В центре Москвы появилась первая двойная выделенная полоса

У Политехнического музея на Лубянке в центре Москвы заработала первая в городе двойная выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Городские власти решили улучшить участок с самым интенсивным движением наземного транспорта в Москве — здесь проходит 18 автобусных маршрутов. На 13 из них в часы пик автобусы курсируют каждые 30 секунд. По расчетам, двойная «выделенка» позволит вдвое улучшить пропускную способность отрезка дороги для автобусов и электробусов.

«От этого решения выигрывают все: у более 200 тысяч пассажиров сократится время ожидания и поездки. Проще станет и автомобилистам — для них после завершения реконструкции будет открыта еще одна полоса для движения», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

11 сентября сообщалось о запуске пяти новых участков выделенных полос общей протяженностью около 20 километров. В результате автобусы и троллейбусы, следующие по 102 маршрутам, смогут лучше соблюдать расписание.