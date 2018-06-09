В Москве прошли масштабные посадки

Более двух тысяч столичных дворов озеленили по выбору пользователей проекта «Активный гражданин» весной текущего года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, за этот период в Москве появилось 330 тысяч новых деревьев и кустарников. Всего с 2011 года в рамках городских программ в столице высадили более пяти миллионов зеленых насаждений.

Озеленение города продолжится осенью. Планируется высадить еще около 208 тысяч растений. Во дворах появится более 130 тысяч саженцев, 37 тысяч деревьев и кустарников высадят в ходе работ по комплексному благоустройству городских территорий. Кроме того, свыше семи тысяч кустарников высадят около объектов социальной сферы, более девяти тысяч — на особо охраняемых природных территориях, а еще 25 тысяч растений заменят утраченные.

В июне проект благоустройства Садового кольца вошел в шорт-лист премии European Prize for Urban Public Spaces. Жюри конкурса особенно оценило идею озеленения на всей протяженности улиц.