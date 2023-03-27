Лучшие парки Москвы для отдыха и прогулок

Лучшие парки Москвы для отдыха и прогулокСамые интересные столичные пространства для отдыха и развлечений
Иногда Москву называют городом из стекла и бетона: здесь слишком много зданий и слишком мало зелени. На самом деле это впечатление обманчиво. В столице множество больших парков, где можно отдохнуть от суеты, подышать свежим воздухом и заняться спортом. А попав в некоторые из них, можно вообще забыть, что где-то там, за деревьями — шумный мегаполис с миллионами людей, машин и офисов. Говорить о столичных парках можно бесконечно, и мы решили остановиться на семи популярных местах, где можно отключиться от городской суеты. О них — в материале «Мосленты».
Парк Культуры имени Горького
Станции метро: «Октябрьская», «Парк Культуры»
Парк Горького — своеобразная точка отсчета. Начать знакомство с столичными парками стоит именно с него, тем более что территория его огромна. Если быть точнее, то он состоит из четырех разных территорий, которые сами москвичи привыкли считать разными парками. Но нет. Это все он — Парк Горького.
Первая территория — центральная. Это парк на Крымском Валу, раскинувшийся вдоль Москвы-реки. Под Парком Горького мы зачастую подразумеваем именно его.
Здесь расположено множество фонтанов, пруды, прогулочные дорожки и дорожки для любителей велосипедов, роликовых коньков и самокатов. Парк готов принимать посетителей в любое время года. Здесь всегда есть чем заняться. Например, можно пройтись по липовым аллеям, покататься на лодке летом, а зимой походить на лыжах и отлично провести время на катке. Здесь же есть пункты проката спортивного инвентаря, где можно арендовать все что угодно — от велосипеда до сегвея.
Здесь можно поиграть в настольный теннис или волейбол, записаться на йога-классы под открытым небом или летом прийти на одну из танцевальных площадок, выучить несколько модных движений, познакомиться с новыми людьми и просто приятно провести время.
В Парке Горького можно провести целый день, в том числе и будний, если вы работаете удаленно. На территории работает wi-fi, удобные лавочки и зоны с гамаками или креслами — на каждом шагу. К тому же в парке работает множество небольших кафе, где как раз по будням много свободных мест. В выходные с возможностью найти столик все гораздо сложнее. Но нужно уточнить: цены здесь не из самых низких, хотя если говорить о городе в целом, их можно назвать средними.
А летним вечером можно задержаться здесь подольше и посмотреть хороший фильм в кинотеатре под открытым небом.
Если есть желание не просто погулять по липовым аллеям и дорожкам парка, глядя на прохожих и окружающий пейзаж, но и узнать что-то новое, помогут приложения-аудиогиды, которые с легкостью можно найти в магазинах приложений для смартфонов или взять на входе в парк культуры и отдыха.
Также здесь расположены обсерватория и музей современного искусства «Гараж», где постоянно проходят самые передовые выставки, акции и мероприятия. Также здесь есть «Зеленая школа», предлагающая гостям парка мастер-классы, лекции и другие виды образовательного досуга. К тому же здесь можно оставить ребенка под присмотром опытных преподавателей и отправиться по своим делам. Еще одна летняя особенность Парка Горького — городской огород. Несколько лет назад у москвичей появилась возможность приходить сюда, чтобы выращивать овощи и различные виды растений. Как правило, это делается не для того, чтобы урожай оказался на столе, а в образовательных целях. Родители вместе с детьми могут провести здесь целый день, сажая овощи, а потом ухаживая за ними. Так у вашего ребенка появится понимание процесса, о котором он, возможно, только слышал на школьных уроках биологии.
Для детей в Парке культуры и отдыха имени Горького также создано множество интересных детских площадок, организуются игры и квесты. Одна из лучших локаций — «Салют» у Пионерского пруда. Если вы хотите на несколько часов занять ваших детей чем-то действительно интересным, вариантов множество: скалодром, водные каналы и плотины, песочницы и огромные качели, конструкторы и другие интересные игрушки, тренажеры и аттракционы.
Вход в парк бесплатный, но ряд аттракционов, а также выходные билеты в обсерваторию или музей «Гараж» оплачиваются отдельно. Все о Парке культуры и отдыха имени Горького можно узнать на его официальном сайте.
Парк «Музеон»
Станции метро: «Октябрьская», «Парк Культуры»
Мы привыкли воспринимать парк «Музеон», раскинувшийся рядом с Центральным домом художника, или Новой Третьяковкой, как отдельное пространство. По сути так оно и есть, но формально это вторая территория Парка Горького.
