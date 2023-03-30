«Мы научились приходить за кофе со своим стаканом». Как стремление к экологичному образу жизни стало трендом в Москве
Дышать чистым воздухом, забыть о свалках — мечта, но осуществить ее в мегаполисе сложно. Приблизиться к ней помогают экопривычки, например, раздельный сбор мусора или отказ от автомобиля в пользу общественного транспорта. Обо всем, что можно сделать для улучшения экообстановки в городе, москвичи смогут узнать на EcoFrendlyFest’е, который пройдет в столице 1 и 2 апреля. Об основных экотрендах, привычках и смысле экологического образа жизни в преддверии фестиваля «Мосленте» рассказала руководитель медиаотдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко. Ниже — ее монолог.
О московском воздухе, транспорте и парках
В Москве, как и в любом другом мегаполисе, большие проблемы с экологией. Это не отличительная особенность России, то же самое происходит в столицах европейских и азиатских государств. В Москве очень грязный воздух, но связано это не с какими-то промышленными предприятиями, на которые все так грешат. Конечно, и их доля вины здесь есть, но намного больший вред исходит от бензинового дизельного транспорта. Транспорт — главная экологическая проблема любого мегаполиса, в том числе Москвы. Поэтому экологичность крупных городов можно оценивать по тем мерам, которые они предпринимают, чтобы бороться с транспортным загрязнением.
Наибольший вред наносит именно личный транспорт, и Москва предпринимает меры, чтобы сократить его количество на дорогах. Например, существуют ограничения по классам топлива, ограничения на въезд в город грузового транспорта, развивается железнодорожный общественный транспорт, но, по сравнению с опытом других стран, эти меры пока недостаточны. Еще в 2019 году предполагалось, что правительство Москвы определит зоны с низкими выбросами, но эта инициатива осталась на уровне обсуждений. Намного более удачно были реализованы инициативы с платными парковками и использованием каршеринга.
Другая мера — развитие общественного транспорта, и в Москве оно идет высокими темпами. У большинства людей в городе есть возможность пользоваться безопасным, экологичным общественным транспортом, и с каждым годом все больше людей получает к нему доступ. Неприятный момент, что из Москвы совсем исчезли троллейбусы, хотя улучшить их сеть было бы даже проще и эффективнее, чем создавать новую инфраструктуру для электробусов. Но главная задача — сделать улицы Москвы пригодными не для машин, а для людей, и электробусы с этим справляются, пусть их внедрение и потребовало лишних ресурсов.
Другая особенность Москвы — зеленые насаждения. В центре их мало, и доля заасфальтированных поверхностей намного больше, чем покрытых зеленью. Такой дисбаланс опасен в контексте изменения климата и особенно чувствуется, когда приходят волны жары. Это создает дополнительные риски, связанные с перегревом поверхностей и увеличением температуры, что ведет к ухудшению проблем со здоровьем у наиболее уязвимых групп. Помимо прочего, даже в черте города зеленые насаждения могут быть частью единой экосистемы, и здесь важно не столько заново создавать их, сколько сохранять уже существующие. Важно беречь их, не допускать на их территории застройку или организацию объектов инфраструктуры, не заниматься чрезмерным благоустройством, как это сейчас происходит на особо охраняемых природных территориях: «Природно-исторический парк “Битцевский лес”» и «Природно-исторический парк “Покровское-Стрешнево”» и других.
Об экопривычках и смысле экологичного образа жизни
Экопривычки — это действия, которые предпринимают люди, чтобы заботиться об окружающей среде и свести к минимуму свое воздействие на природу. Их смысл, как и смысл экологичного образа жизни в целом, заключается в том, чтобы сознательно подходить к выбору питания, способов передвижения по городу и миру и других рутинных действий ради того, чтобы свести к минимуму свой углеродный след.
Вот что можно назвать экопривычками: отказ от лишней упаковки и пакетов в пользу многоразовых шоперов, бутылок и другой тары или zero-waste альтернатив, ремонт одежды и обуви вместо того, чтобы выкинуть их, переработка отходов, снижение энергопотребления, переход на вегетарианство или сокращение потребления мяса (например, всемирная акция «Понедельник без мяса»), выбор продуктов, которые производятся недалеко от региона, где живет человек, поездки на общественном транспорте и велосипеде или просто прогулки пешком вместо использования личного автомобиля
Не разводить костер в лесу и не поджигать траву — это тоже хорошая привычка.
