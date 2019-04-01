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В Москве появится еще одна канатная дорога

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Фото: Денис Гришкин / РИА Новости

Вторая московская канатная дорога свяжет станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Презентация проекта прошла на промышленной ярмарке Hannover Messe-2019 в Германии, сообщает «Интерфакс».

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, канатная дорога соединит соседние районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. После запуска она будет принадлежать городу на праве собственности.

Протяженность канатной дороги составит 2,3 километра. Проезд можно будет оплачивать картой «Тройка», при этом его стоимость не будет превышать 55 рублей.

Предполагается, что пассажиропоток на канатной дороге составит до 2,5 тысячи человек в час пик или до 19 тысяч человек в сутки — это позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Первая канатная дорога, соединяющая «Лужники» и Воробьевы горы, появилась в Москве в ноябре 2018 года. В будние дни стоимость проезда в одну сторону составит 400 рублей (в выходные — 500), в обе стороны — 700 рублей (в выходные — 800).

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