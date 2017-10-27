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Столичным автомобилистам посоветовали пользоваться общественным транспортом

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На дорогах Москвы в среду, 1 ноября, наблюдается стабильная ситуация, несмотря на сложные погодные условия. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), передает РИА Новости.

«Ухудшение погодных условий и увеличение количества автомобилей на столичных дорогах не повлияли на трафик. Текущая ситуация на магистралях стабильная», — отметили в организации.

В ЦОДД сообщили, что это связано со снижением аварийности, в том числе благодаря своевременной замене водителями летней резины на зимнюю и соблюдению скоростного режима. В пресс-службе пояснили, что на 16:00 мск серьезных затруднений зафиксировано не было.

В дальнейшем в Москве прогнозируются колебания температуры и выпадение осадков. В этой связи ЦОДД посоветовал водителям по возможности пользоваться общественным транспортом, соблюдать правила дорожного движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Ранее Гидрометцентр России предупредил москвичей о гололедице и осадках, включая мокрый снег. На 2 ноября в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

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