О привычках москвичей и пользе доставки продуктов на дом
Важно, чтобы экопривычки можно было внедрить легко, для этого не хватает действий правительства и бизнеса. В Москве есть магазины, где можно приобрести продукты без упаковки, но их мало. Нужно, чтобы в каждом крупном магазине была опция купить продукт в свою тару, как уже происходит на законодательном уровне во многих мегаполисах.
Многих волнует вопрос, что не все понимают систему раздельного сбора в два контейнера, часто люди кидают в оба одно и то же, не хватает просвещения, информационной кампании.
Другая важная часть экологического образа жизни — велосипеды и подобные виды транспорта. Многие москвичи готовы использовать их в качестве основного средства передвижения, но полноценных велодорожек нет. Поэтому часто люди просто боятся ездить на велосипеде по городу, ведь единственный путь — вместе с автомобилями по переполненной трассе.
Но есть и хорошие новости. Во время пандемии активно стала развиваться доставка продуктов на дом. С одной стороны, в моменте это нанесло огромный вред экологии, потому что привело к увеличению одноразовой упаковки. С другой стороны, стали развиваться доставки, которые используют многоразовую пластиковую тару. Как это работает? Вы заказываете продукты или еду, ваш заказ доставляют в многоразовых контейнерах, и при следующем заказе вы возвращаете курьеру ранее использованную тару. Другой подход подразумевает возможность самому вернуть использованные контейнеры в специальные пункты приема. После использования многоразовую упаковку дезинфицируют, поэтому использовать ее повторно так же безопасно, как есть в кафе из обычной посуды.
О реальной пользе экопривычек и привлечении внимания
Наверное, все когда-нибудь слышали о теории маленьких шагов, когда большую цель дробят на маленькие и поступательно достигают каждую из них. Если человек купил термос и отказался от пластиковых стаканчиков и бутылок, в перспективе он не создаст несколько десятков килограммов мусора. А если таких людей десятки и сотни тысяч, и отказываются они не только от стаканчиков, но и большей части лишней упаковки, свалки вокруг городов гарантированно будут расти медленнее.
К тому же хороший пример тоже заразителен — окружающие могут начать спрашивать, почему вы покупаете кофе в свой стакан и макароны — в свой мешочек. Это отличный повод, чтобы рассказать, зачем вы это делаете и какие проблемы это решает. И так экологически ответственных людей будет становиться все больше, а наша окружающая среда — благоприятнее.
Но оценить, насколько стала меньше свалка, когда вы отказались от пластика, сложно. Проще — вспомнить, какой воздух в центре Москвы, а какой — за городом. Очевидно, что чем меньше машин, тем он чище. Это оказалось особенно ощутимо во время пандемии — на дорогах было меньше транспорта, и качество воздуха в Москве немного улучшилось
Всю жизнь сидеть дома, конечно, не вариант, но выход есть: заменить, хотя бы частично, такси или личный автомобиль на общественный транспорт, велосипед или самокат. Так каждый сможет уменьшить свой углеродный след и внести вклад в улучшение качества воздуха в городах. Кстати, сегодня есть простая возможность проверить свой углеродный след через специальные калькуляторы. Такой калькулятор предлагает и Гринпис.
О привычках, свойственных рожденным в СССР
На самом деле старшему поколению экологичные привычки свойственны даже больше, чем миллениалам или зумерам. Нам нужно учиться раздельному сбору мусора самим, в то время как наши бабушки и дедушки с детства сдавали макулатуру, стеклотару или металлолом. Для них это то новое, которое на самом деле хорошо забытое старое, но вера в раздельный сбор мусора сегодня слаба.
Раньше этот вопрос решался государством, сегодня инициатива исходит от людей, и многие чувствуют себя незащищенными, думают, что их усилия бессмысленны. Это не так, и самое главное здесь — объяснить, как работает современная система
Об ошибках людей, старающихся жить экологично
Иногда люди совершают ошибки. Например, многие, стремясь защитить планету, выбирают на кассах супермаркетов бумажные или биоразлагаемые пакеты. Это большая ошибка. Нельзя заменить пластиковые пакеты бумажными. Почему? Короткий ответ: потому что их делают из деревьев. Подсчеты показывают, что если мы полностью перейдем на бумажные пакеты, не сокращая потребления, это только увеличит количество вырубок леса в России на 15 процентов. Нужно извести ценные леса, которые росли несколько десятков лет, создавая уникальную экосистему, чтобы сделать пакеты, каждый из которых не прослужит и часа. Более того, производство бумажных пакетов неэкологично, так как требует много воды и сопровождается выбросами загрязняющих веществ в водоемы и в воздух.
