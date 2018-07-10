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Звезду сериала «Моя прекрасная няня» обокрали почти на миллион

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В Новой Москве обокрали дом российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на понедельник, 3 сентября, в полицию обратился муж актрисы Петр Чернышев. Он сообщил, что из дома пропали ювелирные украшения. «Оперативники выяснили, что кража совершена из сумки Заворотнюк, стоявшей на подоконнике в прихожей. Похищены два браслета из белого золота с бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами, кольцо из белого золота с бриллиантами и 20 тысяч рублей», — уточнил собеседник агентства. Сумма причиненного ущерба составила около миллиона рублей.

В полиции возбуждено уголовное дело о краже. Установлено, что на месте происшествия не было сигнализации и видеонаблюдения.

Анастасия Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. В 2006 году она получила звание заслуженной артистки России. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня».

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