Лучшие районы Москвы для жизни и инвестиций

Лучшие районы Москвы для жизни и инвестицийКакие районы столицы называют самыми престижными, где лучше всего жить с детьми, а откуда москвичи хотят уехать
Москва — огромный мегаполис. По словам специалистов рынка недвижимости, в одном этом городе существуют сразу несколько других, так что каждый район принципиально отличается от другого. Принимая решение о покупке квартиры в столице, непросто решить, где именно приобретать жилье. «Мослента» собрала в своем рейтинге лучшие районы Москвы и узнала, где предпочитают жить москвичи и приезжающие из других городов.
Самые престижные и самые дорогие районы Москвы
Какими бы заманчивыми ни были предложения в столичных «спальниках», но самый высокий статус среди всех московских районов — у центра. Самой престижной городской территорией остается Центральный административный округ. В его границах расположены десять районов. Самый большой по площади — Пресненский, самый миниатюрный — Арбат. Остальные — Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Таганский, Тверской, Якиманка и Хамовники.
Территории в пределах Садового кольца — самые дорогие районы Москвы. Правда, по словам риелторов, даже в центре столицы жизнь идет по-разному, так что разброс цен на жилье может быть довольно впечатляющим. Сервисы по подбору недвижимости сообщают: минимальная стоимость жилья в этих московских районах составляет порядка 13,5-14,5 миллиона рублей за однокомнатную квартиру. Нужно обратить внимание, что за эти деньги вряд ли удастся найти что-то удобнее маленькой квартирки на первом этаже с «бабушкиным» ремонтом. К тому же дома, в которых есть подобные предложения, как правило, расположены в отдалении от станций метро.
Средняя цена квадратного метра в районах, расположенных в пределах ЦАО, по данным Московской гильдии риелторов, составляет 449 235 тысяч рублей.
При этом ранее считавшиеся самыми дорогими районами Москвы Пречистенка и Остоженка уже не называют самыми престижными. По словам специалистов, они уступили свое место Патриаршим прудам и Хамовникам. Говоря про последний, риелторы подчеркивают: лучше района для жизни в столице найти сложно. Цены, конечно, довольно высоки, но все компенсирует инфраструктура. Самая дешевая из найденных нами квартир в Хамовниках стоит как раз 13,5 миллиона рублей.
В центральных районах достаточно школ и детских садов, поликлиник, больниц, магазинов и, конечно же, рекреационных зон и любых возможных развлечений. Комфортно жить в центре могут как одинокие москвичи, так и молодые пары, и семьи с детьми.
Жизнь в пределах Третьего транспортного кольца
Второй по значимости и по стоимости жилья территорией столицы риелторы называют районы, расположенные между Садовым кольцом и Третьим транспортным (ТТК). Это быстроразвивающиеся зоны, где хватает предложений как в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости. Напомним, что ТТК проходит по территориям Лефортово, Таганского и Нижегородского районов, Печатников, Южнопортового, Даниловского, Донского, Гагаринского районов, Хамовников, Раменок, Дорогомилово, Пресненского, Хорошевского, Бегового районов, Аэропорта, Савеловского, Тверского районов, Марьиной Рощи, Мещанского, Красносельского, Алексеевского, Басманного районов и Сокольников.
«Если отмотать время лет на десять назад, то на территории районов между кольцами было множество промзон и строек, — говорит частный риелтор Евгений Коноплев. — Но сегодня это новые зоны столичного престижа. Здесь идет строительство жилых комплексов бизнес-класса, и одновременно с этим многие локации обновляются, получают вторую жизнь».
Территории в пределах ТТК можно смело назвать лучшими районами Москвы. Они, так же как и центр города, могут похвастаться развитой инфраструктурой и расположением всех необходимых для жизни элементов в шаговой доступности. Идет ли речь о школах и детских садах, медицинских учреждениях, магазинах, театрах, кинотеатрах, ресторанах или финтес-клубах, — на территории районов есть все необходимое.
