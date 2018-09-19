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В Москве начался отопительный сезон

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Во вторник, 25 сентября, в Москве начался отопительный сезон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАО «МОЭК».

«Включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением правительства города Москвы. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем — на промышленные предприятия и в офисные здания», — говорится в сообщении.

По нормативам для включения отопления в многоквартирных домах необходимо учитывать несколько факторов. В частности, нужно, чтобы среднесуточная температура составляла менее плюс восьми градусов в течение пяти дней.

О старте отопительного сезона объявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, комплекс городского хозяйства Москвы завершил подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. К работе полностью подготовлены 16 ТЭЦ, 188 тепловых станций и квартальных котельных, 10 322 тепловых пункта, 344 газовых и шкафных распределительных пунктов, 7,5 тысячи газовых сетей, 151 высоковольтная подстанция.

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