«Мы научились приходить за кофе со своим стаканом». Как стремление к экологичному образу жизни стало трендом в Москве

Наибольший вред наносит именно личный транспорт, и Москва предпринимает меры, чтобы сократить его количество на дорогах. Например, существуют ограничения по классам топлива, ограничения на въезд в город грузового транспорта, развивается железнодорожный общественный транспорт, но, по сравнению с опытом других стран, эти меры пока недостаточны. Еще в 2019 году предполагалось, что правительство Москвы определит зоны с низкими выбросами, но эта инициатива осталась на уровне обсуждений. Намного более удачно были реализованы инициативы с платными парковками и использованием каршеринга.

Другая мера — развитие общественного транспорта, и в Москве оно идет высокими темпами. У большинства людей в городе есть возможность пользоваться безопасным, экологичным общественным транспортом, и с каждым годом все больше людей получает к нему доступ. Неприятный момент, что из Москвы совсем исчезли троллейбусы, хотя улучшить их сеть было бы даже проще и эффективнее, чем создавать новую инфраструктуру для электробусов. Но главная задача — сделать улицы Москвы пригодными не для машин, а для людей, и электробусы с этим справляются, пусть их внедрение и потребовало лишних ресурсов.