Биоразлагаемые пакеты тоже не выход, потому что в большинстве случаев эта маркировка только вводит нас в заблуждение. Зачастую под видом биоразлагаемых пакетов продают оксоразлагаемые пластиковые. По сути, это новый вид пластика, который под воздействием окружающей среды быстро превращается в микропластик. Если такой пакет оставить в лесу, забрать его уже не удастся, потому что он рассыплется на пластиковые частицы и, скорее всего, попадет в пищевую цепочку, а затем окажется и на столе того, кто его выбросил. При этом настоящие биоразлагаемые пакеты существуют, но для их утилизации нужны специальные промышленные коспосты.
О том, как вести экологичный образ жизни и экономить
Экологичный образ жизни в первую очередь связан с ограничением своего потребления и отказом от ненужных трат, а следовательно, и с экономией. Если мы будем покупать только необходимые продукты, ни один из них не испортится в холодильнике. Вместо такси или личного автомобиля можно приобрести проездной на общественный транспорт, а пополнить гардероб в секонд-хенде или найти обновки на свопе — список вещей, на которых можно сэкономить, на самом деле очень большой.
Но сам вопрос стоит поставить иначе: нужно ли много денег, чтобы вести экологичный образ жизни? Нет, осознанно потреблять можно с любым кошельком вне зависимости от вашего дохода.
О соцсетях, СМИ и фестивалях
Активисты и специалисты прекрасно доносят информацию через соцсети, поэтому первый шаг для каждого, кто хочет привить себе новые экологические привычки, — подписаться на некоммерческие организации и правильных людей. Помогают и СМИ, много информации можно почерпнуть на тематических лекциях и акциях.
Особую роль играют фестивали, потому что здесь собирается наиболее заинтересованная аудитория, среди которой можно найти новых знакомых, стать частью сообщества, узнать в одном месте о различных инициативах. Это важно, потому что крайне тяжело в одиночестве внедрять в свою жизнь экологические привычки, особенно если есть непонимание со стороны семьи, друзей и близких. Чтобы не сдаться, важно окружать себя единомышленниками, и фестивали предоставляют такую возможность.
О столичных экотрендах и новом уровне ответственности
Сейчас москвичи очень активно занимаются раздельным сбором мусора, и с недавних пор у них появилась возможность сдавать его без особого труда. На днях в Яндекс.Картах появились пункты раздельного сбора мусора нашей карты Recyclemap, которые многие годы искали и проверяли волонтеры российского Гринпис.
При этом изменился и уровень ответственности: люди хотят знать, куда и как отправляют на переработку их мусор, каким образом утилизируют и какой подход в этом вопросе наиболее экологичен. Москвичи активно пользуются проектом «Собиратор», туда можно сдать большое количество отходов различных фракций. Многие собирают по несколько мешков и везут в соседний район в пункт приема. Когда десять лет назад мы начинали проект, связанный с мусором, многие говорили, что наши люди никогда не будут делить мусор по нескольким мешкам
Развивается и zero-waste практика: людей интересуют магазины, где можно приобрести продукты без упаковки, и даже крупные торговые сети начали предоставлять такую возможность.
С каждым годом в Москве все проще быть вегетарианцем. Во многих кафе и ресторанах есть вегетарианские и веганские позиции, а вегетарианство — одна из важных экологических привычек, потому что мясные производители и фермы по выращиванию животных наносят такой же урон экологии, как любая другая сфера промышленности. Подробнее об этом можно прочесть здесь.
По статистике нашего сайта мы видим, что москвичи активно интересуются вопросами изменения климата и проявляют беспокойство о своем углеродном следе, стремясь его сократить. Новое направление в этом вопросе — установка солнечных панелей. К сожалению, сейчас мы не можем сказать, что это стало неким трендом.
Об экологической ситуации в Москве в ближайшем будущем
Экологическая обстановки в столице в будущем зависит от того, как быстро на территории Москвы будет сокращаться количество транспорта на бензиновых и дизельных двигателях и как именно будет развиваться борьба с глобальным климатическим кризисом.
Например, случаются такие явления, как волны жары. Для мегаполисов они являются настоящей катастрофой, потому что концентрация вредных веществ в воздухе резко увеличивается одновременно с повышением температуры. Это происходит из-за специфического городского микроклимата: большого количества запечатанных поверхностей и недостаточного озеленения.
Последствия могут оказаться печальными для большого количества жителей столицы и многое здесь зависит от глобальных действий на мировом уровне, но повлиять на эту ситуацию может и каждый отдельно взятый город. Нужно только сократить количество транспорта и увеличить количество зеленых насаждений для адаптации к климатическим изменениям.