Особняки, доходные дома, общежития и палаты. Какие исторические здания можно купить в Москве и сколько они стоят
В Москве тысячи исторических зданий, и многие из них сейчас выставлены на продажу. Можно купить хоть палаты XVII века, хоть памятник времен конструктивизма, были бы только деньги. Дешевых предложений нет, цена некоторых зданий переваливает за миллиард рублей, и хозяева обычно не настроены ее скидывать. Знаменитый Дом-яйцо безуспешно продается уже третий десяток лет, потому что владелец не хочет снижать цену. «Мослента» собрала самые яркие предложения на рынке исторически и культурно значимой недвижимости столицы.
Палаты дьяка Адриана Ратманова
Адрес: Большой Козловский переулок, дом 13/17
Цена: 100 миллионов рублей
Большой Козловский переулок, дом 13/17
Фото: Ludvig14 / Wikipedia
Палаты дьяка Поместного приказа Адриана Ратманова были построены еще до Петра I, в конце XVII века, а через сто лет их перестроил новый домовладелец. Позже в этом доме жила семья Сухово-Кобылиных: герой войны 1812 года Василий, его сын, драматург Александр, и дочери — художница Софья и писательница Елизавета.
О том, что основой дома являются допетровские палаты, стало известно в 1960-х годах. После этого здание не только взяли под охрану, но и сделали памятником федерального значения. Фасады расчистили, восстановили крыльцо, и здание обрело изначальный вид. В советские годы в палатах находилось общежитие, а позже — фонд «Пушкинская библиотека». Сейчас здание в легком запустении, и хозяин ему нужен. Важно только, чтобы он его не испортил: дом уникальный.
Особняк Бачуриной-Смирновой
Адрес: Новокузнецкая, дом 40
Цена: 541, 8 миллиона рублей
Новокузнецкая улица, справа — особняк Бачуриной-Смирновой
Фото: Иван Орехов / Фотобанк Лори
Классический особняк конца XIX века, выполненный в стиле модерн. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть сбоку здания характерного вида модерновые водопроводные трубы. Здание кажется монолитным, но состоит из двух частей, так как строили его два архитектора. В 1890 году левую часть особняка построили по проекту Сергея Шервуда — сына известного архитектора, создателя Исторического музея на Красной площади. Правую часть здания в 1913 году пристроил архитектор Воскресенский.
В советские годы в особняке находился Дом политпросвещения райкома партии. В здании очень красивые залы, и когда в начале 1990-х Березовский взял его под дом приемов акционерного общества «ЛогоВАЗ», дом расцвел, получив вторую реставрацию.
Летом 1994 года особняк Бачуриной-Смирновой попал в городскую хронику. Здание показали во всех новостях после того, как у его ворот взорвали машину Березовского.
Покушение было неудачным, и здание при этом пострадало минимально — вылетела пара стекол. После этого дом сменил нескольких владельцев. Сегодня там находится бизнес-центр.
Главный дом городской усадьбы Кулаковых
Адрес: Верхняя Радищевская, дом 8, строение 1
Цена: 109,9 миллиона рублей
Улица Верхняя Радищевская, дом 8, стр. 1
Фото: Wikipedia
Выявленный объект культурного наследия, главное здание городской усадьбы купца Михаила Кулакова — это классический послепожарный дом. После войны 1812 года и сожжения Москвы город перестраивали по новому плану. Дома были построены примерно в одной стилистике, с незначительными вариациями. Сегодня таких зданий по Москве осталось не много.
После пожара 1812 года участок, на котором стоит здание, купил московский купец Михаил Кулаков, который и построил главный одноэтажный корпус усадьбы. В 1832 году, при новом владельце — купце Ефреме Кулакове, здание надстроили вторым жилым этажом.
К началу ХХ века дом стал доходным, а в 1910-х годах в нем разместилась женская гимназия имени Гавеман.
В советское время здание использовалось под административные и жилые нужды. В середине 1970-х дом стал учебным корпусом Московского государственного заочно-педагогического института. В последние годы здесь находится бизнес-центр.
Здание 1-го общежития Московского императорского университета
Адрес: Большая Грузинская, дом 12, строение 2
Цена: 1,355124 миллиарда рублей (продается с комплексом соседних зданий)
Улица Большая Грузинская, дом 12, стр. 2
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»
Еще один выявленный объект культурного наследия. Это классическое здание, строившееся под определенную функцию: вначале здесь размещалось Первое общежитие Московского императорского университета. Открыли его в 1899 году, и предназначалось оно в основном для состоятельных студентов. Здесь жили многие будущие выдающиеся деятели культуры и науки, в частности, философ Павел Флоренский и филолог Алексей Лосев.
Общежитием здание пробыло недолго. В годы революции здесь находился госпиталь, который в 1919 году посетил Ленин. В ХХ веке здесь размещались различные учреждения и жилые помещения. А сегодня это административно-офисное здание.
Дом-яйцо
Адрес: ул. Машкова, дом 1
Цена: 462,4 миллиона рублей
Улица Машкова, дом 1
Фото: Инесса Гаварс / Фотобанк Лори
Этот трехэтажный жилой особняк, наряду с «Триумф-паласом», ТЦ «Наутилус» и ТЦ «Охотный ряд», — один из ярких памятников лужковской архитектуры. Построен он был в 2000-2002 годах по проекту архитектора Сергея Ткаченко, возглавлявшего тогда НИИПИ генплана Москвы.
У особняка тяжелая судьба: в нем так никто никогда и не жил. Дом очень хотели пристроить, предлагали разным людям, но хозяина так и не нашлось, потому что слишком высока цена, при том что площадь помещений относительно небольшая — 342 квадратных метра.
Жаль, что уже 21 год дом стоит пустым. Все это время он мог быть украшением района Чистых прудов и всей Москвы — музеем, кафе или клубом.
Доходный дом Романова
Адрес: Малая Бронная, 2/1
Цена: 1,04 миллиарда рублей
Улица Малая Бронная, дом 2/1
Фото: lana1501 / Фотобанк Лори
В этом старинном здание на пересечении Тверского бульвара и Малой Бронной до прошлого года находился институт информационных технологий «Ростеха» — Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления.
В последние годы институт занимался разработкой робототехники и программного обеспечения для использования в Вооруженных силах РФ. В январе 2022 года ЦНИИ ЭИСУ был признан банкротом. Сумма требований кредиторов составила около 5 миллиардов рублей. С тех пор здание продается.
Дом кооператива «Шерстяной работник»
Адрес: Гончарная, 1
Цена: 565 миллионов рублей
Улица Гончарная, дом 1
Фото: Москва глазами инженера / Wikipedia
Классический пример конструктивизма, которым сейчас многие увлечены. Так как дом построен в 1930 году, это еще и редкий памятник эпохи НЭПа в Москве. Строился он для сотрудников кооператива «Шерстяной работник», оплата строительства частично компенсировалась предприятием.
Первое время дом кооператива «Шерстяной работник» довольно эффектно возвышался на Швивой горке — так исторически называлась эта местность. Но после открытия в 1952 году высотки на Котельнической набережной оказался в ее тени.
Совсем недавно дом был отреставрирован, и с 2020 года там находится коворкинг «Ключ».
Дом начала XIX века
Адрес: Дашков переулок, 5
Цена: 400 миллионов рублей
Дашков переулок, дом 5
Фото: NVO / Wikipedia
Особняк в классическом стиле, построенный в начале XIX века, когда-то принадлежал директору Румянцевского музея Василию Дашкову. Позже здесь жил журналист, издатель и переводчик Евгений Корш.
После революции здесь долго были коммуналки, но теперь здание отреставрировано и внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Сейчас в этом особняке регулярно дают иммерсивный спектакль «Вернувшиеся: иная реальность» по пьесе Генрика Ибсена. Действие проходит через десятки комнат с восстановленными интерьерами XIX века, а зрители становятся как бы гостями дома, наблюдая за историей семьи Алвинг.
Дом Ярошенко
Адрес: Подкопаевский, дом 11/1
Цена: 62,6 миллиона рублей (за нежилой 1-й этаж)
Подкопаевский переулок, дом 11/1
Фото: © lana1501 / Фотобанк Лори
Это один из старейших жилых домов Москвы. В его основе — каменные палаты второй половины XVII века, принадлежавшие стольнику и воеводе царя Алексея Михайловича Емельяну Бутурлину. В последующие века палаты много раз достраивались. В 1872 году усадьба перешла к Елизавете Степановой, бывшей вторым браком замужем за родным братом известного живописца Николая Ярошенко — Василием Ярошенко.
До революции здесь располагались дешевые комнаты, сдававшиеся внаем, и ночлежки для бедноты.
В нем находилась знаменитая «писучая» квартира, заселенная разорившимися дворянами, которые зарабатывали на жизнь перепиской пьес и рукописей. В эту квартиру Гиляровский приводил Станиславского, Немировича-Данченко и артистов Московского художественного театра перед постановкой пьесы Горького «На дне». В этом же доме находился и воспетый Гиляровским трактир «Каторга».
В советские годы здание отдали под коммунальные квартиры. В одной из них на втором этаже жил будущий лауреат Нобелевской премии по физике Николай Басов, а в корпусе, выходящем фасадом в Подколокольный переулок, — известный советский актер Савелий Крамаров.
Дом стоит на государственной охране как объект культурного наследия регионального значения. Сегодня в нем находятся жилые квартиры, Московские православные регентские курсы, мастерские художников, скульпторов и иконописцев.