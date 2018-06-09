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В Москве прошли масштабные посадки

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Более двух тысяч столичных дворов озеленили по выбору пользователей проекта «Активный гражданин» весной текущего года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, за этот период в Москве появилось 330 тысяч новых деревьев и кустарников. Всего с 2011 года в рамках городских программ в столице высадили более пяти миллионов зеленых насаждений.

Озеленение города продолжится осенью. Планируется высадить еще около 208 тысяч растений. Во дворах появится более 130 тысяч саженцев, 37 тысяч деревьев и кустарников высадят в ходе работ по комплексному благоустройству городских территорий. Кроме того, свыше семи тысяч кустарников высадят около объектов социальной сферы, более девяти тысяч — на особо охраняемых природных территориях, а еще 25 тысяч растений заменят утраченные.

В июне проект благоустройства Садового кольца вошел в шорт-лист премии European Prize for Urban Public Spaces. Жюри конкурса особенно оценило идею озеленения на всей протяженности улиц.

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