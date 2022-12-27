Спасти всех кошек и собак. Как благотворительный спецпроект «Поделись теплом» помогает бездомным животным

Количество потерявших дом животных увеличивается

Москвичи всегда славились своей сердобольностью по отношению к бездомным хвостатым и по возможности подкармливали прибившихся котеек в подъездах и подвалах своих многоквартирных домов. Но это капля доброты в море горя.

А ведь есть еще и брошенные или потерявшиеся собаки, далеко не всем из которых удается выжить зимой. Им, как и лишенным дома кошкам, на помощь стараются прийти волонтерские организации из благотворительных фондов, но из-за недостаточного финансирования всем бездомным животным страны они помочь не могут. Тем более что количество потерявших дом кошек и собак, к сожалению, увеличивается.