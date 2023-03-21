Пушкинский музей получил нового директора. Чем запомнится пребывание на этом посту Марины Лошак?
Марина Лошак возглавляла Пушкинский музей десять лет. Вчера стало известно: Марина Девовна написала заявление об уходе. Написала досрочно, ведь официально ее контракт истекает 2 апреля. Новым директором ГМИИ им. Пушкина назначена Елизавета Лихачева, до этого занимавшая пост руководителя Музея архитектуры имени А.В. Щусева. Чем запомнилось пребывание Лошак на посту руководителя главного художественного музея Москвы – читайте в материале «Мосленты».
Уход в два этапа
Марина Лошак была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 1 июля 2013 года указом министра культуры РФ Владимира Мединского. Назначена по всем правилам, то есть с согласия предыдущего директора музея — легендарной Ирины Антоновой, ставшей президентом музея ГМИИ…
Никаких открытых претензий к Лошак не предъявлялось никогда. Однако 9 февраля 2023 года, то есть в день отставки директора другой крупнейшей культурной институции— руководившей Третьяковской галереей Зельфиры Трегуловой, многие тут же заговорили о том, что и Марина Девовна может скоро покинуть свой пост.
Уже 13 февраля в своем Telegram-канале об уходе Марины Лошак с поста директора Государственного Пушкинского музея сообщил журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом).
«По личным обстоятельствам я покидаю пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Я благодарна всем, кто все эти годы с нами сотрудничал и помогал совершить яркие выставочные проекты», — процитировал он слова Лошак.
Сама Лошак опровергла появившееся сообщение о своем уходе из музея в тот же день. Однако 20 марта, за две недели до истечения контракта, написала заявление с просьбой освободить ее от занимаемой должности.
В своем Telegram-канале Анна Монгайт (признан иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) так прокомментировала увольнение матери:
«Меня закидали вопросами в личку. Считаю важным рассказать, что решение об уходе из ГМИИ мама приняла довольно давно. Шла к нему осознанно. У нее были сложные, но классные десять лет. И она точно не из тех начальников, которые держатся за свою руководящую работу зубами до последнего вздоха».
«Маме всегда феноменальным образом удавалось заниматься только тем, что ей интересно, — добавила журналистка. — Не помню ни одного исключения. Этот проект она для себя завершила. Будут другие. И мы, честно говоря, очень за нее рады».
Неожиданное назначение и «модерновый» бэкграунд
Назначение Лошак на пост директора ГМИИ им.ени А.С. Пушкина была встречено неоднозначно. Неожиданностью оно стало и для самой Марины Девовны. «Я летела на биеннале в Венецию, как только самолет сел, мне позвонила Ирина Александровна (Антонова — прим. «Мосленты») и предложила встретиться, – рассказывала Лошак «Ведомостям». – Мы встретились, поговорили. Она сказала, что ей надо уйти, и она пришла к выводу, что я должна ее заменить. Я взяла паузу, думала, советовалась, но согласилась».
Многих смущал слишком неподходящий для руководителя именно этой институции бэкграунд. Он был излишне «модерновым», ведь имя Лошак было связано со многими проектами российского современного искусства. Это и одна из первых в России галерей — Roza Azora, и галерея на «Винзаводе», и Московский центр искусств на Неглинной, и музейно-выставочное объединение «Манеж».
Однако за прошедшие с момента назначения 10 лет Марина Лошак сделала много того, что вызывало восхищение как специалистов, так и простой публики.
Сделать музей более доступным и народным
Первое, что сделала новый директор Пушкинского музея, — обратилась за советом. На своей странице в одной из соцсетей она попросила своих подписчиков указать на то, чего сейчас остро не хватает подведомственному ей заведению.
На предложение откликнулись сотни и посоветовали новому руководителю продлить время работы музея и снизить цены на билеты. В общем, люди предлагали сделать ГМИИ более доступным и народным.
Итог не заставил себя ждать: достаточно оперативно Лошак ввела традицию проведения еженедельных пятничных лекций, перфомансов, концертов и даже кинопоказов.
Обновленные залы постоянной экспозиции
Впрочем, большая часть проведенных Лошак реформ все же затрагивала собственно музейную деятельность ГМИИ. Так, в 2021 году ГМИИ представил шесть обновленных залов постоянной экспозиции старых мастеров.
На ее презентации Марина Девовна отметила:
«Реэкспозиция — это важная историческая точка для нас. Возможно, даже музейная революция. Мы очень волнуемся. Знаете, что значит провести подобные работы в таком большом музее? Это очень сложно. Однако вопрос о реэкспозиции назрел даже для нас самих».
При реконструкции залов много внимания уделялось игре естественного света, поступающего в залы из окон, и внутреннего света музея. Ряд экспонатов, которые ранее находились вверху, были спущены вниз, для некоторых поменялся фон, сообщало РИА Новости.
Самые знаковые выставки
Уже в первые три года работы Марины Лошак на посту директора ГМИИ имени Пушкина в музее прошло сразу несколько знаковых и амбициозных проектов. Такими были выставки династии Кранахов, экспозиция Льва Бакста, приуроченная к его 150-летию, а также выставки Мане и Караваджо.