Сам по себе «Музеон» представляет собой выставочное пространство. Это в большей степени экспозиция скульптур под открытым небом, посетить которую можно бесплатно. Здесь можно найти самые разные работы — от классических статуй до авангардных и современных работ художников из самых разных городов и даже стран. В парке более тысячи скульптур, и каждая — уникальна.
Также в «Музеоне» проводится множество различных культурных мероприятий — от крупных концертов по праздникам до лекториев, мастер-классов и танцев под открытым небом.
На территории парка работает Детский центр, Летний кинотеатр и павильон «Школа». А десять лет назад к этому парку на Крымском Валу присоединилась и Крымская набережная. Она стала одной из любимых у москвичей прогулочных зон в городе.
Также в «Музеоне» проводятся театральные и оригинальные музыкальные фестивали, а также регулярно устраиваются творческие мастерские. А в ЦДХ можно побывать не только в музейном пространстве Новой Третьяковки, но и посетить интересные концерты. Они здесь проводятся часто.
Нескучный сад
Станции метро: «Октябрьская», «Парк Культуры», «Фрунзенская», «Ленинский проспект», «Шаболовская»
Если пройти центральную часть Парка Горького насквозь, окажешься сначала в маленьком круглом розарии, а потом в Нескучном саду — на еще одной, третьей территории главного столичного парка.
Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь сюда впервые, — контраст с зоной, из которой только что вышел. Если центральная часть Парка Горького — пространство для активного отдыха, то в Нескучном саду больше возможностей для отдыха уединенного. Его история началась еще в 1728 году, когда земля здесь была куплена князем Трубецким. В своей усадьбе он организовывал регулярные балы и торжественные приемы для самых именитых и влиятельных людей своего времени, так что уж к середине XVIII за парком закрепилось его сегодняшнее название — Нескучный. В 1847 году указом Николая I усадьбы, в свое время принадлежавшие Трубецким, Голицыным и Демидовым, были слиты, и Нескучный сад приобрел свои нынешние границы.
Здесь хорошо прогуляться по тенистым липовым аллеям, пройти мимо исторических зданий и вообще побыть в относительной тишине. Нескучный сад — первый из парков столицы, иногда заставляющий забыть, что ты находишься в большом городе.
Также здесь находится охотничий домик, где уже более 30 лет снимают передачу «Что? Где? Когда?».
А еще есть легенда, что если поцеловать любимого человека на Малом мостике в Нескучном саду, ваши судьбы свяжутся навсегда, и вы никогда не расстанетесь.
Воробьевы горы
Станции метро: «Воробьевы горы», «Университет»
Четвертая территория Парка имени Горького, больше известная своей смотровой площадкой, откуда можно увидеть практически весь центр Москвы. В деталях можно рассмотреть стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, Шуховскую башню и небоскребы «Москва-Сити».
Сотрудники Парка Горького говорят, что Воробьевы горы — лучшее место для занятий спортом и медитаций. С этом сложно поспорить: если идти пешком на смотровую площадку от одноименной с парком станции метро, лишние калории отлетают после каждого шага. Подъем очень крутой, а весной и осенью довольно опасный — можно поскользнуться, упасть и получить серьезную травму.
Круглый год в парке очень красиво. И если в летнее время это одно из самых зеленых мест Москвы, то зимой оно становится по-настоящему мистическим благодаря подсветке, равномерно распределенной по парку, особенно по линии набережной.
Не так давно здесь была возрождена эскалаторная галерея, а также снова открыта канатная дорога.
Парк «Зарядье»
Станция метро: «Китай-Город», «Площадь Революции», «Охотный Ряд»
Один из самых молодых, если не самый молодой парк столицы. Он открылся только в 2017 году, но сразу стал одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей города.
Здесь расположен один из самых современных и известных концертных залов в столице — концертный зал «Зарядье», открывшийся в 2018 году. Почти что целиком стеклянный и одновременно аккуратно вписанный в ландшафт, он строился по уникальному архитектурному проекту. Сейчас здесь проходят крупные концерты и мероприятия. Возможности зала практически безграничны, потому как архитекторы и инженеры сделали его трансформером — так, кресла можно как поднять на высоту 2,5 метра, так и убрать в пол, чтобы получить ровное пространство.
Сам парк больше подходит для активного отдыха. Из-за его близости к Кремлю посетителей здесь всегда множество, так что найти возможность для уединения непросто.
