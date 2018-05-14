Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москва встала

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Уровень загруженности столичных дорог вечером 18 мая достиг девяти баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Транспортная обстановка затруднена на обеих сторонах МКАД на востоке, на внешней стороне на юго-западе, на внутренней на западе и на внешней на севере. Также пробки фиксируются на Третьем транспортном кольце и на большинстве улиц внутри Бульварного кольца.

Затруднения на дорогах наблюдаются на фоне последствий прошедшего днем ливня.

В мэрии оценки загруженности дорог, выставляемые сервисами «Яндекса», считают несправедливыми. По мнению заммэра Максима Ликсутова, справедливее указывать не баллы, а среднюю скорость движения. В «Яндексе» претензии чиновника оставили без ответа.

Читайте также
Самое читаемое
Понизили градус
В парке «Зарядье» открылась Ледяная пещера
Cегодня
«У этих девушек наверняка есть отклонения»
Раздевание, откровения и интим в спектакле о жизни работниц эскорт-агентств
16 мая
«Это ад, настоящий ад»
Через что прошлось пройти обитателям столичного ГУЛАГа
15 мая
Наполовину полон
На московские перекрестки возвращаются «стаканы» для постовых
14 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter