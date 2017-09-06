Главу Ново-Переделкино уволили из-за нарушений при подготовке к выборам

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу и замглавы управы района Ново-Переделкино. Об этом столичный градоначальник написал в субботу, 9 сентября, на своей странице во «ВКонтакте».

«Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится. За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы [Юрия Носенко], замглавы управы», — говорится в сообщении.

По словам Собянина, 11 сентября в прокуратуру будут переданы соответствующие документы. «Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе», — добавил мэр.

Ранее на YouTube появился ролик, на котором запечатлены встречи замглавы управы Ново-Переделкино Светланы Антоновой. Из нарезки следует, что она обсуждает с представителями участковых избирательных комиссий подтасовки на предстоящих выборах и передает им конверты с неким «вознаграждением».

В единый день голосования в воскресенье, 10 сентября, в 125 районах столицы состоятся выборы в муниципальные советы депутатов. Они охватят все районы старой Москвы, кроме Щукино, а также Троицкого и Новомосковского округов. По итогам голосования будет замещено порядка 1,5 тысячи мандатов.

В августе председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщал, что на выборах зарегистрировались более 7,6 тысячи кандидатов.