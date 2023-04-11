Среда обитания
00:01, 11 апреля 2023
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«Сотню тысяч мы собрали дней за десять». Как и зачем жители одного из районов столицы спасали наличник фабричного дома

Наличник XIX века высотой 3,5 метра, снятый с исторического здания, выкупили неравнодушные жители района Преображенское. Сняли его еще прошлым летом, когда новый владелец начал ремонт фасада дома 5 на Медовом переулке - до революции это здание принадлежало промышленникам-Кудряшовым. Теперь наличник планируют отреставрировать и сделать экспонатом нового краеведческого музея. Как собрать деньги на спасение исторического артефакта и организовать районный музей, «Мосленте» рассказал создатель Telegram-канала «Память места_Москва», краевед Сергей Клычков.

«Сотню тысяч мы собрали дней за десять». Как и зачем жители одного из районов столицы спасали наличник фабричного дома
Фото: Предоставлено Сергеем Клычковым

Владельческий дом фабрики Кудряшовых

Наличник наш сняли прошлым летом с пятого дома в Медовом переулке. Это одно из зданий крупнейшей дореволюционной фабрики, которая исторически относится к Семеновскому. Но так как находится она совсем на границе с Преображенским, ее вполне можно считать нашей, Преображенской.

Бывшая фабрика Кудряшовых занимает целый квартал. Наличники украшали интересный двухэтажный дом с каменным низом и деревянным верхом. Он был владельческим, может быть, там жили сами Кудряшовы, а может - управляющий.

Здание Управления суконной фабрики, в прошлом принадлежащей Кудряшовым

Здание Управления суконной фабрики, в прошлом принадлежащей Кудряшовым

Фото: Предоставлено Сергеем Клычковым

Судя по архивным документам, дом построили в 1851 году. Потом в 80-е годы XIX столетия его реконструировали, увеличив при этом объем здания.

Наличники высотой 3,5 метра

Интересно, что проектом реконструкции здания занимался известный российский архитектор Максим Карлович Геппенер. В Москве сохранился десяток зданий, построенных по его проектам, среди них - Сокольническая каланча, здание школы акварели Андрияки и городская усадьба Долгоруких-Шен.

Вполне возможно, что именно тогда, при реконструкции, он и получил такое оформление - эти огромные резные наличники. Интересны они серьезной проработкой деталей и, конечно же, размерами - порядка 3,5 метров в высоту, и больше 1,5 метров в ширину. Очень массивные, красивые наличники.

Я общался еще с предыдущим собственником этого дома, были мысли подать заявку о постановке здания на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия. Однако, для этого не хватало архивных материалов. Потом владелец сменился, и новый собственник затеял ремонт.

Владелец мог делать, что угодно

Новый владелец с этим домом мог сделать все, что угодно, даже снести. Но понимая историческую ценность здания, он решил его сохранить. Сделал косметический ремонт и заменил наличники. Один он решил отреставрировать, а остальные то ли выбросить, то ли продать - сейчас уже сложно сказать. В результате всей этой истории прошлым летом несколько наличников у него выкупили.

Наличник в будущем музее

Наличник в будущем музее

Фото: Предоставлено Сергеем Клычковым

После обращений местных жителей приехало Мосгорнаследие. Они провели с собственником переговоры и договорились о том, что воссоздадут наличник, отреставрируют и поставят старые. И только совсем уже разваливающиеся решено было заменить на новодельные.

Подлинные наличники вернут на место

Сейчас все наличники на доме 5 в Медовом переулке - новодельные. Они высокого качества, хорошей проработки. Обещают вернуть какое-то количество подлинных. Один из них своими силами отреставрировал собственник. Сейчас этот наличник находится в одном из помещений - не на доме, а где-то внутри здания.

Мне удалось выйти на человека, который купил остальные. Часть он отдал Мосгорнаследию для реставрации. Остался у него один целый наличник и две половинки. Сумму он объявил - 100 тысяч рублей, сформировав ее из денег, которые сам вложил в покупку, потратил на хранение и перевозку. Наличник действительно сложно перевозить - он громоздкий и тяжеленный.

Когда сумма была озвучена, мы запустили сбор средств.

Деньги собрали за десять дней

Информацию мы размещали в социальных сетях. У меня и у Антона Еременко есть телеграмм каналы - Память места_Москва и Преображенская площадь и окрестности. Плюс у меня на Дзене есть канал. Перепосты делали и ведущие других исторических блогов, у каждого из которых - по несколько тысяч подписчиков.

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Во время и после ремонта

Фото: Фото: Предоставлено Сергеем Клычковым

В итоге в сборе средств поучаствовали порядка 60 человек. Это люди, которые любят историю и готовы так поучаствовать в ее сохранении - сделать перечисление. Предполагаю, что в большинстве своем это были местные жители. Мы с Антоном проводили благотворительные экскурсии для сбора средств - и там люди передавали приличные суммы.

Сотню тысяч собрали довольно быстро - дней за десять. В процессе со мной связался собственник здания и сказал, что готов внести недостающую сумму, организовать перевозку для музея. Мы с ним встретились, обсудили детали. Так что больше половины суммы внес владелец дома.

