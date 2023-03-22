Лучшие районы Москвы для жизни и инвестиций

Территории в пределах Садового кольца — самые дорогие районы Москвы. Правда, по словам риелторов, даже в центре столицы жизнь идет по-разному, так что разброс цен на жилье может быть довольно впечатляющим. Сервисы по подбору недвижимости сообщают: минимальная стоимость жилья в этих московских районах составляет порядка 13,5-14,5 миллиона рублей за однокомнатную квартиру. Нужно обратить внимание, что за эти деньги вряд ли удастся найти что-то удобнее маленькой квартирки на первом этаже с «бабушкиным» ремонтом. К тому же дома, в которых есть подобные предложения, как правило, расположены в отдалении от станций метро.

Средняя цена квадратного метра в районах, расположенных в пределах ЦАО, по данным Московской гильдии риелторов, составляет 449 235 тысяч рублей.

При этом ранее считавшиеся самыми дорогими районами Москвы Пречистенка и Остоженка уже не называют самыми престижными. По словам специалистов, они уступили свое место Патриаршим прудам и Хамовникам. Говоря про последний, риелторы подчеркивают: лучше района для жизни в столице найти сложно. Цены, конечно, довольно высоки, но все компенсирует инфраструктура. Самая дешевая из найденных нами квартир в Хамовниках стоит как раз 13,5 миллиона рублей.