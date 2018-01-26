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Субботний снегопад в Москве стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений

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По данным на 21:00 мск, базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала выпадение 14 миллиметров осадков в эквиваленте воды. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в столичном Гидрометцентре, уточнив, что данный показатель стал рекордным для 3 февраля.

По утверждению специалистов, прежний максимум фиксировался в 1957 году, тогда выпало 11,2 миллиметра осадков.

Синоптики прогнозируют, что мощный снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье и ослабнет лишь к утру понедельника.

В пятницу, 2 февраля, московские власти рапортовали о рекордном количестве убранного с улиц столицы снега — 870 тысяч кубометров. .

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