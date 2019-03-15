В Москве проснулись еноты-полоскуны

В Московском зоопарке из спячки вышли еноты-полоскуны. В общей сложности животные проспали около четырех месяцев. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, еноты начали исследовать свой вольер и забираться на любимое дерево — высокую лиственницу. «Пока что еноты еще несколько медлительны, нерасторопны, но буквально через пару недель они полностью очнутся от продолжительного сна и будут радовать наших гостей своими играми и без труда забираться на самую верхушку дерева», — добавила она.

В начале марта из спячки вышли степные сурки. Две самки и один самец спали в утепленных сеном и сухой листвой норах с середины октября и за последующие пять месяцев спячки потеряли около трети своего веса.