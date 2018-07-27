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В Москве раскрыли кражу по шелухе от семечек

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Задержан подозреваемый в краже из магазинов в районе Аэропорт. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

30 июля в полицию обратились сотрудники цветочного магазина и магазина кальянов на Ленинградском проспекте. Они сообщили, что обнаружили на своих рабочих местах следы взлома. Из одной торговой точки похитили 51 тысяч рублей, а из другой — 20 тысяч рублей, ноутбук и четыре вейпа.

По данным полиции, помещение не охранялось, сигнализацией его не оборудовали, зато имелось видеонаблюдение. Кроме того, вор оставил улики: следы пальцев, обуви и одежды, а также шелуху от подсолнечных семечек, которые он ел непосредственно на месте преступления.

В ходе розыска полицейские задержали 30-летнего жителя Люберец, которого изобличили в содеянном. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В июле на западе столицы неизвестный похитил торговый киоск. Его стоимость оценивается в один миллион 640 тысяч рублей. По данным ведомства, кража произошла в период с 16 мая по 20 июня текущего года.

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