«Сотню тысяч мы собрали дней за десять». Как и зачем жители одного из районов столицы спасали наличник фабричного дома

Вполне возможно, что именно тогда, при реконструкции, он и получил такое оформление - эти огромные резные наличники. Интересны они серьезной проработкой деталей и, конечно же, размерами - порядка 3,5 метров в высоту, и больше 1,5 метров в ширину. Очень массивные, красивые наличники.

Я общался еще с предыдущим собственником этого дома, были мысли подать заявку о постановке здания на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия. Однако, для этого не хватало архивных материалов. Потом владелец сменился, и новый собственник затеял ремонт.

Владелец мог делать, что угодно

Новый владелец с этим домом мог сделать все, что угодно, даже снести. Но понимая историческую ценность здания, он решил его сохранить. Сделал косметический ремонт и заменил наличники. Один он решил отреставрировать, а остальные то ли выбросить, то ли продать - сейчас уже сложно сказать. В результате всей этой истории прошлым летом несколько наличников у него выкупили.