Средние цены на жилье здесь — 12-13 миллионов рублей, самые дешевые вариант можно найти за 9-10 миллионов.
Следует обратить внимание, что и здесь эта цена скорее касается самых небольших по площади и нуждающихся в ремонте квартир, расположенных в отдалении от станций метро. Но близость к центру повышает стоимость жилья сразу на порядок, если сравнивать с подобными предложениями в других районах Москвы.
Самые инвестиционные районы Москвы
Недвижимость всегда служила хорошим средство как сохранить, так и накопить финансы. В последние годы инвестиции в квадратные метры не приносят настолько ошеломительных доходов, как это было несколько лет назад, но цены на рынке так или иначе всегда стремятся вверх. По словам риелторов, что бы ни случилось, стоимость жилья только растет.
Сегодня специалисты столичного рынка недвижимости рекомендуют присмотреться к районам с так называемым темным прошлым. Речь идет о таких местах, как, к примеру, Гольяново, Бутово, Чертаново, Солнцево и других частях столицы, получивших печальную известность в 90-х годах.
«Возьмем для примера район Гольяново, — говорит риелтор Евгений Коноплев. — В те годы оно считалось довольно опасным местом. Правда, уже в 2000-х эта слава была абсолютно мифической. Времена разгула криминала уже закончились. Сегодня это довольно приличный район для жизни, и сюда можно инвестировать».
По словам риелтора, в Гольяново сейчас строятся неплохие жилые комплексы. Да, их нельзя отнести к элитному жилью или бизнес-классу, но для тех, кому подходит хороший экономкласс, это довольно интересный район. Пока там еще нет столичной подземки, но скоро на территории района появится станция метро «Амурская». Сейчас она еще не достроена, и это удобное время для покупки жилья: после открытия метро цены буквально взлетят, так что те, кто приобретал здесь квартиры с целью инвестиций, получат шанс увеличить свой капитал на порядок.
Если говорить в целом о московских районах, когда-то пользовавшихся дурной славой, сегодня они представляют собой типичные «спальники» в черте старой Москвы. Лихие времена прошли. Сейчас местные жители, с которыми не раз общалась «Мослента» в рамках своей постоянной рубрики «Местные», отмечают: безопасность в таких районах иногда на порядок выше, чем даже в центре столицы.
Нет больше и проблем с инфраструктурой и транспортной доступностью. Школы и детские сады, рекреационные зоны — например, крупные парки, больницы, кинотеатры и торговые центры —есть в каждом таком районе.
Цены на жилье на этих территориях не сильно отличаются. Средняя стоимость квартир в подобных районах варьируется от 8 до 10 миллионов рублей за однокомнатную квартиру. Самые дешевые предложения — около 7,5 миллиона рублей.
Самые престижные «спальники» столицы
Исторически сложилось так, что самыми престижными после центра и районов в пределах ТТК считаются территории на западе Столицы. Те из них, что вплотную примыкают к центру, как, например, Кутузовский проспект, были в свое время местом жительства почти всей советской элиты. Несмотря на то что СССР давно прекратил свое существование, статус этих московских районов остался высоким.
Западный административный округ Москвы включает в себя 13 районов: Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского — самый маленький, Раменки — самый большой, а также Солнцево, Внуково и Ново-Переделкино, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, Филевский парк.
К сожалению, дороги здесь очень загружены. В округе одни из самых больших пробок в столице. Впрочем, здесь нет проблем со станциями метро, если не считать районов Внуково и Можайского. Там, увы, подземки нет.
Западный округ можно назвать одним из самых зеленых в столице. Здесь находятся Большой Очаковский пруд, природный заказник «Долина реки Сетунь», заказник Воробьевы Горы, Ботанический сад МГУ, Тропаревский парк, Юго-Западный лесопарк и парк Олимпийской деревни, Филевский парк и другие.
