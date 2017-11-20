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В Москве задумались о введении прав на управление сегвеями

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В Москве нужно ввести правила дорожного движения для гироскутеров, сегвеев и других похожих транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

По его мнению, правила необходимо разработать для безопасности пешеходов и самих владельцев электрических транспортных средств. Шапошников отметил, что Москва может за региональном уровне установить правила передвижения на самокатах и сегвеях на территориях, не попадающих под действие ПДД, — в парках, на тротуарах, в метро.

«Если мы говорим о необходимости регулирования использования указанных транспортных средств на территории дорог, в ПДД статус самобалансирующихся электрических транспортных средств может быть закреплен путем приравнивания их к пешеходам, велосипедам или мопедам», — отметил спикер парламента.

При этом, по его словам, моноколеса и гироскутеры могут быть выделены в отдельную категорию транспортных средств.

В июле председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко заявляла о необходимости запретить ездить на моноколесах, гироскутерах и электросамокатах в метро. Сейчас правила пользования столичной подземкой запрещают провоз и пользование на станциях метро роликов, велосипедов, за исключением складных, а также скейтбордов и самокатов.

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