Москвичка подала в суд на фирму Nike за развращающую рекламу

Жительница Москвы Марина Рыбникова подала иск в Кунцевский суд на компанию Nike, которая, по мнению истца, развращает женщин и превращает их в мужчин. Об этом женщина рассказала корреспонденту МОСЛЕНТЫ в понедельник, 29 мая.

Речь в исковом заявлении идет о популярном рекламном ролике «Из чего же сделаны наши девчонки?», который стал одним из самых просматриваемых на YouTube с начала 2017 года (к моменту написания этой заметки видео просмотрели более девяти миллионов человек).

«Женщины должны быть красивыми, а не сделанными из «тумаков, синяков и кулаков»! Это просто несочетаемые вещи, на мой взгляд», — сказала Рыбникова.

В своем иске она требует взыскать со спортивной фирмы 525 тысяч рублей за нанесение морального вреда. Кроме того, она считает, что Nike обязана под каждым рекламным видео размещать оповещение о том, что «тренировки в спортивной форме не гарантируют результат, показанный в ролике», а также предупреждение, что «показанная тренировка исполнена профессиональным спортсменом». Спортивный бренд, по мнению истца, должен прописывать время, которое заняла подготовка спортсмена к каждому конкретному ролику.

Согласно копии документов, предоставленных редакции МОСЛЕНТЫ, исковое заявление было принято к рассмотрению. Представители бренда пока не прокомментировали ситуацию.

В апреле еще одна жительница столицы подала в суд на компанию Apple. Москвичка направила в Чертановский суд иск с требованием вернуть ей деньги за купленный ранее iPhone и выплатить 100 тысяч рублей компенсации за страдания, которые она испытала при пользовании этим «несовершенным» устройством. В заявлении женщина пояснила, что ее возмутило отсутствие бумажной инструкции к телефону и возможности передать файлы по Bluetooth, а также необходимость установки программы iTunes.