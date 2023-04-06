Самые красивые места для фотосессий в Москве

Самые красивые места для фотосессий в МосквеЖивописные локации для незабываемых фотографий
Мы живем в эпоху соцсетей и фотографий, без которых любое воспоминание кажется нам не действительным, а то и вовсе ложным. Фото — наш способ общения с миром и возможность сохранить важные моменты в памяти, пролистать их через несколько лет или рассказать о них. Сегодня в столице работает множество фотостудий, где можно устроить себе яркую фотосессию. Но Москва — это сама по себе студия с отличными локациями для ярких фотографий, которые можно сделать совершенно бесплатно. Мало мест в этом городе, где запрещено щелкать камерой. «Мослента» сделала подборку лучших мест для фотосессий в столице.
Парки культуры и отдыха
В любое время года, но особенно в летнее время столичные парки — лучшие места для проведения фотосессий. Природный ландшафт и органично вписанные в него здания, статуи и фонтаны служат отличным фоном для снимков.
Самый известный парк культуры и отдыха в столице — парк Горького. Сам его ландшафт подходит для качественной городской фотосессии. Помимо довольно многолюдных главных аллей и набережной, здесь можно найти множество укромных уголков, чтобы сделать оригинальные снимки.
Еще лучше для оригинальных фотосессий подходит Нескучный сад. Снимки будут выглядеть так, будто вы далеко за городом. Также интересные кадры можно сделать рядом с сохранившимися здесь старинными усадьбами, у беседок или на мостиках.
В парке «Музеон» можно провести фотосессию как на фоне видов столицы с Крымской набережной, так и рядом с многочисленными и часто авангардными, странными и завораживающими скульптурами.
Но есть и другие парки культуры и отдыха в Москве, которые могут стать лучшими местами для фотосессий. Например, парк Воробьевы горы на высоком берегу Москвы-реки даст возможность сделать интересные снимки как на природе, так и в недавно восстановленной эскалаторной галерее, а также на смотровой площадке напротив главного корпуса Московского государственного университета.
Парк музея-заповедника «Царицыно» — еще одно из самых известных мест для фотосессий в столице. Дворцовый комплекс, а также прочие постройки на его территории, пруды, фонтаны и сохранившиеся живописные руины идеально подходят для самых разных снимков. Здесь часто проходят свадебные фотосессии, ретро- и другие тематические съемки.
То же самое можно сказать и про парк Коломенское. Помимо уже всем известных видов, здесь можно найти более оригинальные варианты для фотосъемки. Например, романтичную фотосессию можно устроить весной в его цветущих садах. А еще один вариант — прийти на Соколиный двор, чтобы сфотографироваться с его обитателями. Если у вас еще нет фотографии с соколом, филином или полярной совой, ее можно сделать именно здесь. Ощущения незабываемые.
Местом для проведения фотосессий может стать любой парк в столице. Так, в парке «Сокольники» можно сделать снимки не только на фоне основных достопримечательностей, но и добраться до местного кемпинга, а за ним обнаружить хаски-парк и устроить съемку рядом или внутри жилищ северных народов России, а также сделать отличные фотографии с хаски, лайками и маламутами.
Но если вам хочется приблизиться к дикой природе как можно ближе — Битцевский парк, Бирюлевский дендропарк, Серебряный Бор и особенно парк «Сходненский ковш» станут лучшими местами для фотосессий.
Смотровые площадки с видами на Москву
Одни из самых известных мест для фотосессий в столице — смотровые площадки. Самая популярная из них находится на Воробьевых горах напротив главного корпуса Московского государственного университета. Но она, конечно же, далеко не одна.
Желающие посмотреть на столицу с высоты могут подняться, например, на крышу здания главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Там можно сделать фотографии с видами практически на все центральные достопримечательности в районе метро «Парк культуры».
В Москве находится и самая высокая смотровая площадка в Европе. Это Panorama 360 на 89-м этаже башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити».
Не менее захватывающие виды открываются и со смотровых площадок Останкинской башни. Пусть они и застеклены, это не помешает хорошему фотографу сделать качественный снимок. Кстати, на одной из них есть аттракцион не для слабонервных. Часть пола здесь стеклянная. Бояться, конечно, нечего. Стекло очень прочное и выдерживает вес, значительно превышающий человеческий, но от иллюзии, что у тебя под ногами десятки метров пустоты, буквально захватывает дух.
Еще одна живописная смотровая площадка находится на 24-м этаже главного корпуса Московского государственного университета. Попасть сюда можно, отправивших на экскурсию по одной из самых известных сталинских высоток столицы. Множество отличных снимков можно сделать и рядом со зданием, не заходя внутрь.
Но самая центральная смотровая площадка столицы — крыша детского магазина на Лубянке. Это одно из лучших мест для фотосессий в городе, которое часто выбирают влюбленные пары. Расположенная в самом центре города, площадка открывает живописный вид на ближайшие здания, улицы и площади с высоты птичьего полета. Если у вас еще нет фотографий отсюда, их нужно обязательно сделать.
Лучшие места для фотосессий в московских усадьбах
Для любителей истории и фотосессий в стиле ретро отлично подойдут столичные усадьбы, причем как действующие в качестве музеев, так и заброшенные.
Так, за отличными кадрами можно отправиться в усадьбу Останкино. Этот дворцово-парковый ансамбль расположен в самом центре столицы. Обширный парк, дворец и другие постройки, которым уже почти три века, статуи, аллеи и пруды — отличный фон для будущих фотографий.
