Самые красивые места для фотосессий в Москве

Еще лучше для оригинальных фотосессий подходит Нескучный сад. Снимки будут выглядеть так, будто вы далеко за городом. Также интересные кадры можно сделать рядом с сохранившимися здесь старинными усадьбами, у беседок или на мостиках.

В парке «Музеон» можно провести фотосессию как на фоне видов столицы с Крымской набережной, так и рядом с многочисленными и часто авангардными, странными и завораживающими скульптурами.

Но есть и другие парки культуры и отдыха в Москве, которые могут стать лучшими местами для фотосессий. Например, парк Воробьевы горы на высоком берегу Москвы-реки даст возможность сделать интересные снимки как на природе, так и в недавно восстановленной эскалаторной галерее, а также на смотровой площадке напротив главного корпуса Московского государственного университета.