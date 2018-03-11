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В московском метро появились новые схемы

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На станциях московского метрополитена появились новые навигационные схемы. Об этом сообщает Strelka Magazine.

В частности, новые схемы установили на станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии. На них обозначены станции «Окружная», «Лихоборы» и «Верхняя Селигерская», открытие которых запланировано на следующую неделю.

Новые элементы навигации показывают направление движения поезда и пересадки на станции МЦК, ближайшие к метро железнодорожные платформы и автовокзалы. В старом варианте переходы на другие ветки обозначали специальные боксы с названиями станций.

Дизайн схем московского метрополитена с 2013 года разрабатывает студия Артемия Лебедева. Ее выбрали интернет-голосованием, в котором студия набрала 52 процента голосов.

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