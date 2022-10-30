«Дворниками были даже Лужков с Солженицыным». История суровых людей с метлами и лопатами

Работник и сторож при всяком доме

В стародавние времена грязь в Москве была непролазная, поскольку помои и прочую гадость нерадивые горожане выливали прямо на улицы. И цари пытались навести в столице порядок — хотя бы относительный. Алексей Михайлович по прозвищу Тишайший издал «Наказ о градском благочинии», согласно которому в Москве, предписывалось «иметь на каждом дворе дворника, ведать всякое дворовое дело, починки и прочие дела, и на улицах тоже». Стоит заметить, что в ту пору дворниками называли людей, державших постоялый двор. Городские территории убирали сами горожане, а богатые усадьбы — холопы.

При Екатерине Великой дворники — по Владимиру Далю: «работники и сторожа при всяком доме» — появились во дворах и на улицах. Они числились младшими полицейскими. Полиции, помимо выполнения своих прямых обязанностей надлежало заниматься благоустройством Москвы — мощением улиц, осушением болотистых мест и, разумеется, уборкой мусора, лошадиного навоза. Дворники должны были свозить отходы в определенное место. Таковым до конца 20-х годов — не удивляйтесь! — была Театральная площадь.