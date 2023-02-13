Особняки, доходные дома, общежития и палаты. Какие исторические здания можно купить в Москве и сколько они стоят

Палаты дьяка Поместного приказа Адриана Ратманова были построены еще до Петра I, в конце XVII века, а через сто лет их перестроил новый домовладелец. Позже в этом доме жила семья Сухово-Кобылиных: герой войны 1812 года Василий, его сын, драматург Александр, и дочери — художница Софья и писательница Елизавета.

О том, что основой дома являются допетровские палаты, стало известно в 1960-х годах. После этого здание не только взяли под охрану, но и сделали памятником федерального значения. Фасады расчистили, восстановили крыльцо, и здание обрело изначальный вид. В советские годы в палатах находилось общежитие, а позже — фонд «Пушкинская библиотека». Сейчас здание в легком запустении, и хозяин ему нужен. Важно только, чтобы он его не испортил: дом уникальный.

Особняк Бачуриной-Смирновой

Адрес: Новокузнецкая, дом 40

Цена: 541, 8 миллиона рублей