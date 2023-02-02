«Мода на паблик-арт только набирает обороты». Зачем и кому нужны арт-объекты на улицах Москвы
На текущей неделе на кровельный парапет «Дома с голубями», спроектированного архитектором-художником Александром Бродским и расположенного на территории «ЗИЛАРТ», водрузили скульптуры голубей, придуманные тем же Бродским. На бульваре Братьев Весниных обещают установить абстрактную скульптуру французского художника Арика Леви «Рост камней». Если верить анонсам, арт-объект появится и перед ЖК White Khamovniki. Современная скульптура, или паблик-арт, становится все востребованнее. «Мослента» обсудила с продюсером «Архстояния» и директором Бюро Никола-Ленивец Юлией Бычковой, с чем связана эта тенденция.
«Паблик-арт как пиар-продукт»
Помните, какой невидалью казались благоустроенные жилые дворы с современными детскими площадками? Сегодня это уже общее место. На этом уже толком не пропиаришься, и уж точно с помощью этого не выделиться на общем фоне. Это создает добавочную стоимость, но не создает вау-эффект. Паблик-арт в этом смысле панацея, хотя и он, разумеется, станет общим местом в обозримом будущем. Но пока мода на паблик-арт только набирает обороты – это hot & sexy, как говорится. Многие девелоперы – не буду пока говорить, кто конкретно – планируют проводить конкурсы на паблик-арт, к нам уже обращаются с соответствующими запросами как к профессиональному оператору.
Скульптура «Большая глина №4» швейцарского скульптора Урса Фишера, посвященная осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Чиновники, прежде всего московские, тоже живо интересуются современной скульптурой, но они же этой темы немного побаиваются. С паблик-артом есть такая штука, что благодаря своей необычности он очень «инстаграбельный», но реакция общества на него часто непредсказуема. Чтобы она была предсказуема, необходимо проводить исследования контекста, в частности ландшафтно-визуальный анализ, соцопросы, внимательно продумывать концепцию, чем зачастую пренебрегают из желания сэкономить. Наглядным примером здесь может послужить история с «Большой глиной № 4» Урса Фишера перед зданием ГЭС-2. Ее в какой-то момент просто установили на Болотной набережной и все, то есть никто не удосужился подготовить общественное мнение к ее появлению.
«Борьба смыслов»
Иногда меня спрашивают, в чем принципиальная разница между паблик-артом и традиционным монументальным искусством: разве «паблик» – это не все, что публично? И да, и нет.
Проблема в том, что у паблик-арта нет однозначного искусствоведческого определения – это сравнительно молодое явление. Я использую сам термин исключительно для обозначения современной городской скульптуры – в противовес всему традиционному, фигуративному.
Юлия Бычкова
продюсер фестиваля «Архстояние», директор Бюро Никола-Ленивец
По одну сторону для меня – Рукавишников, Щербаков, Бурганов, по другую – Полисский, Орехов, Ермаков. Об этом можно почитать на моем Telegram-канале «Каллипига Калужская».
Традиционное монументальное искусство рассказывает о былом, оно как бы передает настоящему послания из прошлого, в то время как паблик-арт говорит о настоящем, иногда о будущем, реагирует на современную повестку, на потребности общества, на городской контекст. Эти направления различаются не только по форме, но и по смыслу. Что транслирует скульптура Пушкина, например? Что был великий поэт Александр Пушкин, живший в славную эпоху Александра I. Что транслирует скульптура Романа Ермакова «Композиция в черную полоску» во дворе Музея Москвы? Тут еще надо поломать голову, интерпретаций может быть множество. Но совершенно ясно, что она не про вчера.
Скульптура Романа Ермакова из серии «Танцующая ось пятого измерения» во дворе Музея Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Налицо борьба старых смыслов с новыми. Мы, русские, привыкли жить прошлым, которое нас одновременно тяготит и укрепляет. О будущем мы любим фантазировать, но планировать нам не очень нравится. А вот настоящим мы, как правило, пренебрегаем. «Как-нибудь срастется, что-нибудь да выйдет», – обычно говорим себе мы. И сейчас, на примере этой драмы столкновения традиционной скульптуры с паблик-артом, мы можем наблюдать, как происходит постепенная переориентация общества на новые смыслы. Это случится, уверена.
В конце концов, невозможно в стране, которая провозглашает научно-технологические инновации одним из ключевых приоритетов, продолжать лепить тут и там статуи в мантиях. Это не значит, что традиционная скульптура уйдет, но она однозначно утратит монополию на смыслы.
«Серьезный социальный инструмент»
Фото: Предоставлено бюро Никола-Ленивец
Полагаю, в скором времени в России – не только в Москве – появится хорошо отлаженная система установки паблик-арта. И Бюро Никола-Ленивец уже сейчас прикладывает к этому все возможные усилия.
У нас был прекрасный опыт, когда в 2021 году Никола-Ленивец пришел на Красную площадь с проектом «Красный сад». Тогда мы выставили перед главным фасадом ГУМа восемь работ известных российских художников, и они стояли там все лето, прямо напротив Кремлевской стены и Мавзолея Ленина, а потом переехали в локации, для которых специально создавались. Этим проектом мы очень гордимся, потому что он продемонстрировал, насколько неконфликтным может быть качественное современное искусство даже в зоне, скажем так, особого внимания ФСО.
Прекрасно, что в городе проходит фестиваль современного искусства «Здесь и сейчас», благодаря которому на улицах Москвы появляются серьезные дорогие работы первоклассных художников. Но мне бы хотелось, чтобы подобных инициатив было больше и чтобы «украшение столицы» не было при этом единственной мотивацией. Потому что паблик-арт – это серьезный социальный инструмент, который может на разных уровнях влиять на развитие общества и городской среды. Его не стоит недооценивать.