«Не надо переворачивать шкафы и все запрещать!» Чем «ЧВК Редан» и другие субкультуры могут быть полезными для подростков
После громкой истории с молодежным объединением, или, как говорят в СМИ, новой субкультурой «ЧВК Редан», в соцсети хлынул поток видеороликов, где толпы подростков нападали на одного — в одежде с пауком, эмблемой этого сообщества. «Редановцев» били ногами, ставили на колени, размахивали перед их лицами оружием, сбрасывали на головы пепел от сигарет... Как такая слава в сети может повлиять на подростков, как вести себя учителям и родителям, а также почему субкультура — не зло, а полезная среда, — об этом и многом другом «Мосленте» рассказал клинический психолог Роман Мирошкин.
Это поиск единомышленников
Роман Борисович, давайте начнем с того, что вообще такое субкультура для подростков? И как они оказываются в ней?
Любая субкультура — это, можно сказать, неформальная общественная структура. Чаще всего ее представителями, если мы говорим о молодежных субкультурах, становятся как раз подростки. С ее помощью они находят единомышленников, объединенных некой идеей или направлением, например, в музыке, кино, мультипликации и так далее. Часто субкультуры привлекают подростков, которые не могут найти возможности для самореализации в традиционных структурах и формах. Они ищут для себя какие-то новые возможности или нечто, что для них более актуально, но чего нет в окружающем их обществе, в существующих культурных форматах.
Проще говоря, если подростки не могут по тем или иным причинам самореализоваться в школе, они находят для себя такой выход?
Можно и так сказать. Им может быть сложно найти возможность для самореализации в школе, например, из-за уровня ее требований или ограничений. Может быть и так, что школьные правила вообще не находят у них понимания, поэтому они ищут чего-то другого. Им нужно что-то, что бы их мотивировало, являлось для них актуальным и важным.
Подростки в родителях разочаровываются
А насколько это связано с конфликтом родителей и детей?
Я бы не стал называть это основным фактором. Но он также может оказать серьезное влияние на ситуацию. Тут все идет в комплексе.
Вообще для подростков характерна потребность объединяться в группы. На этом этапе у них возникает необходимость в собственной автономии. Они стараются отделяться от родителей, проявлять большую самостоятельность.
Если взросление проходит благополучно, для подростка в этот период на первый план выходят его учителя и ровесники. Естественным образом на этом этапе происходит и разочарование в родительской фигуре, появляется потребность в поиске новых авторитетов.
Если между родителями и подростком в этот момент есть напряжение, противоречия и недопонимание, это может ускорить процесс. Дистанция между ними становится больше, что практически лишает родителей возможности находиться в контакте со своим ребенком. И он начинает быстрее и охотнее искать единомышленников в другой среде.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Чаще всего это поиск компании ровесников, которые поддерживают подростка, испытывают подобные проблемы, видят и интерпретируют их схожим образом.
Получается, если подросток не находит такой компании в школе, он погружается в субкультуру? Например, много лет назад у нас была куча таких ребят — в школе им было плохо, дома им тоже было плохо, так что они начинали слушать тяжелый рок, отращивали волосы, надевали косухи и не вылезали с концертов. Сейчас просто везде говорят про анимешников из «ЧВК Редан». Все повторяется?
Я бы не стал выделять семью или школу, назвав их именно провоцирующей средой, проблемой, которая подталкивает подростка погружаться в ту или иную субкультуру. Подросток просто ищет понимания и того, что считает важным для себя, тех, кто это разделяет.
В целом сама по себе субкультура — дополнение к другим формам развития подростка. Это среда, где он может почувствовать свою индивидуальность. Она заточена под него, под тему, которая ему интересна, под направление, которое его занимает.
В этом возрасте учатся контролировать эмоции
Можно ли сказать, что субкультура позволяет подростку «сбрасывать пар»? Люди в 14-16 лет очень импульсивны и эмоциональны, а выхода этим эмоциям иногда не находится.
Проявление эмоций, в том числе гнева и раздражения, свойственно всем людям вообще и подросткам в частности. Другое дело, что человек в юном возрасте не всегда умеет обращаться со своим состоянием и регулировать его. В это время как раз происходит формирование этого навыка. Процесс может начаться и раньше, но в подростковом возрасте появляются новые возможности и интеллекта, и физиологии. У человека становится больше инструментов для управления самим собой.
Например, в этот период у человека появляется возможность рефлексировать — понимать, что ним самим происходит. У детей рефлексии еще либо нет, либо она недостаточно развита. А вот в период пубертата уже есть способность внутреннего понимания своих эмоций и желания, а также есть возможность соотносить их между собой.
Если говорить про какие-то крайние степени эмоциональных проявлений, то у отдельных людей они, конечно, случаются. Всегда найдутся те, кто заметно отходит от общепринятых норм, исключения, выходящие за рамки приемлемого. Но это индивидуальные случаи, к которым нужен индивидуальный же подход.
Взрослые не понимают…
История «ЧВК Редан» вызвала мощную реакцию в социальных сетях. Много комментариев писали взрослые люди: «Научили детей на свою голову!», «Да как они вообще смеют так себя вести?», «Это что еще за шмотки?» Складывается ощущение, что сегодняшние 30- и 40-летние просто забыли, что сами были подростками. Почему так происходит?
На мой взгляд, дело тут не в том, что они забыли себя в том возрасте. Проблема скорее в кризисе поколений, столкновении отцов и детей. Просто есть разница в том, как видят реальность люди разного возраста. Скорее тут есть непонимание и неготовность разделять точку зрения, отличающуюся от каких-то привычных, массовых образцов.
А может ли быть так, что сегодняшние взрослые сами когда-то были представителями субкультур, но самореализоваться в них не смогли, натерпелись всякого и теперь просто клеймят субкультуры в целом как нечто однозначно плохое?
Фото: С. Иванов / РИА Новости
У меня подобной статистики нет, так что утверждать сложно. Но подобное может быть в индивидуальных случаях. Негативный опыт, полученный в подростковом возрасте, человек способен транслировать в будущее, формировать на его основе отношение к объектам и явлениям, напоминающим о неприятном прошлом. Это относится не только к субкультурам. Травматизация накладывает свой отпечаток на восприятие окружающего мира.
Но говорить, что люди в массе своей могут негативно относиться к субкультурам именно по этой причине, было бы некорректно.
Есть элемент непонимания, а он пугает, вызывает напряжение. Это особенность нашей психики. Именно поэтому к любым явлениям, непонятным большинству, люди испытывают подозрение.
Хорошая возможность для самореализации
Так все же молодежные субкультуры — это хорошо или плохо? Влияют они на подростков негативно или, наоборот, способствуют развитию личности?
Обо всех субкультурах говорить сложно. Они очень разные. Но если мы не берем такие, что закручены вокруг криминальной романтики, то, на мой взгляд, они помогают самореализации. Это хорошая возможность проявить себя, найти поддержку и отклик, которые молодой человек не может получить в семье или стандартных подростковых сообществах. И если это не идет вразрез с требованиями закона, нормами здоровой морали и этики, то это хороший способ поиска друзей по интересам и объединения в группы.
Ролики в сети могут привести к тяжелым последствиям
Сейчас в сети полно роликов, где участников «ЧВК Редан» унижают, избивают, заставляют что-то говорить на камеру. Насколько факт, что все это оказывается в сети и эти ролики видят тысячи людей, травматичен для подростков?
Кадр: видео Telegram-канала Baza
Все, что воспринимается как унижение, что заставляет чувствовать себя некомфортно, влияет на самооценку, воспринимается тяжело. Когда это попадает в публичное пространство, становится еще тяжелее. Это касается не только подростков. Но для них это особенный стресс, ведь как раз в этом возрасте человек испытывает потребность в формировании своего образа.
Может ли это привести к тяжелой депрессии или даже подростковому суициду?
Воздействие стрессовых ситуаций может быть разным, в том числе и крайне негативным, таким как попытки суицида. Но подобные вещи не происходят внезапно, так срабатывает, как правило, накопительный эффект. Подросток должен постоянно находиться в неблагоприятной ситуации и столкнуться со стрессом, который приведет к еще большему ухудшению, то есть к невозможности справиться с какой-то проблемой.
Запреты неэффективны
Что должны сделать взрослые? Как им поддержать подростка и предотвратить, например, школьный буллинг после таких роликов?
Конечно, когда речь идет о неблагополучии ребенка, в первую очередь должны включиться родители. Это наиболее близкие и значимые для подростка люди. Также своя роль есть и у социальных структур, которые помогают ребенку развиваться. Они направлены не только на контроль или наказание, но и на помощь.
Подростки нуждаются в ней, потому что сами еще не до конца понимают, как выходить из сложных ситуаций и управлять своими состояниями.
Им нужна поддержка, нужна возможность обсудить то, что заставляет их переживать или сомневаться. Это способствует стабилизации их состояния.
После всей этой шумихи ребята могут столкнуться с проблемами дома. Они опасаются, что родители начнут переворачивать все в шкафу в поиске одежды с символикой их сообщества, начнутся скандалы, попытки запирать их дома и запреты общаться с друзьями. Понятно, что родители переживают не меньше своих детей, но как взрослым правильно вести себя в этой ситуации?
Во многих подобных ситуациях, конечно, нужен индивидуальный подход. Но общий момент — отношения в семье должны быть открытыми, здоровыми, доверительными. То же самое касается контактов с другими взрослыми. У подростка должна быть возможность говорить о том, что его беспокоит. И он должен хотеть прислушиваться к мнению своих родителей и учителей. Он должен доверять им. Заслужить это доверие — их задача.
Это требует от родителей и учителей толерантности, возможности понимать то, что важно подростку, что его заботит. Не нужно быть критиком всего, что происходит с ребенком. К тому, что для него важно, ценно, актуально, нужно относиться с уважением.
Конечно, можно много чего запретить, но, как показывает практика, запреты зачастую неэффективны, особенно если речь идет о подростках.