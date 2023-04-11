«Сотню тысяч мы собрали дней за десять». Как и зачем жители одного из районов столицы спасали наличник фабричного дома
Наличник XIX века высотой 3,5 метра, снятый с исторического здания, выкупили неравнодушные жители района Преображенское. Сняли его еще прошлым летом, когда новый владелец начал ремонт фасада дома 5 на Медовом переулке - до революции это здание принадлежало промышленникам-Кудряшовым. Теперь наличник планируют отреставрировать и сделать экспонатом нового краеведческого музея. Как собрать деньги на спасение исторического артефакта и организовать районный музей, «Мосленте» рассказал создатель Telegram-канала «Память места_Москва», краевед Сергей Клычков.
Владельческий дом фабрики Кудряшовых
Наличник наш сняли прошлым летом с пятого дома в Медовом переулке. Это одно из зданий крупнейшей дореволюционной фабрики, которая исторически относится к Семеновскому. Но так как находится она совсем на границе с Преображенским, ее вполне можно считать нашей, Преображенской.
Бывшая фабрика Кудряшовых занимает целый квартал. Наличники украшали интересный двухэтажный дом с каменным низом и деревянным верхом. Он был владельческим, может быть, там жили сами Кудряшовы, а может - управляющий.
Судя по архивным документам, дом построили в 1851 году. Потом в 80-е годы XIX столетия его реконструировали, увеличив при этом объем здания.
Наличники высотой 3,5 метра
Интересно, что проектом реконструкции здания занимался известный российский архитектор Максим Карлович Геппенер. В Москве сохранился десяток зданий, построенных по его проектам, среди них - Сокольническая каланча, здание школы акварели Андрияки и городская усадьба Долгоруких-Шен.
Вполне возможно, что именно тогда, при реконструкции, он и получил такое оформление - эти огромные резные наличники. Интересны они серьезной проработкой деталей и, конечно же, размерами - порядка 3,5 метров в высоту, и больше 1,5 метров в ширину. Очень массивные, красивые наличники.
Я общался еще с предыдущим собственником этого дома, были мысли подать заявку о постановке здания на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия. Однако, для этого не хватало архивных материалов. Потом владелец сменился, и новый собственник затеял ремонт.
Владелец мог делать, что угодно
Новый владелец с этим домом мог сделать все, что угодно, даже снести. Но понимая историческую ценность здания, он решил его сохранить. Сделал косметический ремонт и заменил наличники. Один он решил отреставрировать, а остальные то ли выбросить, то ли продать - сейчас уже сложно сказать. В результате всей этой истории прошлым летом несколько наличников у него выкупили.
После обращений местных жителей приехало Мосгорнаследие. Они провели с собственником переговоры и договорились о том, что воссоздадут наличник, отреставрируют и поставят старые. И только совсем уже разваливающиеся решено было заменить на новодельные.
Подлинные наличники вернут на место
Сейчас все наличники на доме 5 в Медовом переулке - новодельные. Они высокого качества, хорошей проработки. Обещают вернуть какое-то количество подлинных. Один из них своими силами отреставрировал собственник. Сейчас этот наличник находится в одном из помещений - не на доме, а где-то внутри здания.
Мне удалось выйти на человека, который купил остальные. Часть он отдал Мосгорнаследию для реставрации. Остался у него один целый наличник и две половинки. Сумму он объявил - 100 тысяч рублей, сформировав ее из денег, которые сам вложил в покупку, потратил на хранение и перевозку. Наличник действительно сложно перевозить - он громоздкий и тяжеленный.
Когда сумма была озвучена, мы запустили сбор средств.
Деньги собрали за десять дней
Информацию мы размещали в социальных сетях. У меня и у Антона Еременко есть телеграмм каналы - Память места_Москва и Преображенская площадь и окрестности. Плюс у меня на Дзене есть канал. Перепосты делали и ведущие других исторических блогов, у каждого из которых - по несколько тысяч подписчиков.
Во время и после ремонта
Фото: Фото: Предоставлено Сергеем Клычковым
В итоге в сборе средств поучаствовали порядка 60 человек. Это люди, которые любят историю и готовы так поучаствовать в ее сохранении - сделать перечисление. Предполагаю, что в большинстве своем это были местные жители. Мы с Антоном проводили благотворительные экскурсии для сбора средств - и там люди передавали приличные суммы.
Сотню тысяч собрали довольно быстро - дней за десять. В процессе со мной связался собственник здания и сказал, что готов внести недостающую сумму, организовать перевозку для музея. Мы с ним встретились, обсудили детали. Так что больше половины суммы внес владелец дома.
