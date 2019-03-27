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В Москву налетели летучие мыши

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Из-за потепления в Москве стали появляться летучие мыши. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, передает агентство «Москва».

«Недавно спасатели пытались достать из системы вентиляции небоскреба летучую мышь. Это говорит о том, что мир вокруг нас меняется», — отметил он.

В марте Кульбачевский сообщал, что в Москве зафиксировано нашествие лис, которые постепенно заменяют бродячих собак в городе. По его словам, обращения по поводу диких животных поступают в основном от жителей юга и юго-востока Москвы. Он также рассказал, что власти столицы разрабатывают план действий по решению проблемы с нашествием лис в жилые районы города.

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