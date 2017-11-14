Жителей столицы порадовали опозданием зимы

Метеорологическая зима наступит в Москве 22 ноября, с этого дня среднесуточная температура воздуха перейдет к отрицательным значениям. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», передает во вторник, 21 ноября, Агентство городских новостей «Москва».

По словам синоптиков, «причиной тому станет тыл балканского циклона, куда северные ветры начнут закачивать более холодный воздух полярного происхождения и разрозненные снеговые облака». В «Фобосе» добавили, что ночью температура понизится до минус 1-3 градусов, днем будет в районе ноля градусов.

Похолодание продолжится до конца недели. Специалисты рассказали, что из-за антициклона вероятность осадков минимальная, а выхолаживание приземной атмосферы усилится. Так, под утро ожидаются морозы до минус 5-10 градусов, днем темпетарура будет от ноля до минус 5, что немного ниже климатической нормы.

«Таким образом, зима в Москве в температурном отношении наступит с опозданием в 12 суток, а вот снежного покрова, который, как правило, ложится в городе 27 ноября, пока не будет», — указали в центре.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о возможном образовании гололедицы в столице.