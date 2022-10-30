«Дворниками были даже Лужков с Солженицыным». История суровых людей с метлами и лопатами
Дворники в Москве всегда пользовались уважением. Вид у них был значительный, степенный. Летом они ходили с метлами, зимой — с лопатами. Зорко следили не только за чистотой, но и за порядком в своих владениях: чтобы детишки не хулиганили, а взрослые не пьянствовали и не сквернословили. Были дворники верными помощниками – до революции помогали полиции, при Советской власти – милиции. Если что-то случалось, вызывали свистком стражей порядка. Впрочем, нарушителей закона они и сами образумить могли.
Работник и сторож при всяком доме
В стародавние времена грязь в Москве была непролазная, поскольку помои и прочую гадость нерадивые горожане выливали прямо на улицы. И цари пытались навести в столице порядок — хотя бы относительный. Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший издал «Наказ о градском благочинии», согласно которому в Москве, предписывалось «иметь на каждом дворе дворника, ведать всякое дворовое дело, починки и прочие дела, и на улицах тоже». Стоит заметить, что в ту пору дворниками называли людей, державших постоялый двор. Городские территории убирали сами горожане, а богатые усадьбы — холопы.
При Екатерине Великой дворники — по Владимиру Далю: «работники и сторожа при всяком доме» — появились во дворах и на улицах. Они числились младшими полицейскими. Полиции, помимо выполнения своих прямых обязанностей надлежало заниматься благоустройством Москвы — мощением улиц, осушением болотистых мест и, разумеется, уборкой мусора, лошадиного навоза. Дворники должны были свозить отходы в определенное место. Таковым до конца 20-х годов — не удивляйтесь! — была Театральная площадь.
Старая Москва. Магазины в Китай городе. Конец XIX века. На заднем плане Китайгородская стена.
Фото: Евгений Леонов / РИА Новости
Типичным московским дворником далекого прошлого был мужчина — крепкий, хорошего роста, русский или татарин. В рубахе, шароварах, былом фартуке. Часто они были из бывших унтер-офицеров и фельдфебелей. Окрестные жители дворников побаивались, пожалуй, не меньше, чем городовых.
В некоторых домах дворников была целая артель. Руководил ею старший дворник. У таких бригад были не только метлы и лопаты, но и ведра, топоры, пилы, ломы, вилы, грабли и прочий рабочий инвентарь. Им надо было сметать пыль, лежалые листья, убирать снег, разбивать лед, рубить и пилить ветки. Работали они круглый год, в любую погоду — в холод, жару, под снегом, дождем. Оттого и простужались часто, одолевали их и другие хвори. Но лежать в постели, глотать лекарства было некогда — работы невпроворот…
Еще дворники пилили, кололи, носили дрова для жильцов домов – отопление ведь было печное. И мусор из квартир мои герои выносили. Могли господам и иначе услужить – сбегать в лавку, отнести письмо или записку.
Спать они не имели права
Дворникам наказывали «бдительно оберегать дома от пожаров; задерживать и передавать полиции лиц, замеченных в совершении указанных проступков или заподозренных в намерении совершить таковые...» Были они и своеобразной службой спасения — оказывали помощь горожанам: заболевшим, получившим увечья, роженицам и даже пьяным.
В «Правилах об обязанностях дежурных дворников» от 1881 года говорилось, что те обязаны нести ночное дежурство, во время которого «они не имели права спать», должны были «находиться снаружи домов, не удаляясь ни под ворота, ни во внутрь домов». В полночь ворота и подъезды запирались, и припозднившиеся жильцы звонили в звонок. Дворник растворял дверь, не без оснований рассчитывая на небольшой гонорар.
Дом №5 на улице Ильинке - первый 5-ти этажный дом в Москве, построенный в 1874 году.
Фото: РИА Новости
У дворников далеких времен была еще одна, весьма деликатная обязанность. До конца позапрошлого века в Москве практически не было туалетов. В путеводителе по городу, изданному в 1881 году, говорилось: «Каждый дворник обязан указать всякому это место, чего следует, однако, избегать, так как указываемые места большей частью неопрятны. Удобнее всего зайти в первую попавшуюся, только не 3-го разряда, гостиницу, дав предварительно на чай швейцару или коридорному 5 или 10 копеек».
Тот же путеводитель советовал пользоваться «довольно чистым» туалетом, кстати, единственным на весь большой Китай-город. Правда, отыскать его было нелегко: «На Ильинке, против Биржи, сзади Новотроицкой гостиницы, на узкой Певческой линии, в проходных сенях, где спуск в подвальный этаж».
