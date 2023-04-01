«Могли и газету закрыть, и нас в Сибирь послать». Как шутили писатели и журналисты при царях и при Советах

Пропавшие шутки на бересте

Народ на Руси забавлялся издавна, еще с дремучих былинных времен. Сказывали, что некоторые избранные и бранные шутки царапали на бересте. Но кора та не сохранилась, и потому мы не ведаем, кто смеялся и по какому случаю. Но, по словам летописцев, иных остроумцев секли нещадно.

Потом появился календарь. В нем значилось Первое апреля, но это был обычный день. Позже кто-то решил, что надо его сделать необычным. Может, это был русский человек, а может, заезжий иноземец, гораздый на всякие придумки.

В этом году первоапрельскому празднику исполнилось 320 лет. А все началось с того, что 1 апреля 1703 года Москву огласили крики глашатаев, которые звали горожан на «неслыханное представление». Народ, не избалованный зрелищами, повалил к выстроенным подмосткам, надеясь узреть нечто необычное…