Багдасарян отбыла шестидневный арест

Стритрейсерша Мара Багдасарян, которой 28 июня назначили шесть суток ареста за уклонение от исполнения исправительных работ, вечером 4 июля вышла на свободу. Об этом сообщает Life.

Девушка была задержана в ГБУ «Жилищник» на улице Алабяна. Также стритрейсершу задерживали 26 июня, но тогда ей удалось избежать административного ареста.

4 июля стало известно, что Багдасарян займется продажей колбасы и мясных продуктов в компании «Нучар», владельцем которой является ее отец. Зарплата девушки составит 50 тысяч рублей. 15 процентов от этой суммы уйдут на оплату многочисленных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В декабре 2016 года по итогам рассмотрения 72 административных дел о просроченных штрафах Мару Багдасарян приговорили к 24 дням ареста, 183 тысячам рублей штрафа и 595 часам обязательных работ дворником. По ходатайству адвокатов, указавших на слабое здоровье их подзащитной, это наказание было заменено на бумажную работу. Но вскоре выяснилось, что больничный Багдасарян оказался поддельным.

В результате 10 марта суд приговорил девушку за подделку документов к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства. В мае после рассмотрения апелляции защиты Савеловский суд Москвы оставил данное решение в силе.