Еще один престижный округ — Северо-Западный АО, включающий восемь районов: Куркино и Митино, Покровское-Стрешнево, Строгино, Хорошево-Мневники, Щукино, Северное и Южное Тушино.
Это тихие, зеленые и спокойные районы столицы. На их территориях расположено множество крупных парков. Один только Серебряный Бор или Рублевский лес стоят многого. Это отличные рекреационные зоны, где есть все для досуга семей с детьми. В Серебряном Бору каждое лето множество москвичей проводит выходные: это одна из немногих зон в городе, где жители столицы любят и не опасаются купаться.
Стоимость жилья в округах не сильно отличается друг от друга. Квадратный метр в ЗАО обойдется на вторичном рынке в среднем в 321 463 рубля. В СЗАО цены чуть ниже — 291 340 рублей за квадрат.
Самые недорогие районы Москвы
Если перед покупателями московской квартиры стоит задача просто купить жилье на территории столицы, как правило, цена решает абсолютно все. Многие приезжающие из других регионов не имеют возможности приобрести жилье по ценам старой Москвы, поэтому покупают желанные квартиры в Москве Новой — на территории районов Новомосковского и Троицкого административных округов. Они были присоединены к столице в 2012 году и на сегодняшний день стабильно и динамично развиваются.
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в районах, расположенных на территории НАО, — 215 712 тысяч рублей. Цены на жилье в ТАО еще ниже — 162 812 тысяч рублей за «квадрат».
Говорить про близость к центру в данном случае не приходится. Районы сильно удалены от Центрального округа, зато главное их преимущество — благоприятная экологическая обстановка. Вокруг жилых кварталов множество лесов и водоемов. Местные жители иногда говорят, что чувствуют себя так, будто переехали на дачу.
Школы и детские сады возводятся вместе с новостройками. Здесь их больше, чем где бы то ни было в столице. Можно сказать, что именно здесь расположены лучшие районы для проживания с детьми: в Новой Москве — самый чистый воздух, относительно низкая плотность населения, большое количество детских площадок, создаются центры детского досуга, школы искусств и так далее.
Самые непрестижные районы Москвы
Вредные производства давно не функционируют на территории столицы. Здоровью горожан ничто не угрожает. В городе благоприятная экологическая обстановка, за которой пристально следят столичные власти. Тем не менее есть несколько московских районов, чья близость к промышленным зонам делает их наименее привлекательными для покупки жилья.
По словам частного риелтора Евгения Коноплева, престижным не сможет стать, к примеру, район Курьяново. Все дело в том, что он расположен рядом с самыми крупными очистными сооружениями в Европе, так что на его территории не самый чистый воздух. В нем нет никаких опасных примесей, но запах здесь бывает крайне неприятным.
«Никаких угроз благоприятной экологической обстановке нет, — говорит риелтор. — Вот только этот запах иногда добирается и до Коломенского».
Еще два района, не претендующие на престижность, — Марьино и Борисово. На их территории тоже нет никаких вредных производств, и они были бы отличными районами для проживания, но неподалеку от них, в Капотне, расположен нефтеперерабатывающий завод. Выходит, что и здесь не самый чистый воздух в столице.
«Пока предприятие не перенесут за пределы территории столицы или не закроют, москвичи будут пытаться переехать отсюда при первой же возможности», — говорит риелтор.
Цены на квартиры в этих районах, как и практически во всех типичных «спальниках» на территории старой Москвы, стартуют от 7,5 миллиона рублей. Средняя стоимость приличной однушки — в пределах 8-9 миллионов.
Специалисты подчеркивают, что непрестижными в столице считаются также районы в непосредственной близости от крупных транспортных узлов — например, неподалеку от площади Трех вокзалов. При этом из-за близости к центру цены здесь относительно высокие: однокомнатную квартиру дешевле, чем за 12 миллионов рублей, вряд ли получится найти.