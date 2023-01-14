«Люблю сыграть красиво...» История легендарного хоккеиста Валерия Харламова и его московские адреса

Бурная русско-испанская кровь

Он родился в семье Бориса Сергеевича Харламова, слесаря московского завода «Коммунар» и Кармен Ориве-Абад или просто Бегонии, которая трудилась там же. Ее, как и многих детей испанских республиканцев, воевавших против диктатора Франко, в конце 30-х годов привезли в Советский Союз.

У Харламовых было двое детей. Мальчика назвали Валерием в честь легендарного летчика Чкалова. Судьба распорядилась так, что он оказался таким же знаменитым. Жил, торопясь, и на огромной скорости от нас умчался…

Сестру Валерия назвали Татьяной, в честь пушкинской Лариной. «Евгений Онегин» был первой оперой, которую Бегония смотрела и слушала в Большом театре.