Также в парке «Зарядье» находится знаменитый парящий мост над Москвой-рекой. Его длина — 244,4 метра, а его «воздушная» 70-метровая часть не имеет ни одной опоры. На территории расположено множество памятников, в том числе федерального значения. Им могут похвастаться девять храмов «Зарядья», а также Палаты бояр Романовых.
Несмотря на то, что парк расположен на площади всего в десять гектаров, здесь удалось показать природу практически всех климатических зон России. Здесь можно оказаться и в березовой роще, и в еловом лесу, увидеть растения, характерные для тундры, и множество цветников.
Парк «Лосиный остров»
Станции метро: «Белокаменная», «Ростокино»
Это не парк, а настоящий лес, уходящий далеко за территорию, ограниченную Московской кольцевой автодорогой. Его площадь превышает 129 гектаров, а в чаще до сих пор живут дикие животные. Это место неслучайно получило свое название: жители прилегающих к парку районов регулярно встречаются с лосями, из любопытства или по иным причинам выходящими к людям.
Здесь живет более 200 видов самых разных животных, птиц и рептилий. Помимо лосей, часто из парка выходят кабаны. Их иногда можно встретить в соседних Сокольниках.
Здесь живет более 200 видов самых разных животных, птиц и рептилий. Помимо лосей, часто из парка выходят кабаны. Их иногда можно встретить в соседних Сокольниках.
В парке запросто можно заблудиться, так что лучше приходить туда с опытными проводниками, например с экскурсоводами. Привычных памятников старины здесь не найти, зато истории и древности в «Лосином острове» более, чем достаточно. Здесь можно увидеть и сфагновые болота, которым более 11 тысяч лет, и рощи, которые росли здесь еще века назад, и луга, оставшиеся в своем первозданном состоянии и цивилизацией не испорченные.
«Лосиный остров» — один из парков, где про мегаполис забываешь. Конечно, это не парк культуры и отдыха, но здесь есть своя невыразимая прелесть от прикосновения к настоящей природе.
Также здесь можно посетить лосиную станцию, пройти по лосиной тропе или прогуляться по одному из экологических маршрутов. Здесь же можно покататься на лодках и на байдарках, провести целый день за мастер-классами в этно-центре «Русский быт» или попробовать свои силы на «босоногой тропе». Здесь придется пройти более трех километров по самым разным покрытиям — от мягкого песка до камней и шишек. Выдержит не каждый.
Также на территории парка в специальных зонах можно провести пикник. В «Лосином острове» есть конные дворы, так что при желании по парку можно погулять верхом на лошади.
Все подробности о времени работы эко-центра, маршрутах и возможностях парка можно узнать на его официальном сайте.
Парк «Сокольники»
Станция метро: «Сокольники»
Когда-то здесь была роща, в которой любил охотиться сам Иван Грозный, а за ним и другие русские цари и князья. История запомнила особую любовь к этим местам Алексея Михайловича и его наследника, Петра I. Его гуляния в Сокольниках вошли в легенды.
Сегодня Сокольники — современный парк культуры и отдыха, идеально подходящий для тех, кто любит заниматься спортом. Уже на входе расположено множество пунктов проката спортивного инвентаря. Ролики, самокаты, велосипеды и необходимое снаряжение — здесь есть все.
Территорию парка можно исследовать и пешком. Например, тут расположена знаменитая тропа здоровья длиной 2800 метров, где есть столбики, отмечающие уже пройденное расстояние.
Также в парке есть множество кафе, уютных уголков, где активный отдых можно сменить на уединенный. В центральной части расположена ротонда, где устраивают большие концерты, а также дискотеки для посетителей парка.
Здесь же можно прийти на площадь аттракционов, чтобы добавить себе немного адреналина. А если вы любите уличные виды спорта, то в Сокольниках существует скейт-парк и секция Freestyle Тimes. Также за новыми впечатлениями и активным отдыхом можно прийти в веревочный «ПандаПарк», на футбольное поле, а также поиграть в волейбол, баскетбол и теннис на специально оборудованных для этого площадках.
Летом в Сокольниках можно искупаться. Для этого в парке существует открытый бассейн. А на Большом Путяевском пруду можно попробовать свои силы в вейкборде.
В парке множество зон для детей. Здесь можно и поиграть на детских площадках, и попрыгать на батутах, а если расстояния вас не смущают, то и добраться до кемпинга в Сокольниках, прямо за которым есть хаски-парк, созданный в виде настоящей чукотской деревушки.