Наличник очистят от краски и реставрируют
Сейчас ведем переговоры с профессиональными реставраторами. Необходимо, чтобы специалист осмотрел наличник, составил смету. Обсудим, всю счищать краску или нет, посмотрим, что он предложит. И будем реставрировать, доводить до ума, чтобы потом можно было экспонировать.
На фотографии видно, что не хватает одной из плашек, которые крепятся под окном, на подоле наличника. Она у нас есть, - не была четко зафиксирована, и мы ее вытащили, чтобы при переезде не потерялась.
Там большой слой краски. Состояние дерева приличное - плотное, нет рыхлостей, гнили. В помещении оно точно еще долго сможет простоять.
Логично определить первоначальный цвет наличников - реставраторы вполне смогут сделать раскрытие по слоям. И хорошо бы оставить раскрытие, как это сейчас делают, чтобы можно было показать эволюцию покраски.
Помимо целого наличника нам передали кусок другого, не сохранившегося. Планирую отдать его на дендрологический анализ, чтобы определить возраст дерева, сейчас специалисты с помощью оборудования могут делать это довольно точно. Узнав возраст дерева, мы сопоставим эти данные с нашими архивными изысканиями. Посмотрим, подтвердится ли наше предположение, что наличник середины 80-х годов XIX века.
Помещение для музея есть, но окончательно его еще не передали
Выкупив наличник, мы привезли его в помещение, в котором надеемся открыть музей. Это давняя история - мы с другим активистом и краеведом, Антоном Еременко, пытаемся через муниципалитет и депутатов района Преображенское организовать культурное пространство. Его можно назвать музеем или культурно-просветительным центром - окончательной концепции пока нет. Уже понятно, что там мы будем проводить лекции, встречи и выставки. А еще будем водить экскурсии по району.
Есть принципиальное согласие по выделению помещения, есть даже само помещение рядом с метро «Преображенская площадь». Но окончательно нам его еще не передали.
Взаимодействие с депутатами района дало такой результат, что в последние два года нам выделяли бюджет на продукцию. Мы с коллегой готовим тексты, собираем материалы, уже выпустили буклет по истории Преображенского и настенные календари.
Нам организовали доступ к архиву, мы собираем информацию по району. Причем я занимаюсь не только Преображенским, а еще и ближайшими историческими районами - Богородским, Сокольниками, Черкизово.
Когда помещение предоставят, займемся косметическим ремонтом, оно того требует. По части мебели, проекторов, - что-то обещал предоставить муниципалитет.
Будем развивать это пространство силами местного активного населения. Может, префектура заинтересуется. Сейчас недостающее звено - это ставка сотрудника-администратора, который на регулярной основе присутствовал бы этом пространстве.
Поликлиники уже нет, а звезда с ее ограды осталась
Историей района я занимаюсь уже с 2010 года, и у меня есть некоторое количество предметов, которые вполне себе представляют музейный интерес. Я готов все это передать для экспозиции. Например, имеется несколько десятков дореволюционных карточек из местного фотоателье, книги, буклеты, в том числе дореволюционные, кирпичи с дореволюционными клеймами, оставшиеся от зданий района, которых уже не существует.
Есть большое количество архивного фотоматериала, по большей части не публиковавшегося. Сейчас мы определяемся и решаем, как будем его использовать - показывать через проектор или печатать на картоне.
Есть даже секция чугунной ограды 1930-х годов с интересными вставками - со звездой. Прекрасный будущий экспонат - ограды нет, как и конструктивистской поликлиники, которую она окружала, а этот элемент остался.
Здесь должен быть не один, а несколько музеев
Когда откроется музей - не от нас зависит. Как только все вопросы организационного характера будут решены, мы готовы стартовать. Местные активисты рвутся в бой, спрашивают, чем помочь. Много неравнодушных, заинтересованных людей. Надеюсь, в ближайший месяц-два решится вопрос с помещением и ставкой администратора, и откроемся.
Конечно, район Преображенское должен иметь свой музей, общественное пространство, связанное с историей этих мест. Район не рядовой. Преображенское было столицей страны, когда здесь находился и проводил свои реформы Петр I. Здесь должно быть не одно, а несколько пространств, связанных с историей.
Музей Москвы готов оказывать нам всяческую поддержку. В прошлом году проводилась выставка «Москва без окраин, район Преображенское». Часть ее экспонатов они готовы предоставить в нашу будущую экспозицию.
Важно начать, а там, я думаю, продвинется и вопрос с расширением пространства, предоставлением площадей в историческом здании. Главное - активность, действия. Если все будет правильно двигаться, нас увидят, услышат и заинтересуются на каком-либо уровне - районном, окружном или городском.