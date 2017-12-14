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Власти Москвы пообещали шампанское всем желающим

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Шампанского в магазинах и ресторанах Москвы хватит на всех. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в понедельник, 25 декабря, передает ТАСС.

«Достаточные объемы завезены во все предприятия торговли и общепита, особенно в те, которые работают в новогоднюю ночь», — сказал он.

По его словам, шампанское, оливье и мандарины точно будут присутствовать на каждом праздничном столе в Москве.

В начале декабря сообщалось, что в этом году власти столицы потратят на украшение города к Новому году на 30 процентов меньше, чем в 2016-м. В частности, сэкономить удалось благодаря сохранившимся с прошлых лет украшениям. Итоговая сумма расходов составила 600 миллионов рублей.

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