Деликатная проблема отчасти решилась в начале XX века, когда в Москве появились более или менее приличные туалеты. Один из них был открыт в пассаже «Мюр и Мерилиз» на Петровке.
Жалобы на тяжкую жизнь
Дворники были характерной приметой старинного быта, и мимо их колоритных фигур не проходили живописцы. Колоритные уборщики запечатлены на полотнах Василия Перова, Константина Савицкого, Бориса Кустодиева, Василия Грязнова, Нико Пиросмани и других художников.
Дворники бывали и героями литературных произведений. Это, в частности, Герасим в «Муму» Ивана Тургенева. Есть дворник и в рассказе Александра Куприна «Белый пудель». Там он совсем не привлекательный, у него «мрачное, узколобое, рябое» лицо «откуда-то вылезшего «огромного бородатого мужчины». Оно плохо гармонирует с «новой розовой рубашкой, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины».
Репродукция картины Нико Пиросманашвили (1862-1918) "Дворник" (1905 г.)
Фото: Григорий Зельма / РИА Новости
Авторы книги «Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта начала XX века» Владимир Руга и Андрей Кокорев приводят содержание рассказа «На дежурстве» Н. Савостицкого. В нем дворник сетует на свою нелегкую жизнь: «И к чему эта теперича выдумка, чтобы дворнику и то-ись дежурить? И городовой есть для дежурства, и подчасок, и, к примеру, ночные… а то дворник? Дворник сейчас, что и какая есть евойная обязанность? Он и прибери, и подмети, и синезацию наблюди, он с жильцом обойдись, и насчет беспорядку, и в участок иди, и все прочее — уйма делов! Так вить — нет, ты еще и на дежурство!..»
На работу всей семьей
При Советской власти дворники продолжали оставаться хозяевами дворов, мыли, скребли и подметали свою территорию. Суровые дворники слыли грозой хулиганов, дебоширов и пьяниц. И двери на ночь в некоторых московских домах они продолжали запирать.
…В 1943 году на фронтах Великой Отечественной наметились перемены к лучшему. Люди в тылу стали думать не только войне, но и о мирных делах. Нужно было приводить в порядок Москву, очищать ее от грязи и мусора. Тем более, что долгое время коммунальная система в городе, по сути, не работала.
В том же сорок третьем Моссовет ввел в действие решение Совета народных комиссаров, в котором определялись нормы уборки городских улиц и дворов, закреплялись обязанности дворников. Они очень напоминали дореволюционные инструкции.
Дворникам надлежало докладывать участковым милиционерам о происходящем, подозрительных жильцах и тех, кто заглядывал к ним в гости. В их обязанности, в частности, входили «первая и незамедлительная помощь людям, пострадавшим от несчастных случаев или оказавшимся в беспомощном состоянии, а также заблудившимся детям».
Уборка московских улиц после снегопада.19.01.1978
Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости
Дворникам предоставляли жилье, бесплатную форменную одежду. Оплата коммунальных услуг производилась за счет жилищной конторы или домоуправления. Зарплата дворников была невелика, но ее можно было существенно повысить — взять на себя уборку не одного участка, а нескольких. Многие так и поступали, работая всей семьей.
Нобелевской лауреат с метлой
В 60-70-х годах прошлого века среди дворников можно было встретить представителей интеллигенции, будущих знаменитостей — Михаила Шемякина, Иосифа Бродского. Петра Мамонова.
Однажды скрипач Давид Ойстрах в разговоре с Мстиславом Ростроповичем похвалился своей породистой собачкой. На это музыкант остроумно заметил: «Это что! У меня на даче дворником работает лауреат Нобелевской премии».
Это был Александр Солженицын, которому музыкант дал приют на своей даче в Жуковке и оформил дворником, чтобы власти не смогли привлечь писателя к ответственности за тунеядство…
С уважением относился к профессии дворника мэр Москвы Юрий Лужков. «Мне лично близка эта специальность, — откровенничал он. — Я сам шесть лет, учась в нефтяном институте, был дворником».
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
При Лужкове появились конкурсы на звание лучшего дворника Москвы. Победителей награждали денежной премией и поездкой за рубеж. Интересно, обменивались ли они там опытом с коллегами?
…Нынешние дворники не похожи на своих далеких предков. Они —смуглые, худощавые, говорят на непонятном, гортанном языке. Из их смартфонов часто льется мягкая восточная музыка. Эти мелодии напоминают им далекую родину.
Только в одном московские дворники XXI века напоминают предков — в добросовестной работе. И, если надо, они помогут жильцам дома, чем могут.