Выставка «Щукин. Биография коллекции», прошедшая в Пушкинском музее в 2019 году, стала самой посещаемой его экспозицией за последние 38 лет, если считать по количеству посетителей в сутки. Всего ее увидели более 350 тысяч гостей музея. В день полюбоваться полотнами приходило 4358 человек. Выставка стала третьей по посещаемости за всю историю музея, уступив первое и второе места выставке «Москва — Париж. 1900–1930», которую посетили более 610 тысяч человек, и показу «Портрета Моны Лизы („Джоконды“)» из Лувра, на который пришли более 310 тысяч посетителей, а в день — 6913 человек.
На выставке «Щукин. Биография коллекции» были представлены полотна из щукинского собрания работ Клода Моне, Эдгара Дега, Пабло Пикассо, Винсента ван Гога, Поля Гогена и Анри Матисса.
Пушкинский музей обращался не только к шедеврам изобразительного искусства. Марина Лошак не обошла вниманием и моду. Так, еще в декабре 2013 года в Пушкинском прошла выставка Валентина Юдашкина. Договоренность о ней была заключена еще с прошлым директором музей, Ириной Антоновой. Марина Девовна не стала ничего отменять.
Вместе с кутюрье пушкинский музей разработал арт-проект, подчеркнувший связь моды и мирового искусства. Экспонаты были расставлены в 11 залах музея, посвященных Древней Греции и Древнему Риму, и гармонично вписались в экспозицию.
Лошадь Луи Вюиттона, конфликт с центром Рериха и скандал с кассиршей
К сожалению, для Пушкинского музея эти годы нельзя назвать вовсе безоблачными. Они запомнились рядом скандалов, связанных с довольно спорными проектами, сотрудниками музея и взаимодействием с другими культурными учреждениями.
Так, весной 2019 года разразился скандал, связанный с кассиром Пушкинского музея. Мириам Сехон, актриса и певица, пришла на выставку Люсьена Фрейда и Лондонской школы вместе с 11-летней дочерью. Кассир, выдавая билеты, предупредила, что у экспозиции есть возрастное ограничение. На это Сехон ответила, что всю ответственность за ребенка берет на себя. Кассир не сдержалась и назвала картины, которые мать хотела показать маленькой девочке, отвратительными. Диалог тут же появился в соцсетях и вызвал большой ажиотаж. В комментарии под постом пришла Марина Лошак и пообещала уволить несдержанную сотрудницу. Сехон вступилась за кассира, сказав, что сама воспринимает ситуацию как анекдот. Марина Девовна сменила гнев на милость и решила ограничиться беседой.
Летом того же года в Пушкинском музее открылась выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное». Одним из ее экспонатов оказалась лошадь, подвешенная к потолку зала. Фотографии попали в сеть еще до открытия экспозиции, и защитники животных решили, что животное живое, но по приходит организаторов выставки одурманено наркотиком. Марина Лошак называла это предположение бредовым. Позже в Пушкинском музее заверили: лошадь на выставке - искусно сделанное чучело. Никто и в мыслях не держал издеваться над животными.
Еще одним скандальным случаем стал конфликт ГМИИ имени Пушкина и Международного центра Рерихов. Последний арендовал у правительства Москвы усадьбу Лопухиных, где сам Святослав Рерих хотел видеть художественное наследие своей семьи. В 2014 году на здание усадьбы стал претендовать Пушкинский музей, что вызвало протест специалистов центра Рерихов. В 2015 году Владимир Мединский, в то время занимавший пост министра культуры России, обратился к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой передать усадьбу в федеральную собственность. В документе было указано, что в ней все же планируют разместить картины Николая и Святослава Рерихов из федеральных музеев и частных коллекций. Но Международному центру Рерихов здание так и не досталось.
Парикмахерская в голландском зале и собственная премия
За время работы Марины Лошак Пушкинский музей стал по-настоящему интерактивным и открытым для всех, кто хотел бы прикоснуться к искусству. Во-первых, речь идет об онлайн-экскурсиях по музею. Конечно, так своими глазами на шедевры не посмотришь, но все же составить представление о коллекции Пушкинского можно. Этой возможностью активно пользуются любители искусства из регионов.
Также в 2022 году ГМИИ имени Пушкина учредил ежегодную Морозовскую премию. Она будет присуждаться за создание, осуществление и поддержку социокультурных проектов, которые имеют общественную пользу и развивают культурный ландшафт. У премии предусмотрено три номинации: «Меценат» (за финансовую поддержку культурных институций или акты дарения им произведений искусства), «Культуртрегер» (за создание и развитие устойчивых и принципиально важных для территории культурных институтов), «Культурный стратег» (за проведение последовательной культурной политики, развивающей регион). В число номинантов (по десять в каждой категории) могут попасть предприниматели, общественные и государственные деятели, сотрудники учреждений культуры и образования, менеджеры в области культуры, городской среды, экологии ихудожники.
А в январе 2022 года Пушкинский музей решил оригинальным образом поддержать своих коллег из Нидерландов, где снова были введены ограничения. Голландские музеи были закрыты, зато парикмахерские вовсю работали. Сотрудники Пушкинского пригласили парикмахера к себе о организовали в зале голландской живописи импровизированный салон красоты. Мастер успел подстричь несколько посетителей и музейных работников в окружении шедевров изобразительного искусства. Также ГМИИ имени А.С. Пушкина предложил своим голландским коллегам приехать в Россию, чтобы поработать с его собраниями живописи и графики, а также воспользоваться его библиотеками.