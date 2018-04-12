Столицу накроют мартовские холода

В Москве после урагана, прошедшего 21-22 апреля, установится холодная погода, соответствующая мартовским климатическим показателям. Об этом со ссылкой на специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца сообщает РЕН ТВ.

По его словам, в столице будет около плюс трех градусов по Цельсию, а в области столбики термометров местами могут показывать ноль.

«Пасмурно, местами идут осадки в виде дождя, к северу переходящие в мокрый снег. Такая температура соответствует климатическим показателям конца марта», — подытожил Тишковец.

21 апреля в Москву пришло резкое похолодание с дождями и сильным ветром, местами скорость порывов достигала 25-30 метров в секунду. По словам мэра Сергея Собянина, в результате в городе повалило больше тысячи деревьев, 34 кровли домов повреждены, а в Новой Москве возникли перебои с электроснабжением. Двое человек, в том числе ребенок, погибли, 17 пострадали.