Наличник очистят от краски и реставрируют

Сейчас ведем переговоры с профессиональными реставраторами. Необходимо, чтобы специалист осмотрел наличник, составил смету. Обсудим, всю счищать краску или нет, посмотрим, что он предложит. И будем реставрировать, доводить до ума, чтобы потом можно было экспонировать.

На фотографии видно, что не хватает одной из плашек, которые крепятся под окном, на подоле наличника. Она у нас есть, - не была четко зафиксирована, и мы ее вытащили, чтобы при переезде не потерялась.

Там большой слой краски. Состояние дерева приличное - плотное, нет рыхлостей, гнили. В помещении оно точно еще долго сможет простоять.

Логично определить первоначальный цвет наличников - реставраторы вполне смогут сделать раскрытие по слоям. И хорошо бы оставить раскрытие, как это сейчас делают, чтобы можно было показать эволюцию покраски.

2015 год

2015 год

Фото: Предоставлено Сергеем Клычковым

Помимо целого наличника нам передали кусок другого, не сохранившегося. Планирую отдать его на дендрологический анализ, чтобы определить возраст дерева, сейчас специалисты с помощью оборудования могут делать это довольно точно. Узнав возраст дерева, мы сопоставим эти данные с нашими архивными изысканиями. Посмотрим, подтвердится ли наше предположение, что наличник середины 80-х годов XIX века.

Помещение для музея есть, но окончательно его еще не передали

Выкупив наличник, мы привезли его в помещение, в котором надеемся открыть музей. Это давняя история - мы с другим активистом и краеведом, Антоном Еременко, пытаемся через муниципалитет и депутатов района Преображенское организовать культурное пространство. Его можно назвать музеем или культурно-просветительным центром - окончательной концепции пока нет. Уже понятно, что там мы будем проводить лекции, встречи и выставки. А еще будем водить экскурсии по району.

Есть принципиальное согласие по выделению помещения, есть даже само помещение рядом с метро «Преображенская площадь». Но окончательно нам его еще не передали.

Взаимодействие с депутатами района дало такой результат, что в последние два года нам выделяли бюджет на продукцию. Мы с коллегой готовим тексты, собираем материалы, уже выпустили буклет по истории Преображенского и настенные календари.

Нам организовали доступ к архиву, мы собираем информацию по району. Причем я занимаюсь не только Преображенским, а еще и ближайшими историческими районами - Богородским, Сокольниками, Черкизово.

Когда помещение предоставят, займемся косметическим ремонтом, оно того требует. По части мебели, проекторов, - что-то обещал предоставить муниципалитет.

Сергей Клычков

Сергей Клычков

Фото: Предоставлено Сергеем Клычковым

Будем развивать это пространство силами местного активного населения. Может, префектура заинтересуется. Сейчас недостающее звено - это ставка сотрудника-администратора, который на регулярной основе присутствовал бы этом пространстве.

Поликлиники уже нет, а звезда с ее ограды осталась

Историей района я занимаюсь уже с 2010 года, и у меня есть некоторое количество предметов, которые вполне себе представляют музейный интерес. Я готов все это передать для экспозиции. Например, имеется несколько десятков дореволюционных карточек из местного фотоателье, книги, буклеты, в том числе дореволюционные, кирпичи с дореволюционными клеймами, оставшиеся от зданий района, которых уже не существует.

Есть большое количество архивного фотоматериала, по большей части не публиковавшегося. Сейчас мы определяемся и решаем, как будем его использовать - показывать через проектор или печатать на картоне.

Есть даже секция чугунной ограды 1930-х годов с интересными вставками - со звездой. Прекрасный будущий экспонат - ограды нет, как и конструктивистской поликлиники, которую она окружала, а этот элемент остался.

Здесь должен быть не один, а несколько музеев

Когда откроется музей - не от нас зависит. Как только все вопросы организационного характера будут решены, мы готовы стартовать. Местные активисты рвутся в бой, спрашивают, чем помочь. Много неравнодушных, заинтересованных людей. Надеюсь, в ближайший месяц-два решится вопрос с помещением и ставкой администратора, и откроемся.

Конечно, район Преображенское должен иметь свой музей, общественное пространство, связанное с историей этих мест. Район не рядовой. Преображенское было столицей страны, когда здесь находился и проводил свои реформы Петр I. Здесь должно быть не одно, а несколько пространств, связанных с историей.

«Сотню тысяч мы собрали дней за десять». Как и зачем жители одного из районов столицы спасали наличник фабричного дома

Фото: Предоставлено Сергеем Клычковым

Музей Москвы готов оказывать нам всяческую поддержку. В прошлом году проводилась выставка «Москва без окраин, район Преображенское». Часть ее экспонатов они готовы предоставить в нашу будущую экспозицию.

Важно начать, а там, я думаю, продвинется и вопрос с расширением пространства, предоставлением площадей в историческом здании. Главное - активность, действия. Если все будет правильно двигаться, нас увидят, услышат и заинтересуются на каком-либо уровне - районном, окружном или городском.

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