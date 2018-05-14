Москва встала

Уровень загруженности столичных дорог вечером 18 мая достиг девяти баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Транспортная обстановка затруднена на обеих сторонах МКАД на востоке, на внешней стороне на юго-западе, на внутренней на западе и на внешней на севере. Также пробки фиксируются на Третьем транспортном кольце и на большинстве улиц внутри Бульварного кольца.

Затруднения на дорогах наблюдаются на фоне последствий прошедшего днем ливня.

В мэрии оценки загруженности дорог, выставляемые сервисами «Яндекса», считают несправедливыми. По мнению заммэра Максима Ликсутова, справедливее указывать не баллы, а среднюю скорость движения. В «Яндексе» претензии чиновника оставили без ответа.