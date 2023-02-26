«Не надо переворачивать шкафы и все запрещать!» Чем «ЧВК Редан» и другие субкультуры могут быть полезными для подростков

Это поиск единомышленников

Роман Борисович, давайте начнем с того, что вообще такое субкультура для подростков? И как они оказываются в ней?

Любая субкультура — это, можно сказать, неформальная общественная структура. Чаще всего ее представителями, если мы говорим о молодежных субкультурах, становятся как раз подростки. С ее помощью они находят единомышленников, объединенных некой идеей или направлением, например, в музыке, кино, мультипликации и так далее. Часто субкультуры привлекают подростков, которые не могут найти возможности для самореализации в традиционных структурах и формах. Они ищут для себя какие-то новые возможности или нечто, что для них более актуально, но чего нет в окружающем их обществе, в существующих культурных форматах.

Проще говоря, если подростки не могут по тем или иным причинам самореализоваться в школе, они находят для себя такой выход?

Можно и так сказать. Им может быть сложно найти возможность для самореализации в школе, например, из-за уровня ее требований или ограничений. Может быть и так, что школьные правила вообще не находят у них понимания, поэтому они ищут чего-то другого. Им нужно что-то, что бы их мотивировало, являлось для них актуальным и важным.

Подростки в родителях разочаровываются

А насколько это связано с конфликтом родителей и детей?

Я бы не стал называть это основным фактором. Но он также может оказать серьезное влияние на ситуацию. Тут все идет в комплексе.