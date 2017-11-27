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Водителей предупредили о ночном тумане

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На Москву и Подмосковье в ночь на понедельник, 4 декабря, опустится туман. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Туман ожидается местами. Он появится вечером 3 декабря и сохранится до утра понедельника. МЧС предупреждает водителей об ухудшении видимости до 200-500 метров.

В ведомстве рекомендуют автолюбителям снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости следует съехать с дороги на обочину и включить аварийные габаритные огни, указали в МЧС. Пешеходам при движении по краю проезжей части следует иметь светоотражающие элементы.

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что в Москве 4 декабря ожидается сильный снегопад.

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