, а вашему ребенку простым языком расскажут, что такое горизонт событий, темная материя и в чем некоторые ученые подозревают черные дыры.
Рано или поздно можно устать даже от самой увлекательной игры или как минимум проголодаться. Далеко ходить не придется: кафе есть прямо в Музее занимательной науки.
Здесь же работает лекторий «Тесла», где можно поближе познакомиться с электричеством и его возможностями, а также провести несколько опытов самостоятельно. Также в музее есть научная лаборатория и множество других интересных залов, где, к примеру, можно узнать, что такое акустика и как от нее зависит наше восприятие происходящего вокруг.
Сотрудники музея и приглашенные специалисты регулярно проводят на территории «Экспериментариума» мастер-классы, а также сюда можно прийти на настоящее научное шоу. Во время представления подростки сами могут попробовать создать, например, мыло или приготовить азотное мороженое, проводят химические и другие эксперименты. Тут же есть возможность попрактиковаться и окончательно уложить в голове сложные моменты из школьной программы.
Прийти в Музей занимательных наук «Экспериментариум» можно в любое время года. Это одно их самых популярных мест, куда можно сходить с подростком в Москве.
Занятия в парке Горького в любое время года
Еще одно из самых популярных мест для подростков в столице — парк Горького. Здесь есть возможности провести время интересно и с пользой в любое время года.
Например, в Зеленой школе юные натуралисты могут узнать много нового об экологической обстановке в мире, стране и нашем городе, попробовать себя в роли садоводов, а еще стать участниками художественных мастер-классов. Здесь научат создавать скульптуры из самых неожиданных материалов — из батареек, бутылок или пластиковой упаковки, рисовать натуральными красками или мастерить украшения для интерьера из картона. Здесь же можно пройти курсы юного кулинара — испечь свое первое печенье или попробовать самостоятельно приготовить пиццу. Съесть все это можно тут же, в приятной компании сотрудников школы, учеников школы и их родителей. Чай подают зачастую в настоящем самоваре. Складывается ощущение, что вы попали на дачу, просто она почему-то находится в центре города.
Главный вход в парк — тоже не просто красивая арка. С 2015 года в этом здании проводят лекции и литературные мастер-классы, здесь также можно прийти на занятия клуба писателей или путешественников. Последние поделятся информацией о новых неожиданных маршрутах и лайфхаками из собственного опыта путешествий. И здесь же можно познакомиться с людьми, увлеченными изучением иностранных языков. Если думаете, куда сходить с подростком в Москве, познакомьтесь с расписанием лекций в этом необычном месте.
Также в здании Главного входа расположен Музей Парка Горького. Здесь хранятся уникальные архивные материалы, посвященный парку, а также множество фотографий и видеозаписей, предоставленных другими столичными музеями. Здесь можно узнать истории знаковых для этого места людей. Также здесь можно увидеть парашютную вышку, которую поставили на территории парка в 1930 году. Конечно, это только макет, но даже здесь можно сделать прыжок с парашютом. В этом помогут технологии дополненной или, как мы привыкли говорить, виртуальной реальности.
В парке Горького постоянно происходит множество событий, которые могут быть интересны как взрослым, так и подросткам. Летом здесь изучают английский под открытым небом, проводят лекции по москвоведению, а также приглашают покататься на самых разных аттракционах.
Местный парк аттракционов очень разнообразен. Тут можно и попрыгать на экспериментальном батуте «Космонавт», и покататься на различных каруселях. Также тут есть пространство виртуальной реальности «Боинг», мини-джет и поезд. В парке аттракционов найдется и свое колесо обозрения, правда, маленькое, с «Солнцем Москвы» не сравнимое.
Кстати, полюбоваться видами в самом центре Москвы можно с местной смотровой площадки. Она расположена на крыше Главного входа. На столицу можно посмотреть с высоты 18 метров. Не «Москва-Сити», конечно, но тоже очень высоко и красиво.
Когда у вас дом вверх дном
Столичная публика, казалось бы, видела все, но на ВДНХ решили попробовать удивить взыскательных горожан. Здесь появился проект «Перевернутый город». И если для взрослых посещение этого места может быть просто необычным новым впечатлением, то для детей и подростков это целое приключение.
Домов вверх дном и в России, и за рубежом достаточно. Но тут создатели пошли дальше. В этом Перевернутом городе несколько домов, улица, по которой «ездит» автобус, а также несколько самых разных и детально воссозданных интерьеров. Между прочим, один из них — настоящий викторианский кабинет.
Здесь перевернуты с ног на голову школа, банк, магазин и кафе. Иллюзия создана очень качественно, так что берегите вестибулярный аппарат и будьте готовы к неожиданному углу зрения на привычные предметы. Кстати, все, что есть в Перевернутом городе, можно потрогать руками, а также сфотографировать. Снимки, сделанные здесь, поразят ваших друзей и знакомых, а также позволят запомнить проведенное в этом странном городке время надолго.
