За парковку депутатов в Москве заставили платить их водителей

Водители чиновников и депутатов пожаловались, что им приходится оплачивать подорожавшую парковку в центре Москвы самостоятельно без всяких льгот. Копия их обращения в Управление делами президента имеется в распоряжении РБК.

Автором обращения выступил Вадим Тарношинский — глава профсоюза водителей государственной «Автобазы № 2», которая обеспечивает транспортом членов правительства, депутатов Госдумы и сотрудников Федерального управления фельдъегерской связи. Профсоюз просит от начальника транспортного управления Управделами президента Анатолия Тюкова разъяснить порядок пользования платными парковками для спецтранспорта.

Тарношинский пояснил РБК, что водителям депутатов постоянно приходится работать в зоне платной парковки, где стоимость часа стоянки достигает 380 рублей. Также сотрудникам правительственной автобазы приходится самим выплачивать штрафы за неоплаченную парковку.

Данное нарушение, согласно регламенту предприятия, квалифицируется как дисциплинарный проступок, за который полагается привлечь водителя к ответственности. «Как правило, объявляют выговор за ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей», — уточнил глава профсоюза.

Отмечается, что иногда депутаты или чиновники по своей инициативе оплачивают парковку, но в большинстве случаев водителю в ожидании пассажира приходится ездить кругами, создавая лишний трафик на дороге, или закрывать номера автомобиля.

Правила парковки в Москве изменились в середине декабря. Стоимость часа стоянки выросла почти вдвое внутри Бульварного кольца и в районе «Москва-сити» и на большинстве улиц составляет 200 рублей, за исключением особенно загруженных, где действует максимальный тариф. В конце декабря штраф за неоплату парковки также удвоили, теперь он составляет пять тысяч рублей.