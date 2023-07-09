«Лоска и роскоши здесь было не меньше, чем в Париже». Как появились и куда исчезли знаменитые московские пассажи

На вид хрупки, на деле — крепки

Пассажи — «совершенную новость и небывальщину» — начали строить в Белокаменной в XIX веке. Появились торгово-пешеходные пространства со стеклянным потолком там, куда по делу и без оного съезжался народ московский: на Тверской, Лубянке, Кузнецком Мосту, Петровке. Оглядим их мысленно, бережно коснемся ушедшего времени, вспомним владельцев зданий, да и зодчих, которые их сотворили, не забудем.

Московские пассажи были изящны, затейливы, на вид хрупки, на деле — крепки. Архитекторы стремились показать себя во всем блеске, и волновал их не только шелест банкнот, но и собственное реноме, которое они хранили и берегли пуще глаза.