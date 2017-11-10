Средняя московская зарплата приблизилась к сумме с пятью нулями

Среднемесячная зарплата жителя столицы за год выросла на 8,5 процента и составила 91,8 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные Мосгорстата пишет «Комсомольская правда».

По подсчетам экспертов, больше всех в Москве зарабатывают работники, связанные с рынком нефтепродуктов (518 тысяч рублей в месяц), а на производстве цемента и гипса можно получать около 245 тысяч. Сотрудники рекламной сферы зарабатывают около 180 тысяч в месяц, а разработчики программного обеспечения — порядка 160 тысяч.

Ниже среднего, по информации Мосгорстата, зарплаты в строительных компаниях (77 тысяч в месяц), на деревообрабатывающих предприятиях (около 70 тысяч), в легкой промышленности (60 тысяч), а также в здравоохранении и образовании (в среднем по 68 тысяч). Меньше всего получают работники гостиниц и общепита — в среднем по 46 тысяч в месяц.

В октябре исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что жители Москвы оценивают стоимость роскошной жизни для семьи из трех человек в 2,5 миллиона рублей в месяц. Зафиксирован резкий рост запросов: по мнению москвичей, роскошная жизнь подорожала почти на 80 процентов. Так, два года назад горожане оценивали стоимость роскошной жизни в 1,4 миллиона рублей в месяц.