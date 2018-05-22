В Москве закончились посадки

Весной на столичных улицах, благоустроенных в прошлом году, высадили около 140 тысяч кустарников. Эта программа завершена, сообщил журналистам заместитель мэра Петр Бирюков, передает агентство «Москва».

По его словам, в подборе кустарников для каждой улицы участвовали не только проектировщики, но и дендрологи. Они выбирали растения, цветущие в разное время года и имеющие наибольшую декоративную привлекательность.

Кустарники были заготовлены еще в 2017-м, их начали высаживать на Садовом кольце, а затем — на улицах исторического центра и набережных. «Высадка кустарников и работы по уходу за ними выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан», — заключил Бирюков.

В ноябре прошлого года на Волхонке ночью высадили деревья — четыре клена и пять черемух. Сообщалось, что благодаря этому на Кропоткинской теперь есть тень.