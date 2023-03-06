«Миряне у нас горячие...» Откуда взялись слухи о строительстве в Москве огромной мечети и почему они всполошили горожан

Шум в социальных сетях

Святое озеро расположено с внешней стороны МКАД при подъезде к Косинской эстакаде. Вместе с озерами Черным и Белым оно входит в цепь Косинских озер, образовавшихся еще в ледниковый период. Место тихое, спокойное и до февраля этого года мало кому известное.

Сегодня это территория Новой Москвы. В ноябре 2017 года напротив озера освятили храм Живоначальной Троицы, а летом 2019-го рядом открылась станция метро «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии. Озеро совсем небольшое — меньше квадратного километра, и летом в нем купаются, хотя удобнее это делать на соседнем Белом, на берегу которого расположена поисково-спасательная станция Косино.