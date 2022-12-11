«Дома скажу — не поверят! С самим Николаем Озеровым ехал!» Как сложилась жизнь знаменитого спортивного комментатора

Крошечный штрих к их коллективному портрету. Братья Озеровы обожали свою матушку — Надежду Ивановну. Однажды она, уже очень немолодая, уезжала по какой-то надобности из Москвы. Сыновья привезли ее на Курский вокзал, усадили на маленький стульчик и понесли на руках на глазах тысяч пассажиров к вагону. Это был триумф сыновней любви, гимн уважения к матери.

Зверский удар справа

Озеров вспоминал: «Осенью 1941 года, когда мне не исполнилось и девятнадцати, я, как и все другие мальчишки, рвался на фронт. Но мне сказали: там и без тебя обойдутся. Ты нужен здесь! Осталось нас тогда в Москве только трое теннисистов. И вот, чтобы враг видел, что советский народ не дрейфит, нас сажали на мотоцикл и перевозили с одного стадиона на другой, где мы проводили теннисные матчи. Эти встречи транслировались по радио на всю Москву. И, думаю, фашистские “стукачи”, которые, наверняка, были в городе, докладывали фрицам, мол, что с этих сумасшедших возьмешь? Тут снаряды рвутся, а они знай, себе в теннис играют…»

К тому времени Озеров уже был известным теннисистом. Свой первый теннисный титул он завоевал в 1935 году, став чемпионом Москвы. Корреспондент «Красного спорта» написал, что мальчики Эйнис, Озеров и девочка Шнепст показали неплохую игру и обещают вырасти в настоящих мастеров.