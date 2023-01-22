«Барышням могли указать на дверь». Как жили и работали московские телефонистки

Как белки в колесе

22 мая 1882 года в московских газетах появилось следующее объявление: «Уполномоченный обращается ко всем казенным, городским и общественным учреждениям, а равно и ко всем лицам, желающим абонироваться на телефоны, с покорнейшей просьбой делать заявление в контору московских телефонов».

В июле того же года в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве, Одессе и Риге открылись первые телефонные станции. В Белокаменной она находилась в ведении Международного телефонного общества Белла и располагалась на Кузнецком мосту. И пошло-поехало: «Барышня, дайте, пожалуйста, 2-12…», «Прошу соединить меня с особняком князя Оболенского на Тверской...»