Не менее живописными будут усадьбы Кузьминки, Кусково и Архангельское. Последняя находится уже в пригороде столицы. Тем, кто неравнодушен к классической архитектуре, обязательно понравятся съемки рядом с этими историческими местами. Также стоит заехать в Воронцовский парк, не раз служивший декорацией к самым разным историческим фильмам и сериалам.
Но есть и другие живописные места для фотосессий, не настолько ухоженные и давно ожидающие реставрации. Впрочем, это придает им особое мрачноватое очарование. Одно из самых известных таких мест — усадьба Быково. Она расположена в одноименном подмосковном селе, и, наверное, нет другого настолько подходящего места для проведения фотосессий в стиле ретро или в мрачном готическом духе.
Московские мосты — одни из самых известных мест для фотосессий
Если выбирать места для фотосессий в Москве с видом на город или ряд его достопримечательностей, то отличным вариантом станут столичные мосты.
Передать настоящий ритм города могут фотографии на фоне или изнутри моста «Багратион». Фактически это пешеходно-торговая улица над Москвой-рекой, открытая в составе комплекса «Москва-Сити» еще в 1997 году. Его длина составляет 214 метров, и он соединяет Краснопресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко. Если задача вашей фотосессии — показать вас человеком, живущим в современном столичном ритме, то лучше место найти сложно. Также в двух шагах от моста открываются лучшие виды на сам комплекс небоскребов «Москва-Сити». Идеально для деловой или рекламной фотосессии.
Еще один пешеходный мост, где можно сделать отличные фотографии в любое время суток, — мост Богдана Хмельницкого, соединяющий Бережковскую и Ростовскую набережные. Вход находится рядом с Киевским вокзалом. Мост был построен в начале 2000-х годов на основе арки Краснолужского железнодорожного моста, который находился ниже по течению. Отсюда открываются отличные виды на площадь Европы, здание МИД России, гостиницу «Украина» и другие городские достопримечательности. Рассмотреть их можно с двух смотровых площадок, сделанных по краям моста.
Фрунзенскую и Пушкинскую набережные соединяет Андреевский мост. Он также пешеходный. Его центральная часть закрыта и остеклена. Внутри можно сделать яркие фотографии на фоне конструкций моста, выкрашенных в желтый цвет. А для тех, кому не нравится находиться за стеклом, есть возможность выйти на открытую часть моста. В теплое время года здесь можно сделать множество ярких и запоминающихся кадров.
С Боровицкого моста открывается классический вид на Боровицкую площадь и Кремль, а с Патриаршего моста, стилизованного под архитектуру XIX века, — на храм Христа Спасителя.
Отдельная история — Живописный мост, соединяющий Крылатское и Серебряный Бор. Он давно стал достопримечательностью столицы. Построен мост сравнительно недавно. Движение по нему открылось в 2007 году. Его длина — 1470 метров, а высота — до 30 метров. Сама его конструкция рождает ассоциации с космосом и новыми технологиями. Впечатление усиливает капсула, установленная над центральной частью моста. Кстати, там тоже находится одна из столичных смотровых площадок.
ВДНХ — одно из самых известных мест для фотосессий в Москве
Это место, изначально созданное для демонстрации достижений народного хозяйства, как нельзя лучше подходит для фотосессий. Иногда кажется, что строили огромный выставочный комплекс как раз ради хороших снимков.
Самое популярное место для съемки на ВДНХ — фонтан «Дружба народов». Он уже давно стал одной из визитных карточек столицы. На его фоне и сегодня постоянно фотографируются как туристы, так и сами москвичи. Все скульптуры фонтана «Дружба народов» — символические изображения того или иного народа, когда-то жившего на территории СССР. Большинство из них продолжают жить в России. А сам фонтан считается одним из шедевров советского искусства.
Помимо «Дружбы народов», на территории ВВЦ расположено множество других фонтанов. Идеальные места для проведения фотосессии — фонтаны «Каменный цветок» и «Золотой колос».
Сами павильоны ВДНХ могут стать отличными декорациями, в том числе и к тематическим фотосессиям. На территории ВВЦ расположены 49 объектов, признанных памятниками культурного наследия. Павильоны выполнены в разных архитектурных стилях и сильно отличаются друг от друга. Одними из самых красивых считаются: «Народное образование», «Республика Беларусь», «Космос», «Культура» и, конечно, «Центральный».
Здесь же находится скульптура с мировой известностью — «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной. Монумент сам по себе представляет еще один павильон ВВЦ. В теплое время года и не только внутри памятника проходят лектории, а также устраиваются концерты.
Выбор места для проведения фотосессий
Все зависит от вас и вашей цели. Красивых зданий, улиц и видов в столице столько, что ни один гид не способен вместить их полностью. Для тех, кому важна старина и извилистые столичные улочки, идеально подходят места в самом центре Москвы. Наверное, лучшие из них — улица Кузнецкий мост, Старый Арбат, Покровка и Бульварное кольцо.
Поклонникам хай-тека идеально подойдет «Москва-Сити» или любые современные районы, застроенные зданиями из стекла и бетона. Кстати, отличным местом для фотосессии в этом случае может стать единственный дом в столице, спроектированный великой Захой Хадид — Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице.
Любителям кинематографа и желающим провести фотосессию по мотивам отечественных фильмов лучше всего отправиться в городок «Мосфильма», где сохранились старые декорации множества кинолент.
А для тех, кому близки темы истории ХХ века или, более того, постапокалипсиса, специально создан музей «Бункер-42» на Таганке. Фотографироваться в нем никто не запрещает.