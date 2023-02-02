«Мода на паблик-арт только набирает обороты». Зачем и кому нужны арт-объекты на улицах Москвы

Чиновники, прежде всего московские, тоже живо интересуются современной скульптурой, но они же этой темы немного побаиваются. С паблик-артом есть такая штука, что благодаря своей необычности он очень «инстаграбельный», но реакция общества на него часто непредсказуема. Чтобы она была предсказуема, необходимо проводить исследования контекста, в частности ландшафтно-визуальный анализ, соцопросы, внимательно продумывать концепцию, чем зачастую пренебрегают из желания сэкономить. Наглядным примером здесь может послужить история с «Большой глиной № 4» Урса Фишера перед зданием ГЭС-2. Ее в какой-то момент просто установили на Болотной набережной и все, то есть никто не удосужился подготовить общественное мнение к ее появлению.

«Борьба смыслов»

Иногда меня спрашивают, в чем принципиальная разница между паблик-артом и традиционным монументальным искусством: разве «паблик» – это не все, что публично? И да, и нет.