Попасть сюда можно в любое время года. Постепенно Перевернутый город становится одним из самых популярных мест у москвичей.
Бассейны с морской водой
Если нет возможности отправиться на море в любое время года, а очень хочется, выход есть. В столице находится несколько бассейнов с морской водой.
Специалисты рекомендуют выбирать именно такие места для регулярного посещения. Во-первых, бассейны с морской водой не хлорируют, так что плавание в них неопасно для кожи и дыхательных путей. Наоборот, морская вода близка по минеральному составу крови. Она тонизирует кожу, а не сушит ее. К тому же такая вода помогает от различных раздражений и сыпи, потому как обладает бактерицидным эффектом.
Бассейны с морской водой можно найти, к примеру, в сети фитнес-клубов «Территория фитнеса». Также возможность поплавать в такой воде есть а бассейне «Атлант», в фитнес-клубах La Salut на Таганке, X-fit и «Кимберли Лэнд».
Цены в зависимости от места варьируются довольно сильно. Так, в большинстве фитнес-клубов доступ к бассейнам открывается только по клубным картам. Стоимость годового абонемента стартует от 18 тысяч рублей и может достигать 120 тысяч рублей. А если смотреть шире по Москве, то верхнего предела она не имеет.
Правды ради стоит сказать, что воду прямо из моря никто в Москву не возит. По крайней мере если и есть бассейны с морской водой, где все совсем по-настоящему, большинству эта услуга недоступна. Слишком дорого. Владельцы фитнес-клубов поступают проще. Они разводят в воде большое количество морской соли, чтобы максимально приблизить химический состав к настоящему. Да, такие бассейны с морской водой воздействуют на организм не настолько интенсивно, как настоящие морские волны, но все-таки это работает. И, опять же, лучше плавать в воде, где точно нет хлорки.
Цирк Никулина на Цветном бульваре и цирк на проспекте Вернадского
Одни из самых популярных мест развлечений как для взрослых, так и для детей и подростков, — московские цирки. Здесь можно увидеть самые невероятные представления акробатов, фокусников и клоунов, а также посмотреть на дрессированных животных.
Один из самых старых цирков в столице — Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Его здание было построено в 1880 году, но с тех времен все изменилось до неузнаваемости. Сейчас цирк оснащен по последнему слову техники. Защитникам животных также не о чем беспокоиться. Здесь четвероногие цирковые артисты содержатся со всем комфортом, о них заботятся профессиональные дрессировщики и ветеринары.
Зрительный зал цирка Никулина на Цветном бульваре готов принять более двух тысяч человек. Его постарались оставить именно таким, каким он был изначально, до реконструкции.
Еще одно из самых популярных мест в столице — Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Он считается самым большим не только в России, но и во всей Европе. На его арене выступали настоящие знаменитости, знакомые даже тем, кто далек от циркового искусства. Здесь блистали Карандаш, Олег Попов, Юрий Никулин, Вера и Юрий Дуровы, Вальтер и Мстислав Запашные, Юрий Куклачев и многие другие.
Все представления цирка — результат кропотливой работы большой команды настоящих профессионалов. Все продумано до мелочей. Трюки поставлены так, чтобы поразить зрителя, но обеспечить полную безопасность исполнителям, в том числе и животным. К тому же все номера цирковых шоу очень яркие, благодаря костюмам, разработанным индивидуально для каждого артиста и его роли в представлении.
Также в цирке есть сразу пять съемных манежей. Это позволяет задействовать в шоу новейшие технологические достижения. У непосвященного человека возникает ощущение, что в цирке на проспекте Вернадского происходит настоящее волшебство.
Городская ферма на ВДНХ
Более тесно повзаимодействовать с миром животных можно на ВДНХ, где работает проект «Городская ферма». Конечно, это не цирк, так что львов и тигров здесь не найти, но от того это место развлечений ничуть не проигрывает.
В любое время года, если вы не можете решить, куда сходить с подростком, отправляйтесь сюда. Это отличный вариант отдыха для всей семьи. Здесь можно и пообщаться с фермерскими животными, и стать участниками самых разных мастер-классов, и сделать отличную фотосессию.
На ферме работают специалисты, готовые в подробностях рассказать, как вообще работают фермы в России, в каких условиях должны содержаться животные и чем именно полезно их взаимодействие с человеком. Здесь проводятся лектории, организуются праздники. Ферма работает как по будням, так и в праздничные и выходные дни.
А потом можно отправиться на прогулку по ВДНХ, дойти до местного парка аттракционов и подняться над городом на колесе «Солнце Москвы», чтобы увидеть столицу с головокружительной высоты.