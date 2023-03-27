Лучшие парки Москвы для отдыха и прогулок

Парк Культуры имени Горького

Станции метро: «Октябрьская», «Парк Культуры»

Парк Горького — своеобразная точка отсчета. Начать знакомство с столичными парками стоит именно с него, тем более что территория его огромна. Если быть точнее, то он состоит из четырех разных территорий, которые сами москвичи привыкли считать разными парками. Но нет. Это все он — Парк Горького.

Первая территория — центральная. Это парк на Крымском Валу, раскинувшийся вдоль Москвы-реки. Под Парком Горького мы зачастую подразумеваем именно его.

Здесь расположено множество фонтанов, пруды, прогулочные дорожки и дорожки для любителей велосипедов, роликовых коньков и самокатов. Парк готов принимать посетителей в любое время года. Здесь всегда есть чем заняться. Например, можно пройтись по липовым аллеям, покататься на лодке летом, а зимой походить на лыжах и отлично провести время на катке. Здесь же есть пункты проката спортивного инвентаря, где можно арендовать все что угодно — от велосипеда до сегвея.