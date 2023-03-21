Пушкинский музей получил нового директора. Чем запомнится пребывание на этом посту Марины Лошак?

Уход в два этапа

Марина Лошак была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 1 июля 2013 года указом министра культуры РФ Владимира Мединского. Назначена по всем правилам, то есть с согласия предыдущего директора музея — легендарной Ирины Антоновой, ставшей президентом музея ГМИИ…

Никаких открытых претензий к Лошак не предъявлялось никогда. Однако 9 февраля 2023 года, то есть в день отставки директора другой крупнейшей культурной институции— руководившей Третьяковской галереей Зельфиры Трегуловой, многие тут же заговорили о том, что и Марина Девовна может скоро покинуть свой пост.