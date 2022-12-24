Китайский дом. Как в Москве появился самый необычный из всех магазинов

Из Москвы пошел глагол «чаевничать». Едва распахнется дверь, шагнет через порог сосед или родственник, хозяева к нему с душевным вопросом: «Не угодно ли чайку откушать с калачами да баранками?» Гость согласно кивает, усаживается за стол. Пьет да нахваливает. Один самовар опустел, поставили второй, да и тот вскоре опростали.

За чашкой горячего чаю изливали душу, любезничали, обменивались добрыми словами, а жажда все не унималась. Разливалось в нутре благостное тепло, покидали грусть и невзгоды. Словом, был этот душистый напиток именинами души и сердца.

Пришелец, заметно разомлевший и разрумянившийся, интересовался у хозяев: «Где вы, любезные, такой дивный чай покупали, не у Перлова ли?» Те согласно кивали: «Знамо дело, у него…»