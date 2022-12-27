Спасти всех кошек и собак. Как благотворительный спецпроект «Поделись теплом» помогает бездомным животным
Согласно прошлогоднему исследованию компании Mars Petcare, количество бездомных кошек и собак в России превышает четыре миллиона. Это составляет шесть процентов от общей популяции животных в стране. Сейчас у братьев наших меньших самый жесткий и суровый в году период выживания. Зима в Москве стоит снежная и холодная. Мы, люди, имеем возможность комфортно переносить ее за стенами теплых квартир, но бездомные животные таких радостей не испытывают и от холода и ненастья сильно страдают, а зачастую и погибают. А мы вроде и сострадаем, но не знаем, как им помочь, — всех ведь не приютишь… Однако помочь выжить бездомным животным сегодня стало легко и просто. Как это сделать — читайте в материале «Мосленты».
Количество потерявших дом животных увеличивается
Москвичи всегда славились своей сердобольностью по отношению к бездомным хвостатым и по возможности подкармливали прибившихся котеек в подъездах и подвалах своих многоквартирных домов. Но это капля доброты в море горя.
А ведь есть еще и брошенные или потерявшиеся собаки, далеко не всем из которых удается выжить зимой. Им, как и лишенным дома кошкам, на помощь стараются прийти волонтерские организации из благотворительных фондов, но из-за недостаточного финансирования всем бездомным животным страны они помочь не могут. Тем более что количество потерявших дом кошек и собак, к сожалению, увеличивается.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
составляет уровень отказа от домашних животных в России
Причем кошкам в прошлом году новый дом в России искали чаще, чем в мире, в то время как собакам — вдвое реже. А о конкретных приютах в своих местах проживания знали только 30 процентов опрошенных россиян, говорится в прошлогоднем исследовании.
Помогать готовы
Из других исследований и фокус-групп об отношении к бездомным животным можно заключить, что многие россияне готовы им помогать, но необходимых удобных инструментов для этого не видят.
Для того чтобы максимально упростить для жертвователя операционные сложности и решить эту проблему, благотворительный спецпроект «Поделись теплом» запустил СБП (система быстрых платежей) совместно с волонтерами фонда «Добро вместе»
Благотворительный фонд-партнер «Добро вместе — это первая в России краудфандинговая платформа для помощи бездомным животным. Здесь встречаются волонтеры и доноры, здесь не берут комиссию за сборы. С 2019 года энтузиасты фонда собрали 13 864 055 рублей и помогли обрести дом 536 кошкам и собакам.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
спасли с начала 2019 года волонтеры фонда «Добро вместе»
По-доброму просто
Сейчас благодаря совместным усилиям СБП и фонда помочь бездомным греям и барсикам перенести холода стало совсем просто. На сайте фонда «Добро вместе» есть QR-код проекта, отсканировав который, можно отправить через свой мобильный банк любую сумму и поддержать отзывчивых на беду волонтеров, которые помогают бездомным животным не замерзнуть зимой.
Этот добрый QR-код также можно встретить в метро, в такси, в кофейнях на брендированных стаканчиках, в котокафе, на остановках транспорта и во многих других местах по всей Москве
Для братьев наших хвостатых, оказавшихся на улице по вине человека, наша помощь всегда актуальна. Но зимой она им буквально жизненно необходима, очень многим без нее не выжить. Помочь сохранить их жизни теперь можно просто, понятно и быстро по QR-коду с прямой ссылкой.
И мы в состоянии проявить милосердие и неравнодушие, поделившись лишним «глотком кофе», ведь сумма поддержки любая. А какие-нибудь 50 рублей сегодня могут спасти чью-то жизнь. Кто кормит голодное животное, тот питает свою собственную душу, считал Чарли Чаплин.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости