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Столичные службы полностью устранили последствия непогоды

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Службы комплекса городского хозяйства оперативно устранили последствия непогоды в столице. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента ЖКХ Москвы.

В ведомстве рапортовали, что к 21:00 мск с улиц полностью убраны поваленные деревья, устранены другие повреждения, в том числе кровель зданий. Столичные власти уточнили, что обрушившиеся на Москву 15 сентября гроза и шквалистый ветер не привели к сбоям в работе систем жизнеобеспечения города.

При этом в связи с объявленным «желтым» уровнем погодной опасности из-за сильного ветра на круглосуточном дежурстве находятся более 37 тысяч специалистов и свыше 5 тысяч единиц техники, добавил собесендик агентства.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате падения деревьев от сильного ветра в Москве. Комплекс городского хозяйства Москвы призвал жителей не покидать помещения и не укрываться от дождя под деревьями

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