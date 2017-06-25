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Мара Багдасарян избежала ареста за прогулы

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Стритрейсерша Мара Багдасарян избежала административного ареста за прогулы обязательных работ, к которым она была приговорена за подделку больничного. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает агентство «Москва».

По его данным, мировой судебный участок №353 района Аэропорт вернул приставам материалы в отношении девушки для устранения недостатков.

Ранее 26 июня сообщалось о задержании Багдасарян. В пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов отметили, что девушка нарушила трудовую дисциплину, прогуляв один день обязательных работ. Кроме того, она ежедневно выполняла меньшее количество положенных часов.

В декабре 2016 года суд по итогам рассмотрения 72 административных дел о просроченных штрафах приговорил Багдасарян к 24 дням ареста, 183 тысячам рублей штрафа и 595 часам обязательных работ дворником. По ходатайству адвокатов, указавших на слабое здоровье их подзащитной, это наказание было заменено на бумажную работу, однако больничный девушки оказался поддельным.

В результате 10 марта суд приговорил гонщицу за подделку документов к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15 процентов в пользу государства.

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