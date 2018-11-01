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Таракан довел москвича до больницы

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Специалисты ожогового центра клинической больницы имени Иноземцева вылечили москвича после неудачной борьбы с тараканом. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По словам мужчины, он заметил вечером у себя на кухне большого рыжего таракана и решил сжечь его при помощи газового баллончика для заправки портативной газовой плитки. «Когда он поднес зажигалку к баллончику с газом, тот ярко вспыхнул, мужчина получил сильные ожоги и вызвал скорую помощь», — рассказали в департаменте.

В больнице у пациента диагностировали ожоги восьми процентов поверхности рук второй и третьей степени, ему потребовалось хирургическое вмешательство. Мужчина провел в стационаре несколько дней.

6 ноября сообщалось о москвиче, который получил сильные ожоги из-за своего кота и попал в реанимацию. Пострадавший снимал кастрюлю с супом с плиты и наступил на своего питомца, потерял равновесие, упал и пролил на себя